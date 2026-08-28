Kawasaki Versys 650: 2027 मॉडेल भारतात लॉंच, नविन रंगाचा समावेश!
कावासाकी इंडियानं 8.63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किमतीत 2027 Versys 650 लॉंच केलीय. यात 'कँडी लाइम ग्रीन' रंगाचा समावेश आहे.
Published : August 28, 2026 at 5:01 PM IST
मुंबई: कावासाकी इंडियानं भारतात 2027 मॉडेल-इयर Versys 650 स्पोर्ट-टूरर बाईक लाँच केली आहे. तिची किंमत 8.63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी आहे. या अपडेटमध्ये केवळ 'कँडी लाइम ग्रीन' रंगाचा पर्याय देण्यात आला आहे; यांत्रिक बाबी किंवा उपकरणांमध्ये कोणताही बदल नाही. ऑगस्टच्या अखेरीस या बाईकची डिलिव्हरी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. कावासाकीची ओळख असलेल्या हिरव्या रंगाची परंपरा कायम राखत, हा नवीन रंग बाईकला एक ताजा आणि आकर्षक रूप देतो. हा रंग मागील मॉडेलची जागा घेईल; बाईकच्या रचनेत (स्टायलिंगमध्ये) इतर कोणताही फरक नाही.
केवळ रंगात बदल; इंजिन आणि वैशिष्ट्यांमध्ये कोणतेही सुधारणा नाहीत. 2027 Versys 650 ही केवळ तिच्या नवीन रंगामुळं वेगळी ठरते. इंजिन, चेसिस, इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा वैशिष्ट्यांमध्ये कोणतीही सुधारणा केलेली नाही. किंमतही 8.63 लाख रुपये इतकीच कायम आहे. थोडक्यात सांगायचं तर, ज्या रायडर्सना नवीन मॉडेल-इयर आणि आकर्षक रंग हवा आहे, त्यांच्यासाठी हे अपडेट आहे. ज्यांना बाईकचा लूक ताजा हवा आहे, त्यांच्यासाठी ही एक संधी आहे. बाईकचं मूळ स्वरूप आणि कामगिरी (परफॉर्मन्स) कायम आहे.
649cc पॅरलल-ट्विन इंजिन कायम: 2027 Kawasaki Versys 650 मध्ये तेच 649cc लिक्विड-कूल्ड पॅरलल-ट्विन इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन 8,500rpm वर 67 HP ची पॉवर आणि 7,000rpm वर 61 Nm चा टॉर्क निर्माण करतं. यात सहा-स्पीड गिअरबॉक्स आणि असिस्ट-अँड-स्लिपर क्लच स्टँडर्ड म्हणून दिले आहेत. ही बाईक ट्युलर डायमंड फ्रेमवर तयार करण्यात आली आहे. यात समोरच्या बाजूला 150mm ट्रॅव्हल असलेले 41mm टेलिस्कोपिक फोर्क्स आहेत, तर मागील बाजूस 145mm ट्रॅव्हल आणि रिमोट प्रीलोड ॲडजस्टरसह मोनोशॉक सस्पेन्शन दिले आहे. सामान किंवा मागे बसलेल्या प्रवाशासह (पिलियन) प्रवास करताना हा ॲडजस्टर अत्यंत उपयुक्त ठरतो.
टूरिंगसाठी उपयुक्त वैशिष्ट्ये आणि तपशील: या बाईकमध्ये ॲडजस्टेबल विंडस्क्रीन, पूर्णपणे एलईडी (full-LED) लाइटिंग, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि 4.3 -इंचाचा टीएफटी (TFT) कलर डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यात स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटीची सुविधाही उपलब्ध आहे. 21 लिटरची इंधन टाकी (फ्युएल टँक) या बाईकचे टूरिंग-केंद्रित स्वरूप अधिक दृढ करते. पूर्ण इंधन भरलेले असताना या बाईकचं वजन 220 किलो इतकं असतं. याची सीटची उंची 845 मिमी आहे; ही उंची उंच रायडर्ससाठी आरामदायक असली, तरी कमी उंचीच्या रायडर्ससाठी ती थोडे आव्हान ठरू शकते. 170 मिमीचे ग्राउंड क्लिअरन्स असमान पृष्ठभाग, स्पीड ब्रेकर आणि खराब रस्त्यांवरही बाईकचे नियंत्रण उत्तम राखण्यास मदत करते. या सर्व वैशिष्ट्यांमुळं ही बाईक लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी अत्यंत योग्य ठरते.
मिडलवेट टूरिंग सेगमेंटमध्ये एक वेगळं स्थान: अद्ययावत (अपडेटेड) Versys 650 भारतीय मिडलवेट टूरिंग सेगमेंटमध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान राखून आहे. होंडा NX500 ही तिची एक प्रमुख स्पर्धक बाईक आहे (किंमत 7.44 लाख), परंतु तिचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. यात कमी क्षमतेचे इंजिन आणि 'ॲडव्हेंचर रायडिंग'वर अधिक भर देण्यात आला आहे. याउलट, Versys 650 ही 'स्पोर्ट-टूरर' म्हणून कामगिरी (performance) आणि आराम (comfort) यांचा उत्तम समतोल साधते. हायवेवरील टूरिंग आणि दैनंदिन ये-जा (commuting) अशा दोन्ही गोष्टींसाठी सक्षम बाईक शोधणाऱ्या रायडर्ससाठी हा एक आकर्षक पर्याय आहे.
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