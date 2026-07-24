526 किमीपर्यंत रेंजसह किया सायरोस ईव्ही भारतात लाँच; किंमत 13.49 लाख रुपयांपासून सुरु
किया मोटर्सनं भारतात सायरोस ईव्ही (Kia Syros EV ) लाँच केली. या कारची किंमत 13.49 लाख रुपयांपासून सुरू होते.
Published : July 24, 2026 at 10:56 AM IST
मुंबई : किया मोटर्सनं भारतात आपली नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सायरोस ईव्ही (Syros EV) लाँच केली आहे. या कारची किंमत 13.49 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम ) सुरू होते. ही कार ब्रँडची दुसरी सर्वात परवडणारी इलेक्ट्रिक मॉडेल आहे. आयसीई आवृत्तीप्रमाणे डिझाइन ठेवत EV-विशिष्ट वैशिष्ट्यांसह ती बाजारात उतरवण्यात आली आहे.
किंमत आणि व्हेरियंट्स : किया सायरोस ईव्हीची सुरुवातीची किंमत 42 kWh HTK व्हेरियंटसाठी 13.49 लाख रुपये आहे. 51.4 kWh एक्सटेंडेड रेंज मॉडेल्सची किंमत 16.99 लाख रुपयांपासून सुरू होते, तर टॉप-स्पेक X-Line ER ची किंमत 19.99 लाख रुपये आहे. कंपनी 30 जुलैपासून डिलिव्हरी सुरू करणार असून, ग्राहकांना लाँचनंतर थोडा वेळ प्रतीक्षा करावी लागेल. पूर्ण व्हेरियंट लाइनअपमध्ये HTK, HTK+, HTX, HTK+ ER, HTX ER, HTX+ ER आणि X-Line ER यांचा समावेश आहे. यामुळं ग्राहकांना परवडणारी किंमत, सुविधा आणि ड्रायव्हिंग रेंज यांमध्ये विविध पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.
डिझाइन : सायरोस ईव्हीचं डिझाइन आयसीई मॉडेलसारखेच ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, EV-विशिष्ट बदल सूक्ष्म आणि आकर्षक पद्धतीनं करण्यात आलं आहेत. क्लोज्ड-ऑफ डिजिटल टायगर फेस, रिवाइज्ड बंपर्स, आयस क्यूब एलईडी हेडलॅम्प्स, स्टार मॅप लाइटिंग, एअरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स आणि फ्लश डोअर हँडल्स यासारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. X-Line व्हेरियंटसाठी एक्सक्लुझिव्ह मॅट ग्रेफाइट शेडसह एकूण नऊ बाह्य रंग पर्याय उपलब्ध आहेत.
केबिन आणि वैशिष्ट्ये : केबिन मोठ्या प्रमाणात नियमित सायरोससारखेच आहे, परंतु वैशिष्ट्ये EV-केंद्रित आणि प्रीमियम बनवण्यात आली आहेत. डॅशबोर्डवर कियाचे 30 इंच ट्रिनिटी डिस्प्ले आहे, ज्यात इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, इन्फोटेनमेंट आणि क्लायमेट कंट्रोल एकत्रित आहेत. वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ऍपल कारप्ले, आठ-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट आणि रियर सीट्स, पॅनोरामिक सनरूफ, पॉवरड ड्रायव्हर सीट, अॅम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर आणि 16 लिटर फ्रंक यासारखी वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत.
बॅटरी आणि रेंज : सायरोस ईव्हीमध्ये दोन बॅटरी पर्याय आहेत 42 kWh आणि 51.4 kWh. छोट्या बॅटरीसह 443 किलोमीटर रेंज मिळते, तर मोठ्या बॅटरीसह 526 किलोमीटर प्रमाणित रेंज उपलब्ध आहे. ही सेगमेंटमधील पहिली कार आहे जी 500 किलोमीटरपेक्षा जास्त रेंज देते. 51.4 kWh बॅटरी असलेली आवृत्ती 0 ते 100 किमी/तास वेग 8.1 सेकंदात गाठते. 100kW DC फास्ट चार्जरवर 10 ते 80 टक्के चार्जिंगसाठी 39 मिनिटे लागतात.
सेफ्टी आणि वॉरंटी: सुरक्षेसाठी सहा एअरबॅग्ज, लेव्हल 2 ADAS (16 स्वायत्त फंक्शन्स), 360 डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, सर्व बाजूंचे पार्किंग सेंसर, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आणि ISOFIX यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत.कंपनीनं मालकीच्या चिंता दूर करण्यासाठी पहिल्या मालकाला 15 वर्षे अनलिमिटेड किलोमीटर बॅटरी वॉरंटी, अश्योर्ड बायबॅक प्रोग्राम, बॅटरी-ऍज-अ-सर्व्हिस फायनान्स पर्याय आणि K-Charge नेटवर्कद्वारे 20,300+ चार्जिंग पॉइंट्स उपलब्ध करून दिले आहेत.
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