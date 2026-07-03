120 किमीची रेंजसह Keeway Hypevolt R इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतात लॉंच
कीवेनं भारतात आपली पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर हायपव्होल्ट आर लाँच केली. 199 लाख रुपयात उपलब्ध ही स्कूटर ARAS, रिअर कॅमेरा आणि 5 kWh बॅटरीसह आली आहे.
Published : July 3, 2026 at 3:08 PM IST
मुंबई: भारतातील 'परफॉर्मन्स' इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या श्रेणीत एका नवीन स्कूटरनं प्रवेश केला आहे. Keeway (कीवे) ब्रँडनं आज आपली पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर, 'Hypevolt-R' (हायपवोल्ट-आर) भारतात लॉंच केली. 1.99 लाख एक्स-शोरूम आकर्षक किंमत असलेली ही स्कूटर TVS X (2.66 लाख) पेक्षा स्वस्त आहे आणि तिची किंमत Ather 450 Apex (1.95लाख) च्या जवळपास आहे. प्रभावी वैशिष्ट्यांमुळे, ही स्कूटर बाजारात धमाल करण्यासाठी सज्ज आहे.
बॅटरी, मोटर आणि कामगिरी: Keeway Hypevolt R मध्ये NMC (निकेल-मॅंगनीज-कोबाल्ट) सेल्सचा वापर करणारे ड्युअल बॅटरी पॅक दिले आहेत. एकूण 5 kWh क्षमतेची ही बॅटरी TVS आणि Ather च्या मॉडेल्समधील बॅटरीपेक्षा मोठी आहे. यात 'मिड-माउंटेड' (मध्यभागी बसवलेली) 'परमनंट मॅग्नेट मोटर' आहे, जी 6 kW (8 bhp) ची सततची (continuous) पॉवर आणि 12 kW (16 bhp) ची पीक पॉवर (कमाल शक्ती) देते. 'स्पोर्ट मोड'मध्ये, ही स्कूटर अवघ्या 2.3 सेकंदात 0 ते 40 किमी/तास वेग गाठते आणि तिचा कमाल वेग (टॉप स्पीड) 115 किमी/तास इतका आहे. IDC सायकलनुसार ही स्कूटर 180 किमीची रेंज देते, तर प्रत्यक्ष वापरामध्ये (रिअल-वर्ल्ड रेंज) ती साधारण 120 किमीची रेंज देण्याची अपेक्षा आहे. कंपनीचा दावा आहे की, 0 ते 80 टक्के चार्जिंगसाठी तिला सुमारे तीन तास लागतात.
ब्रेकिंग, सुरक्षा आणि ARAS: जास्त वेग लक्षात घेता ब्रेकिंग अत्यंत महत्त्वाचं आहे; म्हणूनच यात पुढील आणि मागील बाजूस डिस्क ब्रेक्ससह 'ड्युअल-चॅनेल ABS' देण्यात आलं आहे. ट्रॅक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल आणि हिल होल्ड कंट्रोल यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळं सुरक्षितता अधिक वाढते. 2 लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या श्रेणीतील ही पहिलीच स्कूटर आहे ज्यात ARAS (ॲडव्हान्स्ड रायडर असिस्टन्स सिस्टिम्स) देण्यात आली आहे. रिअर कॅमेऱ्यासह 'ब्लाईंड-स्पॉट डिटेक्शन'सारखी वैशिष्ट्ये अत्यंत उपयुक्त आहेत. Ultraviolette ची Tesseract स्कूटर 2027 पर्यंत लांबणीवर पडल्यामुळं, Keeway नं या श्रेणीत आघाडी घेतली आहे.
वैशिष्ट्ये: BMW CE 04 ची आठवण करून देणारा आकर्षक लूक असलेल्या या स्कूटरचा व्हीलबेस 1,454मिमी, सीटची उंची केवळ 770 मिमी आणि वजन 140 किलो आहे. यात 14-इंच अलॉय व्हील्स, 130मिमी ग्राउंड क्लिअरन्स आणि सीटखाली 27 लिटरची साठवणूक क्षमता (स्टोरेज) देण्यात आली आहे. 5.0-इंच कलर टीएफटी (TFT) डॅशबोर्डमध्ये 'ऑटोमॅटिक डे/नाईट यूआय' (UI) आणि ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटीची सुविधा आहे. 'कीवे हायपोल्ट-आर' (Keeway Hypvolt-R) ही स्कूटर 'आदीश्वर ऑटो राइड इंडिया' (AARI) द्वारे सादर करण्यात आली आहे; QJ Motor आणि Benelli सारख्या ब्रँड्सची विक्री करणारी ही कंपनी आता इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्रात जोरदार प्रवेश करत आहे.
स्पर्धात्मक किंमत, उत्तम कामगिरी (परफॉर्मन्स), सुरक्षा आणि नवीन तंत्रज्ञान यांचा मेळ असलेली 'हायपोल्ट-आर' (Hypvolt-R) ही स्कूटर Ather, Ola आणि TVS सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना तगडी टक्कर देण्यास सज्ज आहे. भारतीय ग्राहकांसाठी परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम अनुभव देणारी ही स्कूटर शहरांतर्गत प्रवासासाठी तसंच हायवेवरील रायडिंगसाठी अत्यंत योग्य आहे.
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