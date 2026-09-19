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भारतात Kia Carens आणि Carens Clavis CNG लाँच; किंमत १२.१२ लाख रुपयांपासून सुरू

किया इंडियानं कॅरेन्स आणि कॅरेन्स क्लॅव्हिसचं फॅक्टरी-फिटेड सीएनजी व्हेरियंट अधिकृतपणे लॉंच केलं आहे. यामुळं कियाच्या पोर्टफोलिओमध्ये पर्यायी इंधन पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

Kia Carens and Carens Clavis CNG
Kia Carens आणि Carens Clavis CNG (Kia India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 3:10 PM IST

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मुंबई : Kia नं भारतात Carens आणि Carens Clavis MPV चं फॅक्टरी-फिटेड CNG व्हेरिएंट्स लाँच केलं आहे. यांची किंमत अनुक्रमे 12.12 लाख रुपये आणि 12.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे. Sorento च्या भारत लाँचिंगच्या वेळीच जाहीर करण्यात आलेल्या या CNG मॉडेल्समुळं Kia च्या पॉवरट्रेन पोर्टफोलिओचा विस्तार झाला आहे.

Kia Carens
Kia Carens (Kia india)

व्हेरिएंट्स, किंमत : Carens CNG केवळ 'Premium (O)' ट्रिममध्ये 12.12 लाख रुपयांना उपलब्ध आहे. Carens Clavis CNG दोन ट्रिम्समध्ये मिळते: HTE (12.39 लाख रुपये) आणि HTE (O) (13.35 लाख रुपये). दोन्ही CNG व्हेरिएंट्सची किंमत त्यांच्या पेट्रोल-मॅन्युअल आवृत्त्यांच्या तुलनेत 1 लाख रुपयांनी जास्त आहे. तुलनेसाठी सांगायचं तर, Maruti Ertiga CNG ची किंमत 10.94 लाख ते 12 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे, Toyota Rumion CNG ची किंमत 11.69 लाख रुपये आहे आणि Maruti XL6 CNG ची किंमत 12.61 लाख रुपये आहे.

Carens Clavis
Carens Clavis (Kia India)

इंजिन, ट्रान्समिशन आणि अपेक्षित कार्यक्षमता : दोन्ही CNG मॉडेल्समध्ये Kia चं 1.5-लिटर 'स्मार्टस्ट्रीम नॅचरली ॲस्पिरेटेड' पेट्रोल इंजिन वापरलं आहे, जे CNG वर चालण्यासाठी ट्यून केलं आहे. CNG मोडमध्ये, हे इंजिन 96 hp पॉवर आणि 123 Nm टॉर्क निर्माण करतं; पेट्रोल आवृत्तीच्या तुलनेत ही पॉवर 19 hp आणि टॉर्क 21 Nm नं कमी आहे. पॉवर ट्रान्समिशनसाठी 6-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स दिला आहे; पेट्रोल व्हेरिएंट्समध्ये क्लचलेस मॅन्युअल (iMT) आणि ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक (DCT) चे पर्यायही मिळतात, जे CNG सोबत उपलब्ध नाहीत. Kia नं CNG व्हेरिएंट्ससाठी अधिकृत मायलेजचा आकडा जाहीर केलेला नाही. या CNG सिस्टीममध्ये विद्यमान पेट्रोल इंधन प्रणालीसोबतच 60-लिटरची टँक बसवण्यात आली आहे. यात इंधन बदलण्यासाठी एक स्विच आणि 4.2-इंच कलर TFT MID वर CNG-विशिष्ट 'डिस्टन्स-टू-एम्प्टी' सुविधा देण्यात आली आहे.

Kia Carens
Kia Carens (Kia india)

पॅकेजिंग, सस्पेंशन आणि ब्रेक्स : दोन्ही मॉडेल्समध्ये फॅक्टरी-फिटेड सीएनजी टाकी बूटच्या फ्लोअरखाली बसवलेली आहे, ज्यामुळं तिन्ही रांगा वापरात असताना बूटची क्षमता 216 लिटरवरून 116 लिटरपर्यंत कमी होते. अंडरबॉडी-माउंटेड स्पेअर व्हील कायम ठेवण्यात आलं आहे. वाढलेले वजन आणि बदललेल्या डायनॅमिक्सला सामावून घेण्यासाठी, कियानं सस्पेंशनला रिट्यून केलं आहे, फ्रंट डिस्क ब्रेक्सना 16-इंच युनिट्समध्ये अपग्रेड केलं आहे आणि R16 व्हील्स बसवले आहेत, असं कियाचं म्हणणे आहे. ड्रायव्हेबिलिटीवरील परिणाम कमी करण्यासाठी इंजिनला देखील सीएनजीसाठी रिकॅलिब्रेट करण्यात आलं आहे. या सीएनजी-विशिष्ट बदलांव्यतिरिक्त, इक्विपमेंट लेव्हल्स संबंधित पेट्रोल व्हेरियंट्सप्रमाणेच आहेत. या लॉंचसह, कियानं मारुती सुझुकी आणि टोयोटा यांच्या रांगेत स्थान मिळवलंय.

Kia Carens Clavis CNG
Kia Carens Clavis CNG (Kia india)

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