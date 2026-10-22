भारतात कावासाकी Z300 लाँच: Z सीरिजमधील सर्वात परवडणारा पर्याय उपलब्ध!
कावासाकीनं भारतात Z300 ही स्ट्रीट बाईक लाँच केली आहे. 3.24 लाख रुपये किमतीची ही बाईक Z मालिकेतील सर्वात स्वस्त मॉडेल आहे.
Published : October 22, 2026 at 10:08 AM IST
मुंबई: कावासाकीनं भारतात आपली Z सीरिजमधील सर्वात परवडणारी बाईक, Z300 लाँच केली आहे. या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 3.24 लाख रुपये इतकी आहे. 'निन्जा 300' (Ninja 300) वर आधारित, Z300 मध्ये कावासाकीच्या मोठ्या Z-सीरिज मॉडेल्समधील आक्रमक 'सुगोमी' (Sugomi) डिझाइन शैली वापरण्यात आली आहे. यामुळं तरुण रायडर्सना एक प्रीमियम 'स्ट्रीट-नेकेड' (street-naked) मोटरसायकल अनुभवणे अधिक सोपं झालं आहे.
डिझाइन आणि स्टाईलिंग: Z300 चं डिझाइन मोठ्या Z-सीरिज मॉडेल्सपासून प्रेरित आहे. यात Z-आकाराचे हेडलाईट आणि ठळक टँक एक्सटेन्शन्स आहेत, ज्यामुळं बाईकला एक मजबूत आणि दमदार लूक मिळतो. ही बाईक दोन आकर्षक रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: 'कँडी लाईम ग्रीन/इबोनी' (Candy Lime Green/Ebony) आणि 'मेटॅलिक कार्बन ग्रे/इबोनी' (Metallic Carbon Gray/Ebony). 'स्टेप-अप' सीट आणि स्लिम टेल सेक्शन बाईकच्या सौंदर्यात भर घालतात, तर अलॉय व्हील्सना एक आधुनिक आणि सुटसुटीत डिझाइन देण्यात आलं आहे. एकंदरीत, रस्त्यावर ही बाईक सर्वांचं लक्ष वेधून घेतं.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स: Z300 मध्ये 'निन्जा 300' प्रमाणेच 296 सीसीचं, लिक्विड-कूल्ड, पॅरलल-ट्विन इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन 11,000 आरपीएमवर 39.4 बीएचपी (bhp) पॉवर आणि 10,000 आरपीएमवर 23.3 एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण करतं. यात सहा-स्पीड गिअरबॉक्स आणि 'स्लिप-अँड-असिस्ट' क्लच (slip-and-assist clutch) मानक म्हणून दिले आहेत. कावासाकीचे 'ड्युअल-थ्रॉटल व्हॉल्व्ह' तंत्रज्ञान रायडिंगचा अनुभव अधिक सुरळीत आणि उत्तम बनवतं. यातील 17 लिटरची फ्युएल टँक या सेगमेंटमधील अनेक स्पर्धकांच्या तुलनेत मोठी आहे, ज्यामुळं ही बाईक लांब अंतराच्या प्रवासासाठीही अतिशय योग्य ठरते.
सस्पेंशन, ब्रेक्स आणि परिमाणे: या बाईकमध्ये समोर 37 मिमीचे टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि मागे 'युनी-ट्रॅक' (Uni-Trak) मोनोशॉक सस्पेंशन देण्यात आलं आहे. ही बाईक 17-इंच अलॉय व्हील्सवर चालते. ब्रेकिंगसाठी, यात पुढे 290 मिमी आणि मागे 220 मिमी आकाराचे 'पेटल-स्टाईल' डिस्क ब्रेक देण्यात आले आहेत, तसेच यात ड्युअल-चॅनेल एबीएस (ABS) ही सुविधा मानक (standard) म्हणून मिळते. याचं ग्राऊंड क्लिअरन्स 140 मिमी असून, गाडीचं वजन (कर्ब वेट) 175 किलो आहे. ही रचना शहर आणि महामार्ग अशा दोन्ही ठिकाणी संतुलित रायडिंगचा अनुभव देते.
वैशिष्ट्ये आणि कन्सोल: वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत, Z300 मध्ये एलसीडी (LCD) कन्सोल देण्यात आलं आहे. यात स्पीडोमीटर, टॅकोमीटर, फ्युएल गेज, घड्याळ, ओडोमीटर, ड्युअल ट्रिप मीटर, सर्व्हिस इंडिकेटर आणि कूलंट तापमानाची माहिती मिळते, ज्यामुळं रायडरला आवश्यक आणि उपयुक्त माहिती पाहता येते.
स्पर्धक : 3.24 लाख रुपये किमतीची Z300, तिच्या सर्वात जवळच्या स्पर्धकापेक्षा म्हणजेच 2026 केटीएम 390 ड्युक (KTM 390 Duke) पेक्षा सुमारे 38,664 रुपयांनी महाग आहे. ड्युकमध्ये अधिक प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वैशिष्ट्ये असली, तरी Z300 मधील 'पॅरलल-ट्विन' इंजिन अधिक स्मूथ आणि परिष्कृत (refined) रायडिंग अनुभव देईल अशी अपेक्षा आहे. कावासाकीचं भक्कम ब्रँड मूल्य आणि उत्कृष्ट बांधणी (build quality) ग्राहकांना आकर्षित करेल. थोडक्यात सांगायचं तर, कावासाकी Z300 ही भारतातील तरुण रायडर्स आणि मोटरसायकल प्रेमींसाठी एक आकर्षक पर्याय आहे. प्रीमियम डिझाइन, परिष्कृत इंजिन आणि स्पर्धात्मक किमतीमुळं, 'Z' सीरिजमध्ये प्रवेश करण्यासाठी ही एक उत्तम बाईक ठरते. ही बाईक लवकरच शोरूममध्ये उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे.
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