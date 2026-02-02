सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल्सच्या जलद निर्मितीचं रहस्य उलगडलं
नासाच्या जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (JWST) निरीक्षणांमुळं सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल्स कसे तयार झाले याचं रहस्य उलगडलं आहे.
Published : February 2, 2026 at 10:39 AM IST
मुंबई : विश्वाच्या सुरुवातीच्या काळात, बिग बँगनंतर अवघ्या 200 दशलक्ष वर्षांच्या आतच अब्जावधी सूर्यांच्या वस्तुमानाचे महाकाय ब्लॅक होल्स (सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल्स) कसे अस्तित्वात आले, हे वैज्ञानिकांसमोरचं मोठं कोडं होते. पारंपरिक सिद्धांतानुसार, ब्लॅक होल्स ताऱ्यांच्या मृत्यूतून तयार होणाऱ्या अवशेषांपासून हळूहळू वाढतात. मात्र इतक्या कमी कालावधीत इतके प्रचंड वस्तुमान कसं तयार झालं, याचं समाधानकारक उत्तर आत्तापर्यंत मिळालं नव्हतं. आता नासाच्या जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपनं (JWST) केलेल्या नव्या निरीक्षणांमुळं हे रहस्य उलगडलं आहे. थेट गॅस ढगांच्या संकुचनातून (डायरेक्ट कोलॅप्स) मोठ्या “ब्लॅक होल्सची निर्मिती ” झाली असावी, असा निष्कर्ष संशोधकांनी काढला आहे.
गॅसचे ढग थेट ब्लॅक होल्समध्ये रूपांतरित
प्रियमवदा नटराजन आणि त्यांच्या टीमनं काही वर्षांपूर्वीच सिद्धांत मांडला होता की, विश्वाच्या सुरुवातीला प्राचीन आणि गॅसचे ढग थेट ब्लॅक होल्समध्ये रूपांतरित होऊ शकतात, यात ताऱ्यांच्या निर्मितीचा टप्पा येत नाही. अशा थेट संकुचनातून (डायरेक्ट कोलॅप्स ब्लॅक होल्स) तयार झालेल्या ब्लॅक होल्सचे सुरुवातीचे वस्तुमान काही दहा हजार सूर्यांच्या बरोबरीचे असते. हे “भारी बीजे” (हेवी सीड्स) नंतर जलद गतीनं वाढून अब्जावधी सूर्य वस्तुमानाच्या महाकाय ब्लॅक होल्समध्ये रुपांतरीत होता. नटराजन यांच्या टीमनं भाकित केलं होते की, JWST सारखे प्रगत दुर्बीण या भारी बीजांचे पुरावे शोधून काढतील.
वेब दुर्बिणीचा नवा दृष्टिक्षेप
युरोपीय खगोलशास्त्रज्ञांच्या JWST निरीक्षणांमुळं हा सिद्धांत आता प्रत्यक्ष पुरावा मिळाला आहे. UHZ1 नावाच्या दूरस्थ गॅलेक्सीत बिग बँगनंतर फक्त 470 दशलक्ष वर्षांनी अस्तित्वात असलेला एक सक्रिय ब्लॅक होल आढळला आहे, ज्याचं वस्तुमान सुमारे एक कोटी सूर्यांच्या बरोबरीचं आहे. हा ब्लॅक होल सध्या प्रचंड वेगानं वाढत आहे. दुसऱ्या निरीक्षणात “इन्फिनिटी गॅलेक्सी सिस्टम”मध्ये दोन गॅलेक्सींचा टक्कर होत असताना त्यांच्या मध्यभागी गॅसच्या प्रचंड साठ्यात एक मोठा ब्लॅक होल आढळला. हा गॅस साठा थेट संकुचन प्रक्रियेला पोषक आहे. या दोन्ही निरीक्षणांमुळं डायरेक्ट कोलॅप्स मॉडेलची पुष्टी झाली आहे. यामुळं विश्वाच्या सुरुवातीच्या काळात पहिल्या महाकाय ब्लॅक होल्स कसे तयार झाले, याबद्दलचे नवे दृष्टिकोन समोर आले आहे.
सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल्स
या शोधामुळे खगोलशास्त्रातील महत्त्वाचा प्रश्न सुटला आहे. सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल्स गॅलेक्सींच्या केंद्रस्थानी असतात आणि त्यांच्या निर्मितीचा गॅलेक्सींच्या उत्क्रांतीशी थेट संबंध आहे. JWST च्या या निरीक्षणांमुळं भविष्यात आणखी प्राचीन ब्लॅक होल्स शोधणे शक्य होईल. त्यामुळं विश्वाच्या निर्मित्ती प्रक्रियांचं अधिक सूक्ष्म चित्र उभे करता येईल.