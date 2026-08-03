अधिकृत लाँचपूर्वी 'किया सोरेंटो'ची प्री-बुकिंग सुरू
किया इंडियानं प्रीमियम एसयूव्ही सोरेन्टोचं बुकिंग सुरु केलंय. ही एसयूव्ही हायब्रिड आवृत्तीत येणार टायरॉन आणि झेडआर-व्हीला टक्कर
Published : August 3, 2026 at 3:31 PM IST
मुंबई: किया इंडियानं आपल्या प्रीमियम एसयूव्ही पोर्टफोलिओमध्ये 'सर्व-नवीन सोरेंटो' (all-new Sorento) समाविष्ट करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. ही मध्यम आकाराची प्रीमियम एसयूव्ही भारतात हायब्रिड प्रकारात (व्हेरिएंटमध्ये) सादर केली जाईल. भारतात तयार करण्यात आलेल्या या आवृत्तीची झलक एका अधिकृत टीझरद्वारे सादर करण्यात आली आहे; ही एसयूव्ही फोक्सवॅगन टायरॉन आणि होंडा झेडआर-व्ही सारख्या मॉडेल्सना थेट आव्हान देण्यासाठी सज्ज आहे. जागतिक स्तरावर आधीच उपलब्ध असलेली आणि तिच्या वैशिष्ट्यपूर्ण इंटिरियर, शक्तिशाली पॉवरट्रेन पर्यायांसाठी लोकप्रिय असलेली सोरेंटो लवकरच भारतात लाँच होणार आहे.
A name celebrated across global markets is making its way to India soon. Get ready to experience an SUV designed to redefine sophistication, innovation, and comfort.— Kia India (@KiaInd) August 3, 2026
Pre-book today.
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आकर्षक आणि मजबूत डिझाइन: मजबूत डिझाइन आणि प्रगत तंत्रज्ञान असलेल्या सोरेंटोसाठी प्री-बुकिंग सुरू झालं आहे.कंपनीचे म्हणणे आहे की, ही एसयूव्ही ठळक डिझाइन, नावीन्य आणि उत्कृष्ट अष्टपैलुत्व यांचा संगम असेल. या कारनं 2002 मध्ये जागतिक स्तरावर पदार्पण केलं होतं आणि 132 देशांमध्ये तिचं 4.8 दशलक्षाहून अधिक युनिट्स विकले गेले आहेत. 2024 आणि 25 मध्ये जागतिक स्तरावर कियाच्या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या पहिल्या तीन मॉडेल्सपैकी ती एक आहे. IIHS चे 'टॉप सेफ्टी पिक प्लस', NHTSA चे फाइव्ह-स्टार सेफ्टी रेटिंग आणि 'कार अँड ड्रायव्हर' एडिटर्स चॉइस अवॉर्ड यांसारखे पुरस्कार तिची सुरक्षा, गुणवत्ता आणि जागतिक लोकप्रियता अधोरेखित करतात. भारतात येणारी आवृत्ती कंपनीच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानां आणि नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज असेल.
वैशिष्ट्य : टीझरमध्ये वाहनाची उंच आणि ताठर (अपराइट) रचना, वैशिष्ट्यपूर्ण शोल्डर लाइन आणि रुंद, मजबूत बांधणी दिसून येते. हे डिझाइन रस्त्यावर प्रभावी उपस्थिती दर्शवण्यासाठी आणि अष्टपैलुत्व ताकद देण्यासाठी तयार केलं आहे. समोरील बाजूस, हुडवर पसरलेला आकर्षक 'इल्युमिनेटेड लाइटिंग ग्राफिक' आणि खालच्या बंपरवर दुय्यम लाइटिंग क्लस्टर आहे; हे भारतासाठीच्या मॉडेलमध्ये 'स्प्लिट-लेव्हल लाइटिंग' सेटअप असण्याचे संकेत देते. हे डिझाइन घटक 'सर्व-नवीन सोरेंटो'चा भव्य आकार आणि आकर्षक सौंदर्य अधिकच उठून दिसण्यास मदत करतात.
न्यू सोरेंटो प्री-बुक करू : अधिकृत लाँचिंगपूर्वी, इच्छुक ग्राहक त्यांच्या जवळच्या किया (Kia) डीलरशिपवर किंवा किया इंडियाच्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे 'ऑल-न्यू सोरेंटो' (All-New Sorento) प्री-बुक करू शकतात. हे नवीन मॉडेल कंपनीच्या प्रीमियम एसयूव्ही (SUV) श्रेणीला अधिक बळकट करेल आणि अत्यंत स्पर्धात्मक असलेल्या या विभागात एक नवीन मापदंड प्रस्थापित करेल अशी अपेक्षा आहे. जागतिक स्तरावर सिद्ध झालेली सुरक्षा वैशिष्ट्ये, वैशिष्ट्यपूर्ण इंटिरियर आणि कार्यक्षम हायब्रिड पॉवरट्रेन यामुळे, सोरेंटो भारतीय बाजारपेठेत ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेण्यास सज्ज आहे.
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