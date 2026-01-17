ETV Bharat / technology

किया सिरोस HTK (EX) व्हेरिएंट भारतात लॉंच

Kia Syros HTK EX व्हेरिएंट 9.89 लाख रुपयांना लॉंच झालंय. किया इंडियानं नवीन HTK (EX) व्हेरिएंट सादर करून सेल्टोस लाइनअपचा विस्तार केला आहे.

Kia Syros HTK EX Variant
किया सिरोस HTK (EX) व्हेरिएंट (Kia)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 17, 2026 at 11:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुबंई : किआ इंडियानं आज आपल्या सायरोस एसयूव्ही लाइन-अपमध्ये नवीन Kia Syros HTK (EX) Variant लॉंच केलीय. तिची किंमत ट्रिम पेट्रोल इंजिनसाठी 9,89,000 रुपये (एक्स-शोरूम) आणि डिझेल इंजिनसाठी 10,63,900 रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. हे नवीन व्हेरिएंट सायरोसच्या (Kia Syros HTK EX) संपूर्ण रेंजमध्ये मूल्यवान पर्याय म्हणून सादर झालं आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना अधिक पर्याय आणि उत्तम वैशिष्ट्ये मिळतात. किआ इंडियाचे सीनियर व्हीपी आणि नॅशनल हेड ऑफ सेल्स अँड मार्केटिंग, अतुल सूद यांनी सांगितलं की, "किआमध्ये ग्राहकांच्या अभिप्रायावर आधारित प्रत्येक उत्पादन निर्णय घेतला जातो. सायरोससाठी एचटीके (ईएक्स) ट्रिमची ओळख आमच्या ग्राहकांच्या अभिप्रायावर आधारित आहे. त्यांना अर्थपूर्ण मूल्य प्रदान करण्यावर आमचा सततचा फोकस आहे." हे नवीन ट्रिम आकर्षक किंमतीत उपलब्ध करून, किआ एसयूव्हीला अधिक सुलभ बनवण्याचा उद्देश आहे, ज्यात ग्राहकांना अपेक्षित वैशिष्ट्ये आणि गुणवत्ता मिळते.

सायरोस लाइन-अपचा विस्तार आणि वैशिष्ट्ये
किआ सायरोस ही एक आधुनिक आणि स्टायलिश एसयूव्ही आहे, जी भारतीय बाजारात वेगानं लोकप्रिय होत आहे. या नवीन एचटीके (ईएक्स) ट्रिमच्या समावेशामुळं आता सायरोसच्या एकूण सात वेगवेगळ्या ट्रिम्स उपलब्ध आहेत. हे ट्रिम एचटीके (ओ) वर आधारित आहे, ज्यामुळं त्यात एलईडी डीआरएल, हेडलॅम्प्स आणि टेल-लॅम्प्स यांसारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. याशिवाय, आर16 अलॉय व्हील्स हे ट्रिमच्या एकंदर स्टाइलला अधिक आकर्षक बनवतात. सायरोस ही एसयूव्ही मध्यम आकाराच्या एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करत असून, तिचं डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये युवा ग्राहकांना आकर्षित करतात. हे नवीन व्हेरिएंट ग्राहकांना अधिक पर्याय देत असून, ते मूल्यवान असल्याचं सिद्ध होत आहे.

रियर पार्किंग कॅमेरा सेन्सर्स
ट्रिममध्ये आराम आणि सुविधांच्या दृष्टीनं अनेक प्रीमियम वैशिष्ट्ये आहेत. यात इलेक्ट्रिक सनरूफ, सुव्यवस्थित डोअर हँडल्स, 31.2 सेमी (12.3 इंच) टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकली अॅडजस्टेबल आणि फोल्डेबल ओआरव्हीएम आणि रियर पार्किंग कॅमेरा सेन्सर्ससह समाविष्ट आहे. हे वैशिष्ट्ये ड्रायव्हिंगचा अनुभव अधिक आरामदायक आणि आधुनिक बनवतात. उदाहरणार्थ, मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मनोरंजन, नेव्हिगेशन आणि कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीनं उत्कृष्ट आहे, ज्यामुळं प्रवास अधिक मजेदार होतो. किआनं नेहमीच तंत्रज्ञानावर भर दिला आहे, आणि हे ट्रिम त्याचं उत्तम उदाहरण आहे.

सुरक्षा वैशिष्ट्ये
सुरक्षेच्या दृष्टीनं, एचटीके (ईएक्स) ट्रिममध्ये 20 हून अधिक मजबूत वैशिष्ट्ये आहेत. यात एबीएस विथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, सहा एअरबॅग्स आणि व्हेईकल स्टॅबिलिटी मॅनेजमेंट (वीएसएम) यांचा समावेश आहे. हे वैशिष्ट्ये ग्राहकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देतात. किआ इंडियानं नेहमीच सुरक्षिततेवर भर दिला आहे, आणि हे ट्रिम त्यांच्या प्रतिबद्धतेचं प्रमाण आहे. उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, अशा वैशिष्ट्यांसह आकर्षक किंमत हे ट्रिमला स्पर्धात्मक बनवते.

Kia Syros HTK EX
या लॉंचचा बाजारातील प्रभाव मोठा आहे. भारतीय ऑटोमोबाइल बाजारात एसयूव्ही सेगमेंट वेगानं वाढत आहे, आणि किआ सारख्या ब्रँड्स ग्राहकांच्या अपेक्षांनुसार उत्पादनं आणत आहेत. हे ट्रिम मध्यम बजेट असलेल्या कुटुंबांसाठी आदर्श आहे, ज्यांना प्रीमियम वैशिष्ट्ये हवी आहेत पण जास्त खर्च नाही. किआ इंडियानं 2026 पर्यंत आपल्या उत्पादन रेंजचा विस्तार करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे, आणि हे लॉंच त्याच्या दिशेनं एक पाऊल आहे. ग्राहकांच्या अभिप्रायावर आधारित हे बदल, कंपनीची ग्राहक-केंद्रित दृष्टी दर्शवतात. शेवटी, किआ सायरोस एचटीके (ईएक्स) हे मूल्यवान आणि वैशिष्ट्यपूर्ण पर्याय आहे, जे एसयूव्ही प्रेमींसाठी आकर्षक आहे. हे ट्रिम बाजारात नवीन मानक स्थापित करेल आणि किआची स्थिती मजबूत करेल.

हे वाचलंत का :

  1. 2026 सुझुकी गिक्सर 250 आणि गिक्सर एसएफ 250 नवीन रंगात लॉंच, जाणून घ्या किंमत
  2. बजाज चेतक C25 : भारतीय बाजारात नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर दाखल, किंमत केवळ 91,399 रुपये, 113 किमी रेंज
  3. मर्सिडीज मेबॅक जीएलएस सेलिब्रेशन एडिशन भारतात 4.10 कोटी रुपयांना लॉंच

TAGGED:

KIA SYROS HTK
किया सिरोस HTK
KIA SYROS HTK EX
SYROS HTK EX VARIANT
KIA SYROS HTK EX VARIANT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.