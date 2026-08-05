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किआ सोरेंटो: फ्लॅगशिप एसयूव्ही भारतात 4 सप्टेंबरला होणार लाँच

किआ इंडिया आपल्या एसयूव्ही पोर्टफोलिओचा विस्तार करत 4 सप्टेंबर 2026 रोजी सोरेंटो लाँच करणार आहे. ही फ्लॅगशिप एसयूव्ही हायब्रिड क्षेत्रात प्रवेश करेल.

Kia Sorento
किआ सोरेंटो (Kia)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 5, 2026 at 10:37 AM IST

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मुंबई : किया इंडिया आपल्या एसयूव्ही (SUV) श्रेणीचा विस्तार करत असून, 4 सप्टेंबर 2026 रोजी 'सोरेन्टो' (Sorento) ही गाडी बाजारात लॉंच तयारीत आहे. 'सेल्टोस'च्या (Seltos) वरच्या श्रेणीत स्थान मिळवणारी ही एसयूव्ही भारतातील कियाचं प्रमुख 'इंटरनल कंबशन इंजिन' (ICE) मॉडेल ठरेल आणि त्यासोबतच कंपनीचं 'हायब्रिड एसयूव्ही' क्षेत्रातही पदार्पण होईल.

डिजाइन आणि परिमाणे : सोरेंटोचा डिझाइन बोल्ड पण परिष्कृत आहे. त्यात उभ्या आकाराच्या LED हेडलाइट्स आणि टेल-लाइट्स, टी-आकाराचे DRL, रुंद टायगर नोज ग्रिल, मजबूत बंपर आणि ड्युअल-टोन अॅलॉय व्हील्स आहेत. थोडे फ्लेअर्ड व्हील आर्चेस रस्त्यावरील उपस्थिती वाढवतात. जागतिक आवृत्तीनुसार लांबी 4,815 मिमी, रुंदी 1,900 मिमी, उंची 1,700 मिमी आणि व्हीलबेस 2,815 मिमी आहे.

केबिन आणि वैशिष्ट्ये : आत सहा किंवा सात आसनांच्या लेआउटची अपेक्षा आहे. प्रीमियम डिझाइनमध्ये दोन 12.3-इंच डिस्प्ले, चार-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, उभे एसी व्हेंट्स आणि रोटरी ड्राइव्ह सिलेक्टर असेल. वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि अ‍ॅपल कारप्ले, पॉवर्ड ड्रायव्हर सीट, पॅनोरामिक सनरूफ, अॅम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर आणि हेड्स-अप डिस्प्ले यांसारखी वैशिष्ट्ये अपेक्षित आहेत. लेव्हल 2 ADAS सुरक्षा वाढवेल.

व्यावहारिकता आणि पॉवरट्रेन : तीनही पंक्ती असताना बूट स्पेस 179 लिटर असून सीट्स फोल्ड केल्यास जवळपास 2,000 लिटरपर्यंत वाढते. हायब्रिड आवृत्तीत 1.6-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटर एकत्रित 238 एचपी व 380 एनएम टॉर्क देईल. 2.2-लिटर डिझेल इंजिन 202 एचपी व 441एनएम टॉर्क देईल. दोन्ही ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह येतील.

किंमत आणि स्पर्धा : स्थानिक असेंब्लीमुळं स्पर्धात्मक किंमत शक्य आहे. सुरुवातीची किंमत सुमारे 40 लाख रुपये अपेक्षित आहे. ती टोयोटा फॉर्च्युनर, स्कोडा कोडियाक, व्हीडब्ल्यू टायरॉन, एमजी मॅजेस्टर आणि जीप मेरिडियनशी स्पर्धा करेल. बुकिंग सुरू झाली आहेत.

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KIA SORENTO
किआ सोरेंटो
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