किया इंडियाची पहिली सीएनजी कार कारेन्स लॉंच; प्रीमियम (ओ) व्हेरिएंटमध्ये डीलर-लेव्हल फिटमेंट

किया इंडियाची पहिली सीएनजी कारेन्स लॉंच झालीय. प्रीमियम (ओ) ट्रिममध्ये डीलर-लेव्हल लोवाटो किट, असून तीची किंमत 11.77 लाख आहे.

Kia Carens
किया कारेन्स (Kia)
Published : October 28, 2025 at 3:38 PM IST

हैदराबाद : किया इंडियानं भारतातील पहिली सीएनजी वाहन म्हणून कारेन्सला लॉंच केलंय. ही अपडेट व्हेरिएंट लाइनअपमध्ये कोणताही बदल न करता उपलब्ध आहे. ही गाडी फक्त प्रीमियम (ओ) ट्रिमसोबत सुसंगत आहे. पेट्रोल आवृत्तीच्या तुलनेत डीलर-लेव्हल फिटमेंटसाठी लोवाटोचा सीएनजी किटसाठी 77,900 अतिरिक्त द्यावे लागेल. पेट्रोल कारेन्सची किंमत 10.99 लाख असून, सीएनजीसह अंतिम किंमत 11.77 लाख होईल.

लोवाटोचा सीएनजी किट 1.5 लीटर नॅचरली ॲस्पायरेटेड इंजिन असलेल्या कारेन्समध्ये बसवला जातो. पेट्रोलवर हे इंजिन 115 एचपी जनरेट करतं; मात्र सीएनजीवर पॉवर आउटपुट बदलण्याची शक्यता आहे. सीएनजी किटला थर्ड-पार्टीकडून 3 वर्षे/1,00,000 किमी वॉरंटी मिळते. फॅक्टरी-इंस्टॉल्ड नसल्यानं आणि होमोलॉगेशन न झाल्यानं पॉवर, मायलेजच्या नेमक्या आकडेवारीचा खुलासा कंपनीनं केलेला नाही.

केवळ प्रीमियम (ओ) व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध असलेल्या कारेन्समध्ये 8 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम (ॲपल कारप्ले व अँड्रॉइड ऑटो सपोर्टसह), दुसऱ्या-तिसऱ्या रांगेसाठी छतावर एसी व्हेंट्स, सेकंड रो सीट्ससाठी वन-टच इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, सेमी-लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिक ओआरव्हीएम, शार्क फिन अँटेना आणि रिअरव्ह्यू कॅमेरा यांचा समावेश आहे. पेट्रोल-डिझेल आवृत्त्यांमध्ये 216 लिटर बूट स्पेस आहे आहे.

सुरक्षेच्या बाबतीत कारेन्समध्ये सहा एअरबॅग्स, एबीएस विथ ईबीडी, ट्रॅक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, व्हेईकल स्टेबिलिटी मॅनेजमेंट, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स, टीपीएमएस, आयसोफिक्स अँकर पॉइंट्स आणि रिअर पार्किंग सेन्सर्स आहेत. जीएनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये कारेन्सला तीन-स्टार रेटिंग मिळाले आहे. या लॉंचमुळं किया इंडिया डीलर-लेव्हल सीएनजी किट देणारी तिसरी ब्रँड ठरली आहे. यापूर्वी होंडा (सिटी, अॅमेझ) आणि निसान (मॅग्नाइट) यांसारख्या जपानी ब्रँड्सनी ही सुविधा दिली आहे. सिट्रोएन मात्र फॅक्टरी-फिटेड सीएनजी किट देते.

कारेन्स सीएनजी ही एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये इको-फ्रेंडली पर्याय शोधणाऱ्या कुटुंबांसाठी आकर्षक ठरेल. डीलर-लेव्हल फिटमेंटमुळं ग्राहकांना फॅक्टरी किटपेक्षा स्वस्तात सीएनजी मिळते, मात्र होमोलॉगेशन नसल्यानं अधिकृत मायलेज-क्लेमचा अभाव आहे. लोवाटो किटची विश्वासार्हता आणि 3 वर्षांची वॉरंटी ग्राहकांना आश्वस्त करेल. प्रीमियम (ओ) ट्रिममध्ये मिळणारी फीचर लिस्ट – विशेषतः थर्ड-रो एसी व्हेंट्स आणि फोल्डिंग सीट्स – सहा-सात आसनी कुटुंबांसाठी उपयुक्त आहे.

किया इंडियानं कारेन्सला पेट्रोल, डिझेल आणि आता सीएनजी असं तिन्ही पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. सीएनजीचा पर्याय मध्यम-श्रेणी एमपीव्ही बाजारात टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा, मारुती एर्टिगा आणि महिंद्रा मॅरॅझोशी स्पर्धा वाढवेल. सीएनजी इंधनाच्या स्वस्त दरामुळं (पेट्रोलपेक्षा सुमारे 50% कमी) रनिंग कॉस्ट कमी होईल, ज्यामुळं दीर्घकाळात बचत होईल.

बूट स्पेसवर सीएनजी सिलेंडरचा परिणाम हा एकमेव संभाव्य तोटा आहे. सिलेंडर सामान्यतः बूटमध्ये बसवला जातो, त्यामुळं 216 लिटर स्पेस आणखी कमी होऊ शकते. तरीही, डीलर-लेव्हल फिटमेंटमध्ये सिलेंडरची जागा ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी विशेष डिझाइन केलं जाऊ शकतं. किया डीलर्सना सीएनजी किट बसवण्यासाठी प्रशिक्षण दिलं जाईल आणि देशभरातील नेटवर्कमध्ये ही सुविधा उपलब्ध होईल. ग्राहकांना पेट्रोल आवृत्ती खरेदी करून नंतर सीएनजी किट बसवता येईल, ज्यामुळं लवचिकता वाढेल.

