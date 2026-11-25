जेएसडब्ल्यूच्या पहिल्या एसयूव्हीचं 3 डिसेंबरला होणार अनावरण...
जेएसडब्ल्यू मोटर्सची पहिली एसयूव्ही (JSW first SUV) 3 डिसेंबर रोजी सादर होणार आहे. यासाठी कंपनीनं पुणेस्थित 'ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया' सोबत करार केला आहे.
Published : November 25, 2026 at 11:30 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर: जेएसडब्ल्यू मोटर्सनं (JSW Motors) आपल्या पहिल्या एसयूव्हीच्या अनावरणाची तारीख (JSW first SUV) जाहीर केली आहे. ही गाडी छत्रपती संभाजीनगरमधील दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (DMIC) चा भाग असलेल्या ऑरिक सिटीत तयार केली जाणार आहे. सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारी ही एसयूव्ही 3 डिसेंबर 2026 रोजी अधिकृतपणे सादर केली जाईल. या लाँचच्या तयारीचा भाग म्हणून, आणि भारतीय रस्ते-हवामानानुसार, कंपनीनं सोमवारी पुणेस्थित 'ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया' (ARAI) या क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्थेसोबत एक सामंजस्य करार केला आहे.
पुण्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत करार : जेएसडब्ल्यू मोटर्स आणि वाहन क्षेत्रातील संशोधन, चाचणी करणारी देशातील सर्वोच्च संस्था एआरएआय (ARAI) यांच्यात हा करार झाला. पुण्याच्या कोथरूड येथील एआरएआय मुख्यालयात आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात जेएसडब्ल्यू मोटर्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजन नायक आणि एआरएआयचे संचालक डॉ. रेजी मथाई यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. कंपनीनं एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं की, ही भागीदारी भारतीय वाहन क्षेत्रात स्वदेशी संशोधन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची सुरुवात करीत आहे.
ARAI च्या कौशल्याचा वापर: 1966 मध्ये भारतीय ऑटोमोटिव्ह उद्योग आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त पुढाकारानं स्थापन झालेली ARAI (Automotive Research Association of India) ही संस्था, केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था म्हणून कार्यरत आहे. या संस्थेकडं वाहनांचं संशोधन, चाचणी आणि नियामक प्रमाणन यांसारख्या जबाबदाऱ्या आहेत. या नवीन करारामुळं, दोन्ही संस्था ऑटोमोटिव्ह इंजिनिअरिंग, ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम्स, बॅटरी प्रणाली, कार्यात्मक सुरक्षा , सायबर सुरक्षा, तांत्रिक चाचणी आणि नियामक प्रमाणन अशा विविध क्षेत्रांत एकत्रितपणे काम करतील.
बॅटरी तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा : या सहकार्यामध्ये प्रामुख्यानं बॅटरी तंत्रज्ञान तसंच आधुनिक सुरक्षा प्रणाली (ADAS), वाहनांची सायबर सुरक्षा आणि विविध ऑटोमोटिव्ह प्रणालींचं प्रमाणन या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केलं जाईल. याव्यतिरिक्त, दोन्ही संस्था इंजिनिअरिंग कौशल्य विकास, नाविन्यपूर्ण संशोधन उपक्रम आणि भविष्यातील ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसाठी एकत्रितपणे काम करतील. JSW मोटर्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजन नायक यांनी सांगितलं की, ARAI सोबतची ही भागीदारी भारतीय ग्राहकांच्या विशिष्ट गरजांनुसार तयार केली जाईल.
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