स्कोडा कोडियाक आरएसचं 22 जूनपासून बुकिंग सुरू
स्कोडा कंपनीनं कोडियाक आरएसचं 22 जूनपासून बुकिंग सुरू करण्याची घोषणा केलीय.
Published : June 11, 2026 at 3:57 PM IST
मुंबई : स्कोडा इंडिया आपली लक्झरी एसयूव्ही (SUV), 'कोडियक आरएस' (Kodiaq RS) साठी 22 जून रोजी बुकिंग सुरू करणार आहे. या 'परफॉर्मन्स-ओरिएंटेड' (उच्च-क्षमता असलेल्या) वाहनाच्या केवळ 50 युनिट्सची भारतात विक्री केली जाईल. स्कोडा ऑटो इंडियाने आगामी कोडियक आरएसची झलक यापूर्वी 'कुशाक फेसलिफ्ट'च्या (Kushaq Facelift) लाँचिंगदरम्यान दाखवली होती. आता कंपनी 22 जूनपासून कोडियक आरएससाठी बुकिंग सुरू करणार आहे. मात्र, वाहन निर्मात्यानं अद्याप याची नेमकी लाँचिंग तारीख जाहीर केलेले नाही.
कधी होऊ शकते लाँच? : कंपनीनं यापूर्वी सांगितलं होतं की, ही एसयूव्ही जूनपर्यंत विक्रीसाठी भारतात उपलब्ध होईल.ही गाडी स्कोडा 22 जून रोजीच लाँच करेल की नाही, हे पाहणे बाकी आहे. अहवालांनुसार, स्कोडा कोडियक आरएसच्या केवळ 50 युनिट्सची भारतात 'कम्प्लीटली बिल्ट युनिट्स' (CBU) म्हणून आयात केली जाईल.
काय आहेत वैशिष्ट्ये? : कोडियक आरएसमध्ये तेच 2.0-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन असेल. हे इंजिन स्टँडर्ड कोडियकच्या तुलनेत 60 एचपी (hp) अधिक पॉवर आणि 80 एनएम (Nm) अधिक टॉर्क देईल. ही कार 'एडब्ल्यूडी' (AWD) सेटअप आणि 7-स्पीड डीसीटी (DCT) गिअरबॉक्ससह येईल. या बदलांमुळं ही कार देशातील सर्वात वेगवान स्कोडा कारपैकी एक बनण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. सुरक्षा आणि उत्कृष्ट ब्रेकिंग कामगिरी सुनिश्चित करण्यासाठी, कोडियक आरएसमध्ये मोठे 'स्लॉटेड रोटर्स' आणि 'ड्युअल-पिस्टन फ्रंट ब्रेक कॅलिपर्स' असतील. कंपनीचा दावा आहे की, स्कोडा कोडियक आरएस अवघ्या 6.3 सेकंदात 0 ते 100 किमी/तास वेग गाठू शकते.
कोडियक आरएसची कामगिरी : 'RS' चा अर्थ 'रॅली स्पोर्ट' (Rally Sport) असा होतो, जो स्कोडा ऑटोची उच्च-क्षमता असलेली आणि शक्तिशाली वाहने बनवण्याची कार्यक्षमता दर्शवतो. जागतिक स्तरावर, स्कोडाचे आरएस मॉडेल्स त्यांच्या पॉवरसाठी आणि उत्कृष्ट ड्रायव्हिंग अनुभवासाठी ओळखलं जातं. कोडियक आरएससह, ही संकल्पना आता भारतातील लक्झरी एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये येत आहे आणि सर्व प्रकारच्या भूप्रदेशांसाठी (terrain) योग्य असा ड्रायव्हिंग अनुभव देईल, असा अंदाज आहे.
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