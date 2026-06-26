भारतात Kawasaki KLX230 2027 लाइनअप लाँच; कमी सीट उंची असलेला नवीन व्हेरिएंट सादर
कावासाकीनं (Kawasaki) भारतात 2027 KLX230 लाइनअप लाँच केली. यामध्ये कमी सीट उंची असलेलं नवीन KLX230 S आणि ऑफ-रोड वापरासाठी KLX230R S हे मॉडेल्स झालं.
Published : June 26, 2026 at 10:34 AM IST
मुंबई: कावासाकी मोटर्सनं आपल्या लोकप्रिय ड्युअल-स्पोर्ट (dual-sport) मोटरसायकल श्रेणीचा विस्तार करत नवीन 2027 KLX230 मॉडेल रेंज भारतात सादर केली आहे. या अद्ययावत लाइनअपमध्ये आता तीन मॉडेल्सचा समावेश आहे. स्टँडर्ड KLX230, नवीन KLX230 S (कमी सीट उंची असलेला व्हेरिएंट) आणि ऑफ-रोडिंगसाठी विशेषतः डिझाइन केलेली KLX230R S. या नवीन मॉडेल्सची किंमत 1.89 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) पासून सुरू होते. स्टँडर्ड KLX230 ची किंमत आता 2.19 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) इतकी आहे. मागील आवृत्तीच्या तुलनेत किंमतीत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी, कंपनीनं इंजिन, सस्पेन्शन किंवा वैशिष्ट्यांमध्ये (features) मोठे बदल न करता हे नवीन व्हेरिएंट्स सादर केले आहेत, जे रायडरचा आराम आणि वापरकर्त्यांच्या विविध गरजा लक्षात घेऊन आणले गेले आहेत.
इंजिन आणि कामगिरी: 2027 KLX230 मालिकेतील तिन्ही मॉडेल्समध्ये समान 233cc, सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड, फ्युएल-इंजेक्टेड इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन 7,800 rpm वर 19 हॉर्सपॉवर आणि 6,200 rpm वर 19 Nm चा पीक टॉर्क निर्माण करते. सहा-स्पीड गिअरबॉक्ससह जोडलेलं हे इंजिन ऑन-रोड आणि ऑफ-रोड अशा दोन्ही परिस्थितींमध्ये चांगली कामगिरी आणि सहज नियंत्रण प्रदान करते. रायडरसाठी सोयीस्कर स्वरूप, विश्वसनीय कामगिरी आणि कमी देखभाल खर्च (low maintenance cost) यामुळं, KLX230 मालिका नवशिक्यांपासून ते अनुभवी उत्साही रायडर्सपर्यंत सर्वांसाठी आदर्श मानली जाते.
KLX230 S (नवीन कमी सीट उंची असलेला व्हेरिएंट) : 2027 अपडेटचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे KLX230 S हा व्हेरिएंट. तांत्रिकदृष्ट्या (mechanically) स्टँडर्ड KLX230 सारखाच असला तरी, याची सीटची उंची 880 मिमी वरून कमी करून 830 मिमी करण्यात आली आहे. यामुळं कमी उंचीचे रायडर्स, महिला रायडर्स आणि शहरात वापर करणाऱ्यांसाठी ही बाईक अधिक सोयीस्कर ठरते. सीटची उंची कमी केल्यामुळं सस्पेन्शन ट्रॅव्हल आणि ग्राउंड क्लिअरन्समध्ये थोडी घट झाली आहे. स्टँडर्ड मॉडेलमधील 220 मिमी आणि 223 मिमीच्या तुलनेत, KLX230 S मध्ये पुढील बाजूस 160 मिमी आणि मागील बाजूस 163 मिमी सस्पेन्शन ट्रॅव्हल मिळते. तसेच, ग्राउंड क्लिअरन्स 255 मिमीवरून कमी करून 220 मिमी करण्यात आला आहे. तरीही, हलक्या स्वरूपातील ऑफ-रोडिंग आणि दैनंदिन प्रवासासाठी ही बाईक एक उत्तम पर्याय आहे.
KLX230R S उत्कृष्ट ऑफ-रोड कामगिरी: कंपनीनं ऑफ-रोडची आवड असलेल्यांसाठी KLX230R S हे मॉडेल सादर केले आहे. ही बाईक रस्त्यावरील वापरासाठी नसल्यामुळं, यात हेडलॅम्पसारखी रस्त्यावर चालवण्यासाठी आवश्यक असणारी उपकरणे नाहीत. 900 मिमी सीटची उंची आणि 270 मिमी ग्राउंड क्लिअरन्समुळं, ही बाईक ट्रेल्स आणि खडतर भूप्रदेशावर उत्कृष्ट कामगिरी करते. यातील अधिक सस्पेन्शन ट्रॅव्हलमुळं मोठ्या खड्ड्यांवरून आणि डोंगराळ भागात आत्मविश्वासाने रायडिंग करणे शक्य होते.
किंमत आणि उपलब्धता:
- KLX230R S: 1.89 लाख
- KLX230 आणि KLX230 S: प्रत्येकी 2.19 लाख (सर्व किमती एक्स-शोरूम, दिल्ली)
KLX230R S ची डिलिव्हरी ऑगस्ट 2026 च्या मध्यापासून सुरू होईल, तर KLX230 आणि KLX230 S ची डिलिव्हरी सप्टेंबर 2026 च्या मध्यापासून सुरू होईल. या नवीन मॉडेल्ससह, कावासाकीनं भारतीय बाजारपेठेतील ड्युअल-स्पोर्ट आणि ॲडव्हेंचर श्रेणींमध्ये आपली पकड अधिक मजबूत केली आहे. कमी सीटची उंची असलेला हा प्रकार बाईकला अधिक सुलभ बनवतो आणि विविध प्रकारच्या रायडर्सना आकर्षित करेल अशी अपेक्षा आहे.
हे वाचलंत का :