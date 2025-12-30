2026 कावासाकी वल्कन एस भारतात लॉंच: किंमत 8.13 लाख रुपये
भारतात 2026 कावासाकी वल्कन एस लॉंच झाली. 8.13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमत असलेली ही स्पोर्टी क्रूजर 649 सीसी इंजिन आणि एर्गो-फिट सिस्टिमसह रायडर्सना आकर्षित करेल.
Published : December 30, 2025 at 9:50 AM IST
मुंबई : भारतात क्रूजर सेगमेंटमध्ये एक आकर्षक पर्याय म्हणून 2026 कावासाकी वल्कन एस लॉंच झाली आहे. इंडिया कावासाकी मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (आयकेएम) नं ही मोटरसायकल 8.13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) या किंमतीत बाजारात आणली आहे. ही बाइक स्पोर्टी स्टाइलिंग आणि रायडर-फ्रेंडली एर्गोनॉमिक्स यांचा उत्तम मेळ घालते. कावासाकीच्या "फन टू राइड" तत्त्वज्ञानाला खरी ठरविणारी ही क्रूजर नवीन आणि अनुभवी रायडर्स दोघांसाठीही सोयीची आहे.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स
2026 वल्कन एस मध्ये परिचित 649 सीसी लिक्विड-कूल्ड, पॅरलल-ट्विन डीओएचसी इंजिन आहे. हे इंजिन 7,500 आरपीएमवर 61 पीएस पॉवर आणि 6,600 आरपीएमवर 62.4 एनएम टॉर्क देतं. सहा-स्पीड गियरबॉक्ससोबत असिस्ट आणि स्लिपर क्लच आहे, ज्यामुळं गियर शिफ्टिंग सोपी आणि स्मूथ होतं. हलके चेसिस आणि इंजिन सेटअपमुळं बाइकला स्मूथ अॅक्सिलरेशन, सोपी हँडलिंग आणि विश्वासार्ह ब्रेकिंग मिळतं. रोजच्या वापरासाठी आणि लाँग राइडसाठी ही बाइक उत्तम परफॉर्मन्स देते.
डिझाइन आणि चेसिस
वल्कन एस चं वैशिष्ट्य म्हणजे तिचं पेरिमीटर फ्रेम. हा हाय-टेन्साइल स्टीलचं फ्रेम मजबूत आणि हलका दिसतं. बॉडीवर्क फ्रेम त्याला हायलाइट करतं – समोरून मागील हबपर्यंत क्लीन लाइन तयार होते. कॉम्पॅक्ट इंजिन आणि स्लिम फ्रेममुळं गुडघे आणि पायांच्या भागात बाइक अरुंद नाही. पुढे सेट केलेले फुटपेग्स क्रूजर-स्टाइल रिलॅक्स्ड रायडिंग पोजिशन देतात. सस्पेन्शनसाठी समोर टेलिस्कोपिक फोर्क (130 मिमी ट्रॅव्हल) आणि मागे हॉरिझॉंटल बॅक-लिंक स्विंगआर्म (80 मिमी ट्रॅव्हल) आहे. यामुळं राइड क्वालिटी संतुलित राहते.
एर्गो-फिट सिस्टिम रायडरसाठी खास
कावासाकीची खास एर्गो-फिट सायझिंग सिस्टिम ही बाइकची सर्वोत्तम वैशिष्ट्ये आहे. यामुळं रायडर आपल्या शरीराच्या प्रकारानुसार बाइक अॅडजस्ट करू शकतो. सीट, फुटपेग्स आणि हँडलबारमध्ये बदल करून 18 वेगवेगळ्या कॉन्फिगरेशन्स (रिड्यूस्ड रीच, मिड रीच, एक्सटेंडेड रीच) शक्य आहेत. यामुळं सर्व आकाराच्या रायडर्सना कम्फर्ट आणि कंट्रोल मिळतं. नवीन रायडर्ससाठी आत्मविश्वास वाढवते आणि अनुभवींना परफेक्ट फिट देते.
मेटॅलिक फ्लॅट स्पार्क ब्लॅक कलर
2026 मॉडेलमध्ये नवीन मेटॅलिक फ्लॅट स्पार्क ब्लॅक कलर आहे, जो बाइकला आकर्षक लुक देतो. ही क्रूजर मिडलवेट सेगमेंटमध्ये रॉयल एनफील्ड सुपर मिटिअर 650 सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देते. लिक्विड-कूल्ड इंजिन आणि अॅडजस्टेबल एर्गोनॉमिक्स यामुळं ती वेगळी ठरते. एकंदरीत, 2026 कावासाकी वल्कन एस परफॉर्मन्स, कम्फर्ट आणि स्टाइल यांचा उत्तम संतुलन साधते. शहरातील राइडिंग असो की लाँग टूर, ही बाइक रायडर्सना आनंददायी अनुभव देते.
हे वाचलंत का :