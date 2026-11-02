स्मार्टफोन विश्वात खळबळ! तब्बल 7,000mAh बॅटरीसह Karbonn Rebel सिरीजचे भारतात दणक्यात पुनरागमन
Karbonn नं 7,000mAh बॅटरी आणि लेटेस्ट अँड्रॉइड 16सह भारतीय स्मार्टफोन बाजारात 'Rebel' सिरीज लाँच करत पुनरागमन केलं आहे.
Published : November 2, 2026 at 3:46 PM IST
मुंबई : भारतीय स्मार्टफोन बाजारपेठेत आपलं स्थान पुन्हा निर्माण करण्यासाठी कार्बननं (Karbonn) सोमवारी आपली नवीन 'Karbonn Rebel' सिरीज भारतात लाँच केली आहे. या लाँचिंगसह कंपनीनं देशातील स्मार्टफोन मार्केटमध्ये तब्बल काही वर्षांनंतर पुनरागमन केलं आहे. या सिरीज अंतर्गत दोन नवीन हँडसेट्स बाजारात आणले गेले असून, या चालू आठवड्याच्या उत्तरार्धात एका आघाडीच्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून त्यांची विक्री सुरू होईल. ग्राहकांसाठी स्टँडर्ड 'Karbonn Rebel' मॉडेल तीन आकर्षक रंगांमध्ये, तर 'Rebel Pro' मॉडेल चार वेगवेगळ्या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे.
किंमत, भन्नाट ऑफर्स आणि उपलब्धता : किंमतीबाबत बोलायचं झाल्यास, भारतात Karbonn Rebel आणि Karbonn Rebel Pro या दोन्ही फोन्सची मूळ किंमत प्रत्येकी 14,999 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, लाँचिंग ऑफर अंतर्गत कंपनी Karbonn Rebel केवळ 11,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत देत आहे. तर Karbonn Rebel Pro ची लाँचिंग किंमत 12,499 रुपये ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय, स्मार्टफोन निर्मात्या कंपनीनं ग्राहकांसाठी 1,000 रुपयांची बँक सवलत (Bank Discount) देखील जाहीर केली आहे. ही सवलत लागू केल्यानंतर या दोन्ही फोन्सची प्रभावी किंमत अनुक्रमे 10,999 रुपये आणि 11,499 रुपये इतकी कमी होईल. हे दोन्ही स्मार्टफोन भारतात 4 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12 वाजल्यापासून ॲमेझॉन (Amazon) वर खरेदीसाठी उपलब्ध होतील. रंगांचा विचार केल्यास, Karbonn Rebel हा फोन निळा (Blue), सोनेरी (Gold) आणि चांदीसारख्या (Silver) रंगात मिळेल; तर Rebel Pro मॉडेल निळा (Blue), चेरी रेड (Cherry Red), सोनेरी (Gold) आणि राखाडी (Gray) या रंगछटांमध्ये विक्रीसाठी सज्ज असेल.
भक्कम प्रोसेसर, उत्तम डिस्प्ले आणि ऑपरेटिंग सिस्टम : Karbonn Rebel आणि Rebel Pro हे दोन्ही स्मार्टफोन ड्युअल-सिम सपोर्टसह येतात. हे हँडसेट्स लेटेस्ट 'अँड्रॉइड 16' (Android 16) वर चालतात, जे ग्राहकांना पूर्णपणे ब्लोटवेअर-मुक्त (Bloatware-free) म्हणजेच अनावश्यक ॲप्सशिवाय एक स्मूथ युझर एक्सपिरियन्स देतील, असा दावा कंपनीनं केला आहे. याशिवाय, कंपनीनं या दोन्ही फोनसाठी दोन वर्षांचे ओएस अपग्रेड्स (OS upgrades) आणि दोन वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. डिस्प्लेच्या बाबतीत, स्टँडर्ड Karbonn Rebel फोनमध्ये 90Hz रिफ्रेश रेट आणि 650 निट्स पीक ब्राइटनेससह 6.75-इंचाचा HD+ LCD टचस्क्रीन डिस्प्ले आहे. तर दुसरीकडं, Pro मॉडेलमध्ये अधिक चांगला म्हणजे 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 720निट्स पीक ब्राइटनेस असणारा 6.7-इंचाचा HD+ LCD टचस्क्रीन डिस्प्ले देण्यात आला आहे. दोन्ही स्मार्टफोन्स धुळी आणि पाण्याचे हलके तुषार झेलण्यासाठी IP64 रेटिंगसह सुसज्ज आहेत. दोन्ही मॉडेल्समध्ये 2.0GHz पर्यंतचा पीक क्लॉक स्पीड देणारा ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हेलिओ G81 (MediaTek Helio G81) प्रोसेसर वापरण्यात आला आहे. तसंच दोन्ही फोन्समध्ये 6GB रॅम आणि 128GB अंतर्गत स्टोरेज असून, ते मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 1TB पर्यंत वाढवता येऊ शकतं.
Important distinction in Karbonn's comeback: FoneArena and Gizmochina report the launched Rebel and Rebel Pro are Helio G81-powered 4G phones. Rebel 5G is a separate, upcoming model, not the connectivity spec of these two. Photo shows Rebel Pro. https://t.co/WbJoAyK7Xy— Sayak (@tisoftwar) November 2, 2026
कॅमेरा आणि अवाढव्य बॅटरी बॅकअप : कॅमेरा वैशिष्ट्यांबद्दल सांगायचं तर, Karbonn Rebel च्या मागील बाजूस ऑटोफोकस आणि 80-डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यूसह सिंगल 50-मेगापिक्सेलचा (f/1.8) कॅमेरा मिळतो. याच्या उलट, Karbonn Rebel Pro मध्ये ग्राहकांना 64-मेगापिक्सेलचा (f/1.8) सिंगल ऑटोफोकस मुख्य कॅमेरा मिळतो. तसेच Pro मॉडेलमध्ये सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 16-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. या सिरीजचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याची बॅटरी. स्टँडर्ड Karbonn Rebel मध्ये तब्बल 7,000mAh ची अवाढव्य बॅटरी देण्यात आली असून, ती 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. तर Rebel Pro मध्ये काहीशी लहान म्हणजेच 6,000mAh ची बॅटरी असून ती 20W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह येते. कनेक्टिव्हिटीसाठी दोन्ही हँडसेट्समध्ये 4G LTE, ड्युअल-बँड वाय-फाय, ब्लूटूथ 5.0, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट आणि 3.5 मिमी ऑडिओ जॅकचा सपोर्ट समाविष्ट आहे. सुरक्षेसाठी दोन्ही फोन्समध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि फेस अनलॉकची सुविधा उपलब्ध आहे.
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