राज्य सरकारनं घेतला मोठा निर्णय; 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया बंदी
सरकारनं 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर पूर्ण बंदी (social media ban) जाहीर केली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पात मुलांच्या मानसिक, शैक्षणिक विकासासाठी हा निर्णय घेतला.
Published : March 6, 2026 at 12:27 PM IST
बंगळुरू: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. राज्य सरकार 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर पूर्ण बंदी (Karnataka social media ban) घालणार आहे. ही बंदी मुलांच्या वाढत्या मोबाइल वापरामुळं होणाऱ्या दुष्परिणामांपासून संरक्षण करण्याच्या उद्देशानं आणली जात आहे.
Bengaluru: Karnataka CM Siddaramaiah presents the State Budget at the Vidhana Soudha.— ANI (@ANI) March 6, 2026
He says, " ai and tech park under iisc will set up a robotics and ai campus called bangalore robotics and ai innovation zone in collaboration with isro and keonics. social media will be banned… pic.twitter.com/L8PeBDxySq
सोशल मीडिया वापरावर बंदी
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितलं की, "मोबाइलचा अतिवापर मुलांवर विपरीत परिणाम करत आहे. यामुळं त्यांच्या शारीरिक, मानसिक आणि शैक्षणिक विकासावर परिणाम होतो. म्हणूनच 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी (Karnataka To Ban Social Media) घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे." ही घोषणा राज्यातील युवा पिढीच्या सुरक्षेसाठी एक मोठं पाऊल मानलं जात आहे.
पार्श्वभूमी आणि चर्चा
या निर्णयापूर्वी कर्नाटक सरकारकडून या विषयावर सखोल चर्चा सुरू होती. जानेवारी महिन्यात माहिती तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान (IT&BT) मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी विधानसभेत सांगितलं होतं की, सोशल मीडिया आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) अतिवापरामुळं युवकांमध्ये वाढती समस्या दिसून येत आहेत. फिनलंड, युनायटेड किंग्डम आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांनी यापूर्वीच मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणले आहेत. "आम्ही स्टेकहोल्डर्ससोबत चर्चा करत आहोत की, सोशल मीडियाच्या अतिउपयोगापासून मुलांना कसं वाचवायचं," असं खर्गे म्हणाले होते.
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | Congress leader Rizwan Arshad says, " social media usage by young children is a social issue that every family is undergoing. we know that if our children get exposed to a lot of unfiltered information through social media, that affects their mental… https://t.co/6KApuUcGIH pic.twitter.com/Pxwzfn5I3P— ANI (@ANI) March 6, 2026
ऑस्ट्रेलियात देखील बंदी
विपक्षातील भाजप आमदार आणि माजी मंत्री सुरेश कुमार यांनीही या मुद्द्यावर सरकारला जाब विचारला होता. "सोशल मीडिया एक मोठी समस्या बनली आहे. ऑस्ट्रेलियानं 16 वर्षांखालील मुलांसाठी बंदी (Ban Social Media) आणली आहे. लोकसभेला सादर केलेल्या अहवालातही याबाबत चिंता व्यक्त केली गेली आहे. मुलांना अश्लील सामग्रीचा सामना करावा लागतो. शिक्षण आणि कुटुंब व्यवस्था यावर विपरीत परिणाम होतो. सरकारनं काहीतरी उपाय करायला हवा," असं सुरेश कुमार म्हणाले होते. या सर्व चर्चेनंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पात ही बंदी जाहीर केली. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यातही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा करून मोबाइल आणि सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणण्याबाबत मत जाणून घेतलं होतं. काही ठिकाणी मोबाइल फोन वापरावरही निर्बंध आणण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.
बंदीचे उद्देश आणि अपेक्षित परिणाम
ही बंदी मुलांच्या मानसिक आरोग्य, एकाग्रता, शैक्षणिक प्रगती आणि सामाजिक विकासासाठी फायदेशीर ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळं व्यसन, चिंता, नैराश्य, झोपेच्या समस्या आणि शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होतो. तसंच अश्लील सामग्री, सायबर बुलिंग आणि ऑनलाइन धोके यांपासून मुलांचं संरक्षण होईल. तज्ज्ञांच्या मते, अशा बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक असेल. पालक, शाळा आणि प्लॅटफॉर्म्स यांची जबाबदारी वाढेल. सरकारला यासाठी कायदे, अंमलबजावणी यंत्रणा आणि जागरूकता मोहीम राबवावी लागेल.
हे वाचलंत का :