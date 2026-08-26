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517 किमी रेंजसह MG Hector Tomahawk EV भारतात लॉंच, किंमत, उपलब्धता आणि वैशिष्ट्ये

JSW MG Motor India नं 517 किमी रेंज असलेली 'हेक्टर टोमाहॉक ईव्ही' (Hector Tomahawk EV) सादर केली.

MG Hector Tomahawk EV
MG Hector Tomahawk EV (MG)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 1:06 PM IST

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मुंबई : JSW MG मोटर इंडियानं आपली नवीन इलेक्ट्रिक SUV, 'हेक्टर टोमाहॉक' (Hector Tomahawk) भारतात केली आहे. ही एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार आहे. 'बॅटरी-ॲज-अ-सर्व्हिस' (BaaS) मॉडेल अंतर्गत तीची एक्स-शोरूम किंमत 13.99 लाख रुपयांपासून सुरू होते, तर तीच्या टॉप व्हेरिएंटची किंमत 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. सप्टेंबरमध्ये याच्या टेस्ट ड्राईव्ह आणि डिलिव्हरीला सुरुवात होणार आहे.

MG Hector Tomahawk EV
MG Hector Tomahawk EV डिझाइन (MG)

डिझाइन आणि बाह्य स्वरूप : 'हेक्टर' हे नाव असलं तरी, ही EV 'वुलिंग स्टारलाईट 560' (Wuling Starlight 560) वर आधारित एक वेगळी डिझाइन शैली घेऊन आली आहे. स्टारलाईटची रचना आणि एकूण आकारमान कायम राखत, भारतीय आवृत्तीमध्ये नवीन ग्रिल, मोठा MG लोगो आणि नवीन चाके (wheels) देण्यात आली आहेत. बाह्य वैशिष्ट्यांमध्ये स्लीक LED हेडलॅम्प्स, H-आकाराचे लाल DRLs, बंदिस्त (closed-off) ग्रिल, सुबक बंपर, उंच रूफलाइनसह उंच बांधा, ब्लॅक व्हील-आर्च क्लॅडिंग, बॉडी-कलर डोअर हँडल्स, LED टेल लॅम्प्स, LED रिअर फॉग लॅम्प्स आणि सिल्व्हर इन्सर्ट्स यांचा समावेश आहे.

MG Hector Tomahawk EV
MG Hector Tomahawk EV इंटिरियर आणि वैशिष्ट्ये (MG)

इंटिरियर आणि वैशिष्ट्ये : याचं इंटिरियर आधुनिक आणि मिनिमलिस्ट (साधे पण आकर्षक) डिझाइनचं आहे. डॅशबोर्डवर ड्युअल-टोन थीम असून मध्यभागी मोठी फ्लोटिंग टचस्क्रीन देण्यात आली आहे. क्लायमेट सेटिंग्जसाठी फिजिकल कंट्रोल्स दिले आहेत आणि सीट्स व डॅशबोर्डवर लेदर अपहोल्स्ट्रीचा वापर केला आहे. वैशिष्ट्यांमध्ये पॅनोरामिक सनरूफ, 8.8-इंच पूर्ण डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, व्हेंटिलेटेड सीट्स, 15.6-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस ॲपल कारप्ले (Apple CarPlay) आणि अँड्रॉइड ऑटो (Android Auto), कनेक्टेड कार फीचर्स, पॉवर्ड टेलगेट, ॲम्बियंट लाइटिंग आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यांचा समावेश आहे. ही गाडी 5-सीटर आणि 7-सीटर अशा दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये उपलब्ध आहे.

MG Hector Tomahawk EV
MG Hector Tomahawk EV (MG)

सुरक्षा : सुरक्षेच्या वैशिष्ट्यांमध्ये सहा एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट, लेव्हल-2 ADAS आणि इतर गोष्टींचा समावेश आहे. ही गाडी 'ॲडव्हान्स्ड ड्राइव्ह आर्किटेक्चर प्लॅटफॉर्म टेक्नॉलॉजी' (ADAPT) प्लॅटफॉर्मवर तयार करण्यात आली आहे.

