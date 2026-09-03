हॉटेलमध्ये लपवलेले कॅमेरे शोधण्यासाठी SweepLED तंत्रज्ञान विकसित
KAIST मधील शास्त्रज्ञांनी हॉटेलमध्ये लपवलेले कॅमेरे शोधण्यासाठी SweepLED हे तंत्रज्ञान विकसित केलं आहे.
Published : September 3, 2026 at 3:42 PM IST
मुंबई: 'कोरिया ॲडव्हान्स्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी' (KAIST) च्या एका टीमनं 'नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूर' आणि 'सिंगापूर मॅनेजमेंट युनिव्हर्सिटी' यांच्या सहकार्यानं एक लहान आकाराचं LED उपकरण तयार केलं आहे. 'SweepLED' असं नाव असलेली ही प्रणाली केवळ पाच सेकंदात लपलेले कॅमेरे शोधण्याचा प्रयत्न करते. हे उपकरण स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्याला जोडलं जातं; याच्या आवरणामध्ये बसवलेले LEDs विविध कोनांतून प्रकाशाचे किरण बाहेर सेडतात, तर फोन त्यातून निर्माण होणाऱ्या परावर्तनांचं (reflections) व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करतो.
पारंपारिक डिटेक्टरपेक्षा वेगळं : हातात धरता येण्याजोगे (handheld) कॅमेरा डिटेक्टर आधीपासूनच उपलब्ध आहेत; जेव्हा ते संशयास्पद वस्तूवर रोखले जातात, तेव्हा परावर्तित प्रकाशामुळं एक चमक (glint) दिसतं. मात्र, समस्या अशी आहे की जवळजवळ कोणतीही चमकदार वस्तू प्रकाशाचं परावर्तन त्याच प्रकारे करते. परिणामी, ती चमक कॅमेरा लेन्समुळं आली आहे की बुकशेल्फ किंवा फोटो फ्रेमसारख्या वस्तूमुळं, याचा अंदाज लावणे वापरकर्त्यासाठी कठीण जातं. "दैनंदिन वापरातील जागांमध्ये लपलेले कॅमेरे वैयक्तिक सुरक्षितता आणि गोपनीयतेसाठी गंभीर धोका निर्माण करतात," असं या संशोधनाचं नेतृत्व करणारे KAIST चे प्राध्यापक जून हान यांनी सांगितलं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, या प्रकल्पाचा उद्देश कमी खर्चाचे स्मार्टफोन हार्डवेअर आणि AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) विश्लेषण यांची सांगड घालणे हा आहे. यामुळं असं एक साधन तयार होईल, जे सामान्य लोक कोणत्याही विशेष उपकरणाशिवाय किंवा व्यावसायिक तपासणीशिवाय वापरू शकतील.
SweepLED कसं काम करतं? : वापरकर्ता फोन संशयास्पद वस्तूच्या दिशेनं रोखतो आणि तीन वेगवेगळ्या कोनांवर स्थिर होतो, नंतर LEDs विविध स्थानांवरून प्रकाशाचे किरण सोडते. "SweepLED टिपलेल्या परावर्तन-मालिकेचं (reflection sequences) विश्लेषण करून लपलेला कॅमेरा आहे की नाही हे ठरवतं," असं संशोधकांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर हे सॉफ्टवेअर "LED-ऑन" (प्रकाश चालू असतानाचे) आणि "LED-ऑफ" (प्रकाश बंद असतानाचे) फ्रेम्सची तुलना करून स्वतःच्या प्रकाशकिरणामुळं निर्माण झालेली परावर्तनं वेगळी ओळखते. यात कॅमेरा हलल्यामुळं होणारे परिणाम आणि परिसरातील प्रकाश (ambient light) वगळले जातात. त्यानंतर, लेन्ससारखे दिसणारे ठिपके चिन्हांकित केले जातात आणि प्रकाशाचा कोन बदलत असताना प्रत्येक संशयास्पद वस्तूच्या वर्तनाचा मागोवा घेतला जातो.
AI मॉडेल निर्णय कसा घेते? : वक्र पृष्ठभागावर किंवा खाचेमध्ये (groove) असलेली चमकदार वस्तू लेन्सपेक्षा वेगळ्या प्रकारे प्रकाशाचं परावर्तन करतं. या फरकाचा 'फ्रेम-बाय-फ्रेम' मागोवा घेऊन, 'स्पेशिओ-टेम्पोरल' (स्थान आणि वेळ यांचा विचार करणारे) AI मॉडेल अंतिम निर्णय घेते. तिन्ही दृष्टिकोनांची तपासणी केल्यानंतरच ते निष्कर्ष काढतं.
चाचणीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी: SweepLED ची चाचणी 30 वस्तूंवर करण्यात आली, ज्यामध्ये 12 वस्तूंमध्ये लपवलेले कॅमेरे होते आणि 18 सामान्य परावर्तक (reflective) वस्तू होत्या. संशोधकांनी नमूद केलं की "SweepLED नं स्थिर परिस्थितीत 93.9% आणि 95.1% इतकी एकूण अचूकता दर्शवली. यावरून विविध परावर्तक परिस्थितींमध्येही त्याची कामगिरी अत्यंत प्रभावी असल्याचं सिद्ध होतं. शिवाय, हातात धरून वापरतानाही ते उच्च अचूकता राखते, ज्यामुळे प्रत्यक्ष वापराच्या परिस्थितीतही ते उपयुक्त ठरतं."
परवडणारे आणि सहज उपलब्ध: याचे हार्डवेअर स्वस्त आहे. याच्या प्रोटोटाइपमध्ये 15 LEDs आहेत, जे एका केबलद्वारे फोनच्या मागील बाजूस जोडलेले असतात आणि संशोधकांच्या अंदाजानुसार, यातील मुख्य घटकांच्या निर्मितीचा खर्च 7 डॉलर्सपेक्षा कमी आहे. त्यांनी निष्कर्ष काढला की, "हॉटेल्स आणि Airbnb सारख्या अल्प-कालावधीसाठी भाड्यानं मिळणाऱ्या निवासस्थानांमध्ये पाहुण्यांची गोपनीयता जपण्यासाठी हे एक व्यावहारिक आणि सहज उपलब्ध साधन ठरू शकतं." भविष्यात गोपनीयतेच्या संरक्षणासाठी SweepLED सारखं तंत्रज्ञान अत्यंत महत्त्वाचं ठरू शकतं. आता सामान्य नागरिक स्वतःहून तपासणी करू शकतील आणि त्याद्वारे डिजिटल युगातील एक मोठी चिंता दूर होऊ शकेल.
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