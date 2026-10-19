कावासाकीनं भारतात लाँच केली Kawasaki 2027 Z1100 मोटरसायकल,
कावासाकीनं भारतात 2027 Z1100 लाँच केली असून तिची किंमत १12.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) इतकी आहे. बाईकसाठी बुकिंग सुरू झालं असून, आजपासून डिलिव्हरी सुरू झालीय.
Published : October 19, 2026 at 5:07 PM IST
मुंबई: कावासाकीनं अधिकृतपणे 2027 मॉडेलची Z1100 मोटरसायकल भारतात लाँच केली आहे. तिची एक्स-शोरूम (दिल्ली) किंमत 12.79 लाख रुपये असून, सध्या बुकिंग सुरू आहे. देशभरातील डीलरशिपवर आजपासून या बाईकची डिलिव्हरी दिली जाणार आहे.
यावर्षी कोणतेही बदल नाहीत: कावासाकीनं 2027 Z1100 च्या मेकॅनिक्स, डिझाइन किंवा वैशिष्ट्यांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. ही बाईक 2026 मॉडेलसारखीच आहे, ज्यामुळं ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच उत्तम पॉवर आणि हाताळणीचा (हँडलिंग) अनुभव मिळत राहील.
शक्तिशाली इंजिन आणि सामायिक तंत्रज्ञान: या मोटरसायकलमध्यं 1,099 सीसीचं, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-फोर इंजिन देण्यात आलं आहे, जे 136 हॉर्सपॉवर आणि 113एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण करतं. हेच इंजिन अलीकडे अपडेट केलेल्या 'वर्सिस 1,100' (Versys 1100) ॲडव्हेंचर टूररमध्येही वापरलं गेलं आहे, मात्र तिथं त्याचं ट्युनिंग थोडं वेगळं आहे.
आरामदायी सस्पेंशन आणि मजबूत ब्रेक: ट्यूबलर डायमंड चेसिसवर आधारित या बाईकमध्ये 41 मिमीचे 'यूएसडी' (USD) फ्रंट फोर्क्स (120मिमी ट्रॅव्हलसह) आहेत, ज्यामध्ये कॉम्प्रेशन आणि रिबाउंड ॲडजस्टमेंटची सुविधा मिळते. मागील बाजूला बॅक-लिंकेज मोनोशॉक (136मिमी ट्रॅव्हलसह) दिलं आहे, ज्यामध्ये प्रीलोड आणि रिबाउंड ॲडजस्टमेंट करता येतं. ब्रेकिंगसाठी, समोर 310मिमीचे ड्युअल डिस्क ब्रेक (कावासाकीसाठी ब्रेंबो (Brembo) द्वारे निर्मित) आणि मागे 260मिमीचा सिंगल डिस्क ब्रेक देण्यात आला आहे.
आधुनिक रायडर एड्स आणि कनेक्टिव्हिटी: ही बाईक रायडरसाठी अनेक उपयुक्त वैशिष्ट्ये प्रदान करते. 5-इंच टीएफटी (TFT) डिस्प्ले, बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, कॉर्नरिंग-सेन्सिटिव्ह थ्री-लेव्हल ट्रॅक्शन कंट्रोल, ड्युअल-चॅनेल एबीएस (ABS), क्रूझ कंट्रोल आणि स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळं रायडिंगचा अनुभव अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर होतो.
टूरिंग क्षमता आणि वजन: 17 लिटरच्या इंधन टाकीसह, Z1100 लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी अत्यंत योग्य आहे. 220 किलो वजन असूनही, बहुतेक परिस्थितींमध्ये ही बाईक हाताळायला तुलनेने सोपी आहे. किमतीच्या बाबतीत, ही बाईक होंडा CB1000 हॉर्नेट एसपी (किंमत 13.29 लाख रुपये) सारख्या मॉडेल्सना टक्कर देते, तर लहान Z900 मॉडेल 9.99 लाख रुपयांच्या किमतीत उपलब्ध आहे.
बाजारातील स्थान आणि अपेक्षा: या लाँचसह, कावासाकीनं सेगमेंटमध्ये आपली पकड अधिक मजबूत केली आहे. मागील मॉडेलच्या लोकप्रियतेचा विचार करता, 2027ची ही नवीन आवृत्ती देखील ग्राहकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळवेल अशी अपेक्षा आहे. आजपासून डीलरशिपवर डिलिव्हरी सुरू होत आहे, म्हणजेच इच्छुक ग्राहक लवकरच या बाईकचा रस्त्यावर आनंद घेऊ शकतील. कावासाकीच्या अधिकृत वेबसाइटवरून किंवा जवळच्या डीलरशिपवर जाऊन तुम्ही या बाईकचं बुकिंग करू शकता.
शक्तिशाली इंजिन, आधुनिक वैशिष्ट्ये आणि स्पर्धात्मक किंमत यांचा मेळ असलेली ही बाईक भारतीय बाजारपेठेत एक मुख्य आकर्षण ठरेल. या विश्वासार्ह मॉडेलला फारसे मोठे बदल न करता पुन्हा बाजारात आणल्यामुळं, कावासाकी जुन्या चाहत्यांसोबतच नवीन ग्राहकांनाही आकर्षित करण्यात यशस्वी ठरेल.
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