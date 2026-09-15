Kawasaki Vulcan S : नविन रंगात भारतात लॉंच, पॉवरट्रेनमध्ये किरकोळ बदल
2027 कावासाकी वल्कन एस (Kawasaki Vulcan S) नविन रंगासह भारतात लॉंच झालीय. या दुचाकीच्या पॉवरट्रेनमध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत.
Published : September 15, 2026 at 4:30 PM IST
मुंबई : कावासाकी इंडियाने 2027 'व्हल्कन एस' (Vulcan S) क्रूझर बाईक 8.123 लाख (एक्स-शोरूम) किमतीत लाँच केली आहे; ही किंमत 2026 च्या मॉडेलपेक्षा 10,000 नं जास्त आहे. या अपडेटमध्ये टॉर्कमध्ये थोडी पण महत्त्वपूर्ण वाढ, रंगाचा एक नवीन पर्याय आणि ब्रेक डिस्कच्या आकारात बदल करण्यात आलं आहेत, तर बहुतेक तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि फीचर्स जैसे-थे ठेवण्यात आली आहेत. या बाईकची डिलिव्हरी सप्टेंबर 2026 च्या मध्यापासून सुरू होणार आहे.
2027 कावासाकी व्हल्कन एस इंजिन: 2027 कावासाकी व्हल्कन एस मध्ये तेच 649 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, पॅरलल-ट्विन इंजिन कायम ठेवण्यात आलं आहे. 2026 च्या मॉडेलमध्ये टॉर्क थोडा कमी होऊन 61 एनएम (Nm) झाला होता, परंतु 2027 च्या अपडेटमध्ये कावासाकीनं टॉर्कची पातळी पुन्हा 62.4 एनएम पर्यंत वाढवली आहे, जी 2024च्या मॉडेलच्या आउटपुटशी जुळते. पीक पॉवर 59 एचपी (hp) इतकीच कायम आहे आणि ज्या आरपीएम (RPM) रेंजवर पीक पॉवर आणि टॉर्क मिळतात, त्यातही कोणताही बदल झालेला नाही. व्यावहारिकदृष्ट्या पाहता, अतिरिक्त 1.4 एनएम टॉर्कमुळं व्हल्कन एस मिड-रेंजमध्ये अधिक शक्तिशाली वाटू शकते. हा फायदा विशेषतः ओव्हरटेकिंग आणि आरामात क्रूझिंग (प्रवास) करताना उपयुक्त ठरतो, जे क्रूझर बाईकचे मुख्य उपयोग आहेत. या इंजिनला सहा-स्पीड गिअरबॉक्स जोडलेले आहे.
2027 कावासाकी व्हल्कन एस हार्डवेअर: इंजिन टॉर्कमध्ये थोडी वाढ होऊनही, ब्रेकिंग हार्डवेअरचा आकार कमी करण्यात आला आहे. फ्रंट डिस्क रोटरचा व्यास आता 272 मिमी आहे, जो 2026च्या मॉडेलमध्ये 300 मिमी होता. मागील डिस्कचा आकारही 250 मिमीवरून कमी करून 216 मिमी करण्यात आला आहे. रायडरसाठी 'ड्युअल-चॅनेल एबीएस' (ABS) ही एकमेव इलेक्ट्रॉनिक सुविधा उपलब्ध आहे; या बाईकमध्ये रायडिंग मोड्स, ट्रॅक्शन कंट्रोल किंवा इतर प्रगत प्रणालींसारखी वैशिष्ट्ये नाहीत. सस्पेन्शन सेटअपमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. यात समोर 41 मिमीचे टेलिस्कोपिक फोर्क्स (130मिमी ट्रॅव्हलसह) आणि मागे लिंकेज-टाइप मोनोशॉक (80 मिमी ट्रॅव्हल आणि ॲडजस्टेबल प्रीलोडसह) देण्यात आलं आहेत. या रचनेमुळं 'Vulcan S' ची सीटची उंची खूप कमी (705मिमी) राहते, ज्यामुळं कमी उंचीच्या रायडर्सना ती हाताळणे सोपे जाते. तरीही, तिचे ग्राउंड क्लिअरन्स 130 मिमी इतकेच कायम ठेवण्यात आलं आहे. या बाईकचं वजन (कर्ब वेट) 235 किलो आहे.
2027 कावासाकी Vulcan S वैशिष्ट्ये: वैशिष्ट्यांच्या यादीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 'Vulcan S' मध्ये पूर्वीप्रमाणेच ॲनालॉग-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात आलं आहे, जे वेग, आरपीएम (RPM), इंधनाची पातळी, गिअरची स्थिती आणि ट्रिप डेटा यांसारखी महत्त्वाची माहिती दर्शवते. यात टीएफटी (TFT) स्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी किंवा 'राइड-बाय-वायर' थ्रॉटलचा समावेश नाही.
2027 कावासाकी Vulcan S नवीन रंग आणि किंमत: लूक आणि डिझाइनच्या बाबतीत, 2027 मॉडेल एका नवीन 'मेटॅलिक कार्बन ग्रे' (Metallic Carbon Gray) रंगसंगतीमुळं वेगळं ठरतं, ज्यात निळसर-हिरवट छटा दिसून येते. यामुळं 'Vulcan S' च्या श्रेणीमध्ये पुन्हा एकदा हिरव्या रंगाचं आगमन झालं आहे, ज्यामुळं ती कावासाकीच्या वैशिष्ट्यपूर्ण ब्रँड रंगाशी अधिक सुसंगत ठरते. बाईकची 'लो-स्लंग क्रूझर' शैली आणि आरामदायी 'रायडर ट्रँगल' (रायडिंग पोश्चर) कायम ठेवण्यात आले आहेत.
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