ई-रिक्षा आणि ई-कार्टसाठी देशातील पहिले 15 मिनिटांचे रॅपिड चार्जिंग सोल्यूशन लाँच
कायनेटिक ग्रीन आणि एक्स्पोनण्ट एनर्जीनं ई रिक्षा तसंच ई-कार्टसाठी देशातील पहिले 15 मिनिटांत पूर्ण चार्ज होणारे रॅपिड सोल्यूशन लाँच केलंय.
Published : November 20, 2025 at 5:19 PM IST
मुंबई : कायनेटिक ग्रीन एनर्जी अँड पॉवर सोल्यूशन्स लिमिटेडनं रॅपिड चार्जिंग तंत्रज्ञानातील अग्रणी कंपनी एक्स्पोनण्ट एनर्जीसोबत धोरणात्मक भागीदारी जाहीर केली आहे. या भागीदारीअंतर्गत देशातील ई-रिक्षा, ई-कार्गो कार्ट तसंच एल-5 व एल-3 श्रेणीतील इलेक्ट्रिक तीनचाकी वाहनांसाठी केवळ 15 मिनिटांत पूर्ण चार्ज होणारे देशातील सर्वात जलद चार्जिंग सोल्यूशन उपलब्ध होणार आहे. हे तंत्रज्ञान शहरी, अर्ध-शहरी भागातील लास्ट-माइल मोबिलिटी ऑपरेटर्सची दैनंदिन कमाई आणि ऑपरेटिंग तासात 30 टक्क्यांपर्यंत वाढ करेल, असा कंपनीचा दावा आहे.
या सहयोगामुळं कायनेटिक ग्रीनची लोकप्रिय एल-3 मालिका – सेफर स्मार्ट, सेफर शक्ती आणि सुपर डीएक्स या मॉडेल्समध्ये आता 15 मिनिटांत 100 टक्के चार्ज होण्याची सुविधा मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे एल-5 श्रेणीतील हाय-स्पीड लॉजिस्टिक्स व्हेईकल ‘सेफर जंबो लोडर’ आणि आगामी एल-5 एम पॅसेंजर व्हेरिएंटमध्येही हे प्रगत तंत्रज्ञान बसवलं जाईल. यामुळं चालकांना कमी वेळेत जास्त ट्रिप मारता येतील आणि मालक-चालक तफ्यातील उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल.
एक्स्पोनण्ट एनर्जी फूल-स्टॅक प्लॅटफॉर्म अत्याधुनिक बॅटरी, स्मार्ट चार्जिंग नेटवर्क आणि इंटेलिजंट सॉफ्टवेअरचा वापर करतं. यात 15 मिनिटांचं रॅपिड चार्जिंग तसंच बॅटरीवर 3,000 सायकल्सची इंडस्ट्री-लीडिंग वॉरंटी मिळते, ज्यामुळं वाहनाचं आयुष्य आणि पुनर्विक्री मूल्य दोन्ही वाढतं. एक्स्पोनण्टचे देशभरातील 160 हून अधिक चार्जिंग स्टेशन तत्काळ कायनेटिक ग्रीनच्या ग्राहकांसाठी खुलं करण्यात येणार असून पुढील 12 महिन्यांत हे नेटवर्क मेट्रो तसंच टियर-2 व टियर-3 शहरांमध्ये वेगानं वाढवलं जाईल.
कायनेटिक ग्रीनच्या संस्थापिका सीईओ डॉ. सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी म्हणाल्या, “हा सहयोग भारतीय ई-थ्री-व्हीलर क्षेत्रासाठी गेम-चेंजर ठरणार आहे. आम्ही देशातील पहिले 15 मिनिटांचं फूल चार्ज सोल्यूशन ई-रिक्षा आणि कार्गो कार्टमध्ये आणत आहोत. यामुळं मालक-चालकांना अपेक्षेपेक्षा जास्त अपटाइम आणि कमाई मिळेल. ही वाहतूक सर्वांसाठी परवडणारी आणि सोयीस्कर करण्याचं आमचे स्वप्न या भागीदारीमुळं पूर्ण होईल.”
एक्स्पोनण्ट एनर्जीचे सीईओ अरुण विनायक यांनी सांगितलं, “ईव्ही स्वीकारण्यातील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे चार्जिंगचा वेळ. आमचे 15 मिनिटांचं तंत्रज्ञान ही अडचण कायमची संपवतं. कायनेटिक ग्रीनसोबतची ही भागीदारी आम्हाला भारतातील संपूर्ण ई-थ्री-व्हीलर पोर्टफोलिओमध्ये आमचे रॅपिड चार्जिंग प्लॅटफॉर्म आणण्याची संधी देणार आहे.” या भागीदारीमुळं कायनेटिक ग्रीनला एल-3 तसेच एल-5 श्रेणीतील बाजारहिस्सा आणखी भक्कम करता येणार असून भारतीय ई-थ्री-व्हीलर उद्योगात कंपनीचं नेतृत्व अधिक दृढ होईल, असा विश्वास दोन्ही कंपन्यांनी व्यक्त केला आहे.
