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JSW MG Motor India च्या अध्यक्षपदाची पार्थ जिंदाल

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडियाच्या संचालक मंडळानं 31 ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीनंतर पार्थ जिंदाल यांची कंपनीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती जाहीर केली आहे.

Parth Jindal
Parth Jindal (MG Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 31, 2026 at 3:45 PM IST

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मुंबई: 31ऑगस्ट रोजी झालेल्या कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर, पार्थ जिंदाल यांची JSW MG Motor India चे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. ही नियुक्ती लगेच लागू झाली आहे. JSW ग्रुप आणि SAIC Motor यांच्यातील संयुक्त उपक्रम (joint venture) सुरू झाल्यापासून पार्थ जिंदाल कंपनीच्या संचालक मंडळाचे सदस्य आहेत. या भूमिकेत त्यांनी कंपनीची उत्पादन धोरणे (product strategy), उत्पादनाचा विस्तार आणि स्थानिक पातळीवर उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न (localization efforts) यामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आहे. सध्या ते JSW Cement आणि JSW Paints चे व्यवस्थापकीय संचालक, JSW Dulux Limited चे अध्यक्ष आणि JSW Energy च्या संचालक मंडळावर संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच, ते JSW Sports चे संस्थापक आणि Delhi Capitals चे अध्यक्ष व सह-मालक आहेत.

JSW MG Motor India
JSW MG Motor India (MG Motor India)

JSW MG Motor India हा JSW ग्रुप आणि SAIC Motor यांच्यातील संयुक्त उपक्रम आहे, जो भारतीय बाजारपेठेतील JSW ची उपस्थिती आणि SAIC चे जागतिक ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील कौशल्य यांचा मेळ घालतो. कंपनी आपली उत्पादन क्षमता, स्थानिक पुरवठा साखळी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची श्रेणी (portfolio) यांचा विस्तार करत आहे. कंपनीनं दावा केला आहे की, आपलं पहिलं इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सादर केल्यापासून त्यांनी भारतात 1,50,000 हून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री केली आहे. तसंच, कंपनीचं म्हणणे आहे की त्यांचे नवीनतम इलेक्ट्रिक मॉडेल, 'MG Windsor', हे देशातील सर्वाधिक विक्री होणारे इलेक्ट्रिक वाहन आहे.

पार्थ जिंदाल यांची नियुक्ती महत्त्वपूर्ण आहे, कारण कंपनी भारताच्या इलेक्ट्रिक आणि शाश्वत गतिशीलता (sustainable mobility) क्षेत्रातील आपली उपस्थिती वाढवत असतानाच स्थानिक पातळीवर उत्पादन आणि निर्मिती क्षमतांचाही विस्तार करत आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनी विकासाच्या पुढील टप्प्याकडे दमदार वाटचाल करेल, अशी अपेक्षा आहे.

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पार्थ जिंदाल
JSW MG MOTOR INDIA

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