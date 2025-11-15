कावासाकी झी1100: भारतात लॉंच, किंमत 12.79 लाख रुपये
कावासाकी इंडियानं 2026 झी1100 सुपरबाइक (Kawasaki Z1100 ) लॉंच केली. या दुचाकीची किंमत 12.79 लाखांपासून सुरू होतोय.
Published : November 15, 2025 at 11:04 AM IST
हैदराबाद : कावासाकी इंडियानं देशात नव्यानं अपडेटेड झी1100 सुपरबाइक लॉंच केली आहे. या दुचाकीची एक्स-शोरूम किंमत 12.79 लाख रुपयांपासून सुरू होते. ही सुपरबाइक मागील आवृत्तीच्या तुलनेत किरकोळ डिझाइन बदलांसह तांत्रिक सुधारणांसह आली आहे. 2026 मॉडेलसाठी ही बाइक उत्साहींना आकर्षित करेल, ज्यात शक्तिशाली इंजिन, प्रगत सस्पेन्शन आणि सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत.
इंजिन
कावासाकी झी1100 च्या कोअरमध्ये 1,099 सीसी इंजिन आहे, जो 9,000 आरपीएमवर 134 एचपी ताकद आणि 7,600 आरपीएमवर 113 एनएम कमाल टॉर्क उत्पन्न करतं. हे इंजिन सहा-स्पीड गिअरबॉक्ससोबत जोडलं गेलं आहे, ज्यात असिस्ट आणि स्लिपर क्लच सुविधा आहे. ही संयोजन रायडर्सना उत्कृष्ट परफॉर्मन्स देते.
अॅल्युमिनियम फ्रेम डिझाइन
बाइक निंजा 1100एसएक्सप्रमाणेच अॅल्युमिनियम फ्रेमवर ही दुचाकी तयार करण्यात आली आहे. स्टँडर्ड झी 1100 मध्ये शोवा फोर्क्स आहेत, तर उच्च-स्तरीय एसई व्हेरिएंटमध्ये शोवा फोर्क आणि ओहलिन्स एस46 मोनोशॉक आहे, ज्यात रिमोट प्रीलोड अॅडजस्टर आहे. ही सस्पेन्शन सेटअप बाइकला स्थिरता आणि आरामदायक राइड सुनिश्चित करते, जे विविध रस्त्यांवर उपयुक्त ठरते.
ब्रेकिंग
ब्रेकिंगबाबत, स्टँडर्ड झी1100मध्ये निंजा 1100एसएक्सप्रमाणेच कावासाकी-ब्रँडेड टोकिको रेडिअल कॅलिपर्स आहेत. मात्र, यात 310 एमएमचे ड्युअल डिस्क आहेत. 32 कॅलिपर्स आणि स्टील-ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स स्टँडर्ड व्हर्जनच्या तुलनेत मोठी सुधारणा देतात. ही ब्रेकिंग सिस्टम सुरक्षित थांबण्यासाठी आदर्श आहे.
वैशिष्ट्ये
वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत, कावासाकी झी1100मध्ये अनेक राइडिंग असिस्टन्स सुविधा आहेत. यात 2 पॉवर मोड्स (फुल आणि लो), 3 स्तरांच्या ट्रॅक्शन कंट्रोल, द्विदिश क्विकशिफ्टर, क्रूज कंट्रोल आणि ड्युअल-चॅनेल एबीएस समाविष्ट आहेत. हे सर्व पाच-अक्ष आयएमयू (इनर्शिअल मेजरमेंट युनिट) द्वारे समर्थित आहेत, जे बाइकला प्रगत इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण देतं. डिझाइनमध्ये किरकोळ बदलांसह आक्रमक लुक मिळाला आहे. एकंदरीत, ही अपडेटेड झी1100 सुपरबाइक उत्साहींसाठी एक उत्कृष्ट पर्याय आहे, जी शक्ती, सुरक्षितता आणि तंत्रज्ञानाचा समतोल साधते. लॉंचचनंतर बुकिंग सुरू झाली असून, डिलिव्हरी लवकरच सुरू होईल.