MG Hector Tomahawk EV
MG Hector Tomahawk EV (MG)

स्पेस आणि उपयुक्तता : 2,810 मिमीच्या व्हीलबेसमुळं गाडीच्या आत पुरेशी जागा मिळते. 5-सीटर मॉडेलमध्ये 610 लिटरची बूट स्पेस (सामान ठेवण्याची जागा) मिळते, तर 7-सीटर मॉडेलमध्ये 528 लिटरची जागा उपलब्ध आहे. सात-सीटर मॉडेलच्या दुसऱ्या रांगेतील सीटमध्ये 'स्लाइडिंग' आणि 'रिक्लिनिंग' (मागे झुकवण्याची) सुविधा देण्यात आली आहे.

प्लॅटफॉर्म आणि कामगिरी : ही गाडी MG च्या नवीन ADAPT (Advanced Drive Architecture Platform Technology) प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. हे 'मल्टी-एनर्जी आर्किटेक्चर' स्ट्रॉन्ग हायब्रिड, रेंज-एक्सटेंडर EV, प्लग-इन हायब्रिड आणि पूर्णपणे इलेक्ट्रिक (pure EV) पॉवरट्रेन्सना सपोर्ट करते. यात 69.2 kWh ची LFP बॅटरी बसवण्यात आली असून, ती 517 किमीची रेंज (एका चार्जवर धावण्याची क्षमता) देते. ही गाडी 90 kW DC चार्जिंगला सपोर्ट करते. ॲक्सलवर बसवलेली इलेक्ट्रिक मोटर 204 PS ची पॉवर आणि 310 Nm चा टॉर्क निर्माण करते, ज्यामुळे गाडी 0 ते 100 किमी/तास वेग केवळ 8.2 सेकंदात गाठू शकते. यात 'व्हेईकल-टू-होम' (V2H) ही सुविधाही उपलब्ध आहे.

MG Hector Tomahawk EV
MG Hector Tomahawk EV डिझाइन आणि बाह्य स्वरूप (MG)

Hector Tomahawk पार्श्वभूमी : 'हेक्टर' (Hector) हे नाव ग्राहकांच्या पसंतीस उतरलेलं आणि सहज लक्षात राहणारे (strong brand recall) नाव आहे. ही गाडी सर्वप्रथम 2019 मध्ये भारतीय बाजारपेठेत दाखल झाली होती. जरी 'हेक्टर टोमाहॉक' (Hector Tomahawk) ही गाडी 'वुलिंग स्टार 560 EV' (Wuling Star 560 EV) वर आधारित असली, तरी 'हेक्टर' या ब्रँडच्या नावामुळं तिला भारतीय ग्राहकांशी जुळवून घेण्यास मदत करेल. 'टोमाहॉक' हे नाव जागतिक युद्धांदरम्यान वापरल्या गेलेल्या 'कर्टिस P-40 टोमाहॉक' (Curtiss P-40 Tomahawk) या लढाऊ विमानावरून घेण्यात आलं आहे. ही तीन रांगा असलेली (three-row), मोठ्या प्रमाणावर विक्रीसाठी उपलब्ध होणारी (mass-market) इलेक्ट्रिक SUV आहे. महिंद्रा XUV.e9 आणि आगामी टाटा सफारी EV (Tata Safari EV) हे तिचे प्रमुख स्पर्धक आहेत. अलीकडच्या काळात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) स्वीकार वाढला असून, बाजारपेठेतील त्यांचा वाटा 4% वरून 8% पर्यंत पोहोचला आहे. आक्रमक किंमत धोरणामुळं 'हेक्टर टोमाहॉक'च्या यशाच्या शक्यता अधिक बळकट होतील.

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