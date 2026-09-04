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नवीन Kia Sorento भारतात लॉंच: किंमत, वैशिष्ट्ये आणि तपशील..

किया इंडियानं किया सोरेंटो (Kia Sorento) ही एसयूव्ही (SUV) अधिकृतपणे भारतात लॉंच केलीय; यामुळं ही गाडी देशातील कंपनीची प्रीमियम 'आयसीई' (ICE) फ्लॅगशिप कार बनली आहे.

Kia Sorento
Kia Sorento (Kia India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 12:23 PM IST

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मुंबई : किया इंडियानं आज आयोजित 'किया इन्स्पिरेशन डे' (Kia Inspiration Day) या कार्यक्रमात आपली प्रमुख 'इंटरनल कंबशन इंजिन' (ICE) असलेली एसयूव्ही (SUV) 'किया सोरेंटो' (Kia Sorento) भारतात अधिकृतपणे लॉंच केलीय. आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर येथील कंपनीच्या प्रकल्पात स्थानिक पातळीवर असेंबल केलेली Kia Sorento प्रीमियम '3-रो' (three-row) एसयूव्ही, भारतातील वेगानं वाढणाऱ्या 'स्ट्रॉन्ग-हायब्रिड युटिलिटी' चं प्रतीक ठरली आहे.

Kia Sorento
Kia Sorento (Kia India)

किया सोरेंटोची : किया सोरेंटोची लांबी 4,815 मिमी, रुंदी 1,900 मिमी आणि उंची 1,785 मिमी आहे, तर तिचा व्हीलबेस 2,815 मिमी इतका आहे. व्हेरिएंटनुसार ती 6 आणि 7-सीट अशा दोन्ही कॉन्फिगरेशन्समध्ये उपलब्ध आहे. किया HTE, HTK आणि HTX अशा तीन मुख्य ट्रिम्सची योजना आखत आहे, ज्यामध्ये HTX मध्ये AWD (ऑल-व्हील ड्राइव्ह) ही सुविधा 'स्टँडर्ड' (मानक) म्हणून मिळेल. याव्यतिरिक्त, सोयीसुविधा (convenience), ADAS आणि बाह्य सजावटीचे (exterior styling) पॅकेजेसही उपलब्ध करून दिले जातील.

Kia Sorento
Kia Sorento (Kia India)

डिझेल आणि हायब्रिड पॉवरट्रेन : सोरेंटोमध्ये 2.2-लिटर डिझेल इंजिन मिळेल, जे 193 PS पॉवर आणि 442 Nm टॉर्क निर्माण करते. दुसरा पर्याय 1.6-लिटर हायब्रिड पॉवरट्रेनचा आहे; यात पेट्रोल इंजिन 180PS पॉवर देते आणि इलेक्ट्रिक मोटर 65PS पॉवर देते. हायब्रिड मॉडेलमध्ये जास्तीत जास्त 265 Nm टॉर्क मिळतो. या तीन ट्रिम्समध्ये मिळणाऱ्या सुविधांच्या पातळीत (equipment levels) लक्षणीय फरक असेल. बेस 'एंट्री-लेव्हल' HTE मध्ये 12.3-इंच स्क्रीनसह 4-इंच क्लस्टर, 10-वे पॉवर्ड ड्रायव्हर सीट, 18-इंच अलॉय व्हील्स, आठ पार्किंग सेन्सर्स, रिअर-व्ह्यू मॉनिटर आणि सात एअरबॅग्ज मिळतील. 'कन्व्हिनियन्स पॅक'मध्ये पॅनोरामिक सनरूफ, पॉवर्ड टेलगेट, फ्रंट व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि 8-वे पॉवर्ड पॅसेंजर सीट यांसारख्या सुविधांचा समावेश असेल.

Kia Sorento
Kia Sorento (Kia India)

