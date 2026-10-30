स्मार्टफोन विश्वात खळबळ: कार्बोन रेबेल 5G आणि 'रेबेल प्रो' लवकरच होणार लॉंच...
7,000mAh बॅटरीसह, 'कार्बोन रेबेल 5G' (Karbonn Rebel 5G) भारतात लवकरच लॉंच होणार आहे.
Published : October 30, 2026 at 2:47 PM IST
मुंबई: एकेकाळी भारतात अत्यंत लोकप्रिय असलेला मोबाईल ब्रँड 'कार्बोन' (Karbonn) पुन्हा एकदा भारतीय स्मार्टफोन बाजारपेठेत खळबळ उडवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. कंपनी आपल्या नवीन 'कार्बोन रेबेल 5G' (Karbonn Rebel 5G) सीरिजद्वारे पुनरागमन करत आहे. ॲमेझॉन इंडियाच्या मायक्रोसाइटवर या उपकरणाची पहिली झलक पाहायला मिळाली. हा फोन भारतात 2 नोव्हेंबर रोजी लॉंच होणार असल्याचा दावा टिप्सटर Ahsan Kharbai नं केला आहे. परवडणारी किंमत, वेगळं डिझाइन आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांच्या जोरावर कंपनी तरुण पिढी, विद्यार्थी आणि कंटेंट क्रिएटर्सना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
Karbonn Rebel & Rebel Pro launching on November 2 Rebel Pro (5G) - 6.7" HD+ display - 120Hz refresh rate - Unisoc T8200 - 6000mAh battery + 20W charging - 2 + 2 update cycle - Android 16 (Bloatware Free) Rebel - 6.75" HD+ display - 7000mAh battery + 18W charging - 2 + 2 update cycle - Android 16 (Bloatware Free) Not sure whether we should trust them or not— Ahsan Kharbai (@AHSANKHARBAI) October 30, 2026
दीर्घ काळानंतर 'कार्बोन'चे पुनरागमन: मुख्य प्रवाहातील स्मार्टफोन बाजारपेठेतून दीर्घकाळ दूर राहिल्यानंतर, 'कार्बोन' आता पुन्हा आपलं स्थान निर्माण करण्यासाठी सज्ज आहे. या नवीन मोहिमेसाठी कंपनीनं "स्टेटस इज नॉट अ स्पेसिफिकेशन" (Status isn't a specification) आणि "ऑल द फोन, नन ऑफ द प्राईस शॉक" (All the phone, none of the price shock) सारख्या प्रभावी टॅगलाईन्स वापरल्या आहेत. यावरून स्पष्ट होतं की, 'रेबेल' सीरिजद्वारे ग्राहकांना खऱ्या अर्थाने 'पैशांचं योग्य मूल्य' (value for money) देण्यावर कंपनीचा भर आहे. याव्यतिरिक्त, 'कार्बोन'नं ग्राहकांना दर्जेदार सेवेची खात्री दिली असून, संपूर्ण भारतात 500 हून अधिक सर्व्हिस सेंटर्सचं जाळं असल्याचंही नमूद केलं आहे.
अपेक्षित किंमत आणि स्पर्धा: उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, 'कार्बोन रेबेल 5G 'ची किंमत भारतात सुमारे 14,990 रुपये असू शकते. मात्र, कंपनीनं अद्याप अधिकृतपणे अंतिम किंमत जाहीर केलेली नाही. जर हा फोन या किमतीत लाँच झाला, तर तो बाजारातील इतर बजेट 5G स्मार्टफोनशी थेट स्पर्धा करेल. आजचे ग्राहक बॅटरी लाईफ, डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, कॅमेरा गुणवत्ता आणि सॉफ्टवेअर सपोर्ट यांसारख्या गोष्टींची तुलना केल्यानंतरच खरेदीचा निर्णय घेतात. त्यामुळं, या किमतीच्या श्रेणीत 'कार्बोन'ला उत्तम वैशिष्ट्ये देणे आवश्यक ठरेल.
So Karbonn Rebel and rebel pro coming 5g k bare m jikr nhi kiya h Pro with 6000mah and rebel with 7000mah processor yet to unveil by company. @TechDekhoji @91mobiles @saaaanjjjuuu @AmreliaRuhez @karbonn https://t.co/ejYkhYjH6M— Pratik Tandon (@pratik_tandon) October 29, 2026
संभाव्य लीक झालेली वैशिष्ट्ये: अधिकृत तपशील अजून जाहीर झालेले नसले तरी, सोशल मीडियावरील अहवाल आणि विविध लीक्सनुसार, या फोनमध्ये खालील वैशिष्ट्ये असण्याची शक्यता आहे.
डिस्प्ले: 120Hz रिफ्रेश रेट असलेली 6.75 -इंच HD+ IPS LCD स्क्रीन.
बॅटरी: 7,000mAh ची मोठी बॅटरी, जे या फोनचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरू शकते.
स्टोरेज: 4GB रॅम (RAM) आणि 128GB अंतर्गत स्टोरेज.
प्रोसेसर आणि कॅमेरा: यात बजेट-फ्रेंडली 5G चिपसेट आणि 50MP ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप असण्याची शक्यता आहे.
पुनरागमन: फिचर फोनच्या काळात आणि अँड्रॉइडच्या सुरुवातीच्या दिवसांत, 'कार्बॉन' (Karbonn) ने भारतीय बाजारपेठेत आपली भक्कम उपस्थिती निर्माण केली होती. आजच्या आधुनिक काळात, प्रीमियम ब्रँड्सशी स्पर्धा करण्याऐवजी, कंपनी सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किमतीत व्यावहारिक गरजांवर उदा. मोठी बॅटरी लक्ष केंद्रित करत आहे. मात्र, सध्याची बाजारपेठ अनेक नवीन भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सनी व्यापलेली आहे. अशा परिस्थितीत, केवळ जुन्या आठवणींच्या आधारे ग्राहकांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे शक्य नाही; कंपनीला तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही उत्कृष्ट कामगिरी करून दाखवावी लागेल.
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