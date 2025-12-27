Kawasaki Ninja 1100SX भारतात लाँच: 1099 सीसी इंजिनसह प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी
Kawasaki Ninja 1100SX 2026 : ही स्पोर्ट-टूरिंग बाइक 1099 सीसी इंजिन, प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उत्तम कम्फर्टसह लॉंच झालीय.
Published : December 27, 2025 at 12:26 PM IST
मुंबई : कावासाकी मोटर्स इंडियानं भारतीय बाजारात अधिकृतपणे 2026 इयरचं मॉडेल Kawasaki Ninja 1100SX लाँच केली आहे. ब्रँडच्या लाइनअपमधील फ्लॅगशिप स्पोर्ट-टूरिंग मोटरसायकल म्हणून ही बाइक निंजा Ninja 1100SX वारसदार (Ninja 1100SX 2026) आहे. यात मोठं इंजिन, सुधारित इलेक्ट्रॉनिक्स आणि लांब पल्ल्याच्या रायडिंगसाठी उत्तम क्षमता आहे. ही कावासाकीच्या प्रीमियर स्पोर्ट-टूरिंग प्लॅटफॉर्मची पाचवी जनरेशन आहे, जी सुपरस्पोर्ट परफॉर्मन्स आणि टूरिंग कम्फर्ट यांचा उत्तम समतोल साधते.
परफॉर्मन्स आणि इंजिन अपग्रेड्स
Ninja 1100SX 2026 मॉडेलचे सर्वात मोठं अपडेट म्हणजे डिस्प्लेसमेंट 1,099 सीसीपर्यंत वाढवणे. लिक्विड-कूल्ड, इन-लाइन फोर-सिलिंडर इंजिन मिड-रेंज आणि टॉप-एंड परफॉर्मन्स अधिक चांगले देते.
- जास्तीत जास्त पॉवर : 100.0 किलोवॅट (136 पीएस) 9,000 आरपीएम
- जास्तीत जास्त टॉर्क : 113.0 एन.एम. 7,600 आरपीएम
- सुधारित इंधन कार्यक्षमता : इंजिन कंपोनंट्स आणि कमी रेव लिमिटमुळं मायलेज चांगले.
- ऑप्टिमाइझ्ड गियरिंग: 5 आणि 6 वी गियरची रेशो लांब केल्यानं हायवं क्रूझिंग आरामदायी आणि इंधनबचत होते.
प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेक्नॉलॉजी
Kawasaki Ninja 1100SXमध्ये कॉम्पॅक्ट इनर्शियल मेजरमेंट युनिट (आयएमयू) सह अनेक रायडर एड्स आहेत.
- कावासाकी कॉर्नरिंग मॅनेजमेंट फंक्शन (केसीएमएफ) : कॉर्नरिंगमध्ये ब्रेकिंग आणि अॅक्सिलरेशन सोप होतं.
- कावासाकी इंटेलिजंट अँटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (केआयबीएस) : उच्च प्रेसिजन ब्रेकिंग.
- सुधारित कावासाकी क्विक शिफ्टर (केआरएस): आता 1,500 आरपीएमपासून कार्यरत, कमी स्पीडला गियर शिफ्टिंग सोपी.
- इंटिग्रेटेड रायडिंग मोड्स: स्पोर्ट, रोड, रेन आणि रायडर – ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि पॉवर मोड्स लिंक.
कम्फर्ट आणि टूरिंग फीचर्स : लांब प्रवासासाठी ही बाइक आदर्श आहे.
- स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी: रायडॉलॉजी अॅपमध्ये व्हॉइस कमांड्स, नेव्हिगेशन हँड्स-फ्री.
- टीएफटी कलर डिस्प्ले: 4.3 इंच, टूरिंग आणि स्पोर्टी दोन मोड्स (लीन अँगल, जी-फोर्स).
- स्टँडर्ड यूएसबी टाइप-सी : हँडलबारवर चार्जिंग पोर्ट.
- अॅडजस्टेबल विंडशील्ड : हातानं चार पोजिशन बदलता येतात.
किंमत आणि उपलब्धता
ही बाइक एकाच कलर स्कीममध्ये मेटॅलिक ब्रिलियंट गोल्डन ब्लॅक / मेटॅलिक कार्बन ग्रेमध्ये उपलब्ध आहे.
- एक्स-शोरूम किंमत: 14,42,000 रु./ पासून सुरू.
- डिलिव्हरी: 29 डिसेंबर 2025 पासून सुरू.
2026 निंजा 1100 एसएक्स स्पोर्ट्स आणि टूरिंगच्या चाहत्यांसाठी उत्तम पर्याय आहे, जी परफॉर्मन्स, कम्फर्ट आणि टेक्नॉलॉजीचा उत्तम मेळ घालते.