किया सोरेंटोची वैशिष्ट्ये : HTK ट्रिममध्ये दोन 12.3-इंच डिस्प्ले, 12-स्पीकर बोस (Bose) ऑडिओ सिस्टम, 19-इंच अलॉय व्हील्स, 12 पार्किंग सेन्सर्स, सराउंड-व्ह्यू आणि ब्लाइंड-व्ह्यू मॉनिटर्स, OTA अपडेट्ससह 'किया कनेक्ट 2.0' (Kia Connect 2.0), फ्रंट व्हेंटिलेटेड सीट्स, फोर-क्यूब प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स, पॅनोरामिक सनरूफ आणि एम्बियंट लाइटिंग यांसारख्या सुविधा मिळतील. तसंच, पर्यायी ADAS पॅकेजमध्ये 21 वैशिष्ट्यांचा (features) समावेश असेल. टॉप-स्पेक HTX मध्ये फ्रंट रिलॅक्सेशन सीट्स, अर्गो मोशन ड्रायव्हर सीट, डिजिटल की 2.0, जेन एआय असिस्टंट, दुसऱ्या रांगेतील व्हेंटिलेशन, हेड-अप डिस्प्ले, डिजिटल IRVM, रिमोट स्मार्ट पार्किंग असिस्ट आणि फ्रंट व रिअर डॅशकॅम्स यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे. सुरक्षा उपकरणांमध्ये 10 एअरबॅग्ज आणि 30-फीचर ADAS सूटचा समावेश आहे. या ट्रिममध्ये टेरेन मोड्ससह AWD स्टँडर्ड आहे. इतर उल्लेखनीय वैशिष्ट्यांमध्ये स्मार्ट पॉवर्ड टेलगेट, शिफ्ट-बाय-वायर रोटरी सिलेक्टर, नॅव्हिगेशन-आधारित क्रूझ कंट्रोल, 220V इन्व्हर्टर, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या रांगेसाठी ISOFIX माउंट्स, रिमोट सेकंड-रो सीट फोल्डिंग आणि 12 पर्यंत पार्किंग सेन्सर्स यांचा समावेश आहे.

प्रीमियम इंटिरिअर आणि तंत्रज्ञानाने भरलेली कॅबिन : सोरेंटोच्या कॅबिनमध्ये प्रीमियम आणि टेक्नॉलॉजी-फोकस्ड फीचर आहेत. व्हेरिएंटनुसार 12.3 -इंच इन्फोटेनमेंट स्क्रीनसोबत 4-इंच इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर किंवा जुळणारा 12.3-इंच डिजिटल डिस्प्ले मिळतो. उच्च व्हेरिएंट्समध्ये कियाचा पूर्ण सीसीएनसी नेव्हिगेशन सिस्टम, किया कनेक्ट 2.0, ओव्हर-द-एअर अपडेट्स, डिजिटल की, हेड-अप डिस्प्ले आणि जनरेटिव्ह-एआय असिस्टंट उपलब्ध आहे. दोन वेगवेगळ्या इंटिरिअर थीम्सचा पर्यायही आहे. फिचर्समध्ये व्हेंटिलेटेड फ्रंट आणि सेकंड-रो सीट्स, रिलॅक्सेशन सीट्स, 10-वे इलेक्ट्रिक ड्रायव्हर सीट, फ्रंट पॅसेंजरसाठी फोर-वे पॉवर अ‍ॅडजस्टमेंट, पॅनोरॅमिक सनरूफ, अ‍ॅम्बियंट लाइटिंग, पॉवर्ड टेलगेट आणि 12-स्पीकर बोस ऑडिओ सिस्टम यांचा समावेश आहे. सेकंड रोमध्ये व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि कॅप्टन सीट्समध्ये रेकलाइन व स्लाइडचा पर्याय आहे.

सात जणांसाठी आरामदायी थ्री-रो लेआउट : एसयूव्हीला सात प्रवाशांसाठी थ्री-रो लेआउट दिलं आहे. रिमोट सेकंड-रो फोल्डिंग, सेकंड आणि थर्ड रोमध्ये आयसोफिक्स माउंट्स आणि कुटुंबासाठी अनेक आरामदायी वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत. कंपनीनं सहा-सीट लेआउटचाही पर्याय दिलेला आहे. एचटीई, एचटीके आणि एचटीएक्स या तीन ट्रिम्समध्ये हे सर्व फीचर्स विभागले गेले आहेत.

सर्वोच्च सुरक्षा वैशिष्ट्ये आणि अ‍ॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स : सुरक्षा बाबतीत सोरेंटोमध्ये सात एअरबॅग्स आणि 26-फिचर सेफ्टी पॅकेज आहे. उच्च व्हर्जन्समध्ये दहा एअरबॅग्स आणि 28 मानक सुरक्षा वैशिष्ट्ये मिळतात. टॉप स्पेसिफिकेशनमध्ये लेव्हल 2+ एडीएएस, 30-फिचर सुइट, सराउंड-व्यू आणि ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर्स, रिमोट पार्किंग असिस्टन्स, डिजिटल इनसाइड रिअर-व्यू मिरर, फ्रंट-अँड-रिअर डॅशकॅम आणि मल्टी-कॉलिजन ब्रेकिंग यांचा समावेश आहे.

व्हेरियंट्स आणि किंमती :

Variant Trims Price RangeKey Focus / Powertrain Option
HTE & HTE(O)27.99 Lakh onwardsEntry-level diesel/hybrid FWD 7-seater
HTK & HTK(A)Mid-tier pricingOptions for 6- or 7-seater FWD and AWD
HTX & HTX(A)Higher tierAdvanced tech features, AWD configurations

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