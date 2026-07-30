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किया सोरेंटो SUV ची पहिला टीझर जारी; भारतात लवकरच धमाकेदार एंट्री

कियानं आपल्या आगामी किया सोरेंटो SUV चा पहिली टीझर रिलीज केली आहे. हे मॉडेल भारतात लवकरच लॉंच होणार आहे.

Kia Sorento SUV
किया सोरेंटो SUV (Kia)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 30, 2026 at 10:04 AM IST

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मुंबई: दक्षिण कोरियन ऑटोमोबाइल कंपनी कियानं आपल्या आगामी किया सोरेंटो SUV ची पहिला टीझर जारी केली आहे. शहराच्या सिल्हूटचा आकृतिबंध दाखवणाऱ्या या टीझरमुळं उत्पादनाचं नाव स्पष्ट झालं आहे. भारतात अनेकदा टेस्टिंग दरम्यान स्पॉट झालेल्या या मॉडेलची उत्सुकता कारप्रेमींमध्ये वाढली आहे.

अपेक्षित वैशिष्ट्ये आणि लॉंच प्लॅन : किया कंपनीनं अद्याप अधिकृत लॉंचची तारीख जाहीर केलेली नाही, मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार नवीन किया सोरेंटो ऑगस्टच्या शेवटी किंवा सप्टेंबरच्या सुरुवातीला भारतीय बाजारात दाखल होण्याची शक्यता आहे. हे मॉडेल CKD (Completely Knocked Down) पद्धतीनं भारतात उत्पादित केलं जाणार असून, त्याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 45 लाख रुपयेएवढी राहू शकते. अनधिकृत बुकिंग्स देखील सुरू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

अपेक्षित फीचर्स : 2026 किया सोरेंटोमध्ये प्रीमियम फीचर्सच अपेक्षित आहे. यामध्ये लेव्हल 2 ADAS (Advanced Driver Assistance System), ड्युअल 12.3 इंच डिस्प्ले, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, वायरलेस Apple CarPlay आणि Android Auto, पॅनोरामिक सनरूफ, पॉवर व वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, अख्खे LED लाइटिंग आणि मोठे अलॉय व्हील्स यांचा समावेश असेल. इंजिन पर्यायात 1.6 लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिनसह इलेक्ट्रिक मोटर असलेल्या स्ट्राँग हायब्रिड व्हेरियंटसह पर्यायी AWD (All-Wheel Drive) सिस्टम उपलब्ध असेल. यामुळं कार मागील मॉडेल्सपेक्षा अधिक इंधनक्षम आणि शक्तिशाली ठरणार आहे.

स्पर्धा : भारतात लॉंच झाल्यानंतर किया सोरेंटो SUV चा मुकाबला Toyota Fortuner, MG Majestor, Skoda Kodiaq, Volkswagen Tayron आणि Jeep Meridian सारख्या दमदार SUV मॉडेल्सशी होईल. प्रीमियम फीचर्स, हायब्रिड तंत्रज्ञान आणि आकर्षक डिझाइन यामुळं सोरेंटो भारतीय बाजारात मजबूत स्पर्धा निर्माण करेल अशी अपेक्षा आहे. कार उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, किया सोरेंटो ही मध्यम आकाराच्या SUV सेगमेंटमध्ये एक संतुलित पर्याय ठरेल. कंपनीनं सुरक्षितता, आराम आणि टेक्नॉलॉजीवर विशेष भर दिला आहे. अधिकृत लॉंचनंतर पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत जाहीर केली जाईल.

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KIA SORENTO SUV
KIA SORENTO
किया सोरेंटो SUV
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KIA SORENTO SUV LAUNCH

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