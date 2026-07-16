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MG ADAPT भारताचा पहिला मल्टी न्यू एनर्जी व्हेईकल प्लॅटफॉर्म सादर

JSW MG Motor India नं MG ADAPT हे भारतातील पहिलं मल्टी NEV प्लॅटफॉर्मचं अनावरण केलं.

MG ADAPT platform
MG ADAPT प्लॅटफॉर्म (MG India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 2:54 PM IST

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गुरुग्राम : JSW MG Motor India नं आज MG ADAPT (Advance Drive Architecture Platform Technology) चं अनावरण केलं. हा भारतातील पहिला मल्टी न्यू एनर्जी व्हेईकल प्लॅटफॉर्म आहे. EV, HEV, PHEV आणि REEV या सर्व तंत्रज्ञानांना एकाच बुद्धिमान आर्किटेक्चरवर सपोर्ट करणारा हा प्लॅटफॉर्म भारतीय वाहन उद्योगात लवचिकता आणि भविष्यकालीन तयारीचा नवा मानदंड स्थापित करेल.

भविष्यासाठी तयार केलेले प्लॅटफॉर्म : MG ADAPT हे अत्यंत मॉड्युलर आणि बुद्धिमान आर्किटेक्चर आहे. यामुळं एकाच प्लॅटफॉर्मवर विविध प्रकारच्या इलेक्ट्रिफाईड वाहनांचं उत्पादन शक्य होईल. कंपनीनं FY 2026–27 पर्यंत या प्लॅटफॉर्मवर एक EV आणि एक PHEV मॉडेल बाजारात आणण्याची घोषणा केली आहे. हा प्लॅटफॉर्म वेगवान उत्पादन विकास, चांगली ड्रायव्हिंग रेंज, जलद चार्जिंग, उत्तम कामगिरी, उच्च सुरक्षा आणि प्रिमियम ड्रायव्हिंग अनुभव यावर लक्ष केंद्रित करतो. भारतीय ग्राहकांच्या बदलत्या गरजा आणि मोबिलिटी लँडस्केप लक्षात घेऊन हा विकसित करण्यात आला आहे.

JSW MG Motor India चे मॅनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मेहरोत्रा म्हणाले, “JSW MG Motor India मध्ये ग्राहकांना त्यांच्या जीवनशैलीनुसार ऊर्जा उपाय निवडण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे. MG ADAPT हा आमच्या न्यू एनर्जी व्हेईकल प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ही जागतिक स्तरावरील प्रगत तंत्रज्ञानं भारतीय ग्राहकांच्या गरजेनुसार आणली आहेत. हा प्लॅटफॉर्म अधिक कार्यक्षम, अनुकूलनीय आणि भविष्योन्मुख वाहनं देण्यास सक्षम करेल.”

इंजिनिअरिंग इंटेलिजन्सचे केंद्र : MG ADAPT च्या केंद्रस्थानी एकात्मिक तंत्रज्ञान इकोसिस्टम आहे. यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे.

डेडिकेटेड हायब्रिड इंजिन : उच्च थर्मल कार्यक्षमता आणि कमी इंधन खप.

डेडिकेटेड बॅटरी सिस्टम: त्वरित इलेक्ट्रिक प्रतिसाद, उच्च सुरक्षा आणि कार्यक्षमता, भारतातील पहिलं 10-इन-1 इंटेलिजंट इलेक्ट्रिक ड्राइव युनिट सिस्टम जटिलता कमी करून कामगिरी आणि कार्यक्षमता वाढवते. जगातील पहिलं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक डेडिकेटेड हायब्रिड ट्रान्समिशन अखंड पॉवर डिलिव्हरी आणि रिफाइंड ड्रायव्हिंग अनुभव.

इंटेलिजंट एनर्जी मॅनेजमेंट सिस्टम : ड्रायव्हिंग परिस्थितीचं सतत विश्लेषण करतं आणि चार ऑटोमॅटिक ड्राइव मोड्सद्वारे सर्वोत्तम कार्यक्षमता सुनिश्चित करतं:

  • Pure Electric Drive : शांत आणि responsive शहरी ड्रायव्हिंगसाठी.
  • Series Hybrid Drive : इंजिन वीज तयार करते आणि मोटर चाकांना पॉवर देते.
  • Parallel Hybrid Drive: इंजिन आणि मोटर एकत्र काम करून कमाल कामगिरी देतात.
  • Engine Direct Drive: महामार्गावरील कार्यक्षम क्रूझिंगसाठी.

REEV तंत्रज्ञानासह भविष्य सक्षम : हा प्लॅटफॉर्म Range Extender Electric Vehicle (REEV) तंत्रज्ञानालाही सपोर्ट करतो. यात इलेक्ट्रिक मोटर नेहमी चाकांना पॉवर देते, तर पेट्रोल इंजिन फक्त बॅटरी रिचार्ज करण्यासाठी जनरेटर म्हणून काम करतं. यामुळं इलेक्ट्रिक-फर्स्ट अनुभवासोबत दीर्घ अंतराच्या प्रवासासाठी आत्मविश्वास मिळतो. MG ADAPT द्वारे JSW MG Motor India आपल्या न्यू एनर्जी व्हेईकल पोर्टफोलिओला मजबूत करत आहे. हा प्लॅटफॉर्म शाश्वत मोबिलिटीला गती देण्यासाठी कंपनीची वचनबद्धता दर्शवतो. भारतीय बाजारात विविध ऊर्जा उपाय उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेनं हे एक महत्त्वाचा पाऊल आहे.

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