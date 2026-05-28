JSW MG Majestors SUV भारतात लॉंच; टॉप ट्रिमची किंमत 44.99 लाख

JSW MG Motor नं भारतात आपला नवीन फ्लॅगशिप SUV Majestor लॉंच केली. टॉप 4x4 ऑटोमॅटिक ट्रिमची किंमत 44.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) जाहीर करण्यात आली आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 28, 2026 at 10:24 AM IST

मुंबई : JSW MG मोटर इंडियानं भारतीय बाजारात आपला नवीन फ्लॅगशिप MG Majestors SUV लॉंच केली आहे. कंपनीनं प्रथम टॉप व्हेरियंट्सची किंमत जाहीर केली आहे. 4x2 ऑटोमॅटिक टॉप ट्रिमची किंमत 40.99 लाख रुपये तर 4x4 ऑटोमॅटिक टॉप ट्रिमची किंमत 44.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. इतर व्हेरियंट्सची किंमत लवकरच जाहीर होणार आहे.

Majestors इंजिन आणि परफॉर्मन्स: MG Majestors मध्ये 2.0 लिटर ट्विन-टर्बो डिझेल इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन MG Gloster च्या उच्च स्पेसिफिकेशन व्हेरियंट्समध्ये वापरलं जातं. हे इंजिन 215 hp पॉवर आणि 478.5 Nm टॉर्क जनरेट करतं. यासोबत 8-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आणि फोर-व्हील ड्राइव्ह (4WD) सिस्टीम उपलब्ध आहे. SUV मध्ये तीन लॉकिंग डिफरेंशियल्स देण्यात आले आहेत. यामुळं Snow, Rock, Sand, Mud आणि Normal असे अनेक ड्रायव्हिंग मोड्स मिळतात.

Majestors केबिन आणि फीचर्स: Majestors च्या केबिनमध्ये ब्लॅक इंटीरियर आणि सिल्व्हर अॅक्सेंट्स देण्यात आले आहेत. डॅशबोर्डवर 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील आणि दोन 12.3 इंच डिस्प्ले आहेत. एक इन्फोटेनमेंटसाठी आणि दुसरा इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरसाठी. ही SUV 6-सीटर आणि 7-सीटर लेआउटमध्ये उपलब्ध आहे. लेदरेट अपहोल्स्ट्री स्टँडर्ड आहे. टॉप Savvy ट्रिममध्ये पॅनोरॅमिक सनरूफ, 12-स्पीकर JBL स्टुडिओ ऑडिओ सिस्टीम, पॉवर टेलगेट, 3-झोन क्लायमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कॅमेरा आणि ड्युअल वायरलेस चार्जिंग उपलब्ध आहे.ड्रायव्हर सीट 12-वं पॉवर अॅडजस्टेबल असून मेमरी फंक्शनसह ORVM ला जोडलेलं आहे. फ्रंट सीट्समध्ये कूलिंग आणि मसाज फंक्शन आहे. याशिवाय 64-कलर अॅम्बियंट लाइटिंग देखील देण्यात आली आहे.

Majestors डिझाइन आणि डायमेंशन्स : MG Majestors चं डिझाइन बॉक्सी आणि आक्रमक आहे. उंच स्टँन्स, मोठी ग्रिल, व्हर्टिकल स्टॅक्ड LED हेडलाइट्स आणि एअरब्रो-आकाराचे LED DRLs फ्रंट लुकला भव्य बनवतात. बंपर रग्ड आहे आणि सिल्व्हर स्किड प्लेट दिली आहे.साइडमध्ये 19 इंच ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्स, क्लॅडिंग आणि साइड स्टेप्स आहेत. मागील बाजूस कनेक्टेड LED टेललाइट्स आणि Morris Garages ब्रँडिंग आहे.

डायमेंशन्स:

  • लांबी: 5046 mm
  • रुंदी: 2016 mm
  • उंची: 1870 mm
  • व्हीलबेस: 2950 mm
  • ग्राउंड क्लियरेन्स: 219mm
  • वॉटर वेडिंग: 810 mm

Majestors आकारानं मोठी आणि रोड प्रेझेंस भव्य असलेला SUV आहे. प्रीमियम फीचर्स, शक्तिशाली इंजिन आणि ऑफ-रोड क्षमतेमुळं ही SUV भारतीय बाजारात प्रीमियम सेगमेंटमध्ये मजबूत स्पर्धा करेल.

