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भारतात JioTag 2 लाँच: अँड्रॉइड आणि iOS ला सपोर्ट करणारा क्रॉस-प्लॅटफॉर्म ट्रॅकर

रिलायन्स जिओनं भारतात JioTag 2  लाँच केला आहे. हा एक कॉम्पॅक्ट ब्लूटूथ आयटम ट्रॅकर आहे.

JioTag 2
JioTag 2 (Amezon/jio)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 12:48 PM IST

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मुंबई : जिओनं (Jio) भारतात नवीन 'JioTag 2' ट्रॅकर लॉंच केलं आहे. हे ट्रॅकर अँड्रॉइड आणि iOS अशा दोन्ही प्रकारच्या उपकरणांशी सुसंगत आहे. ते 'Google Find My Device' आणि 'Apple Find My' या नेटवर्कवर काम करतं, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना हरवलेल्या वस्तूंचा शोध घेणं सोपं जातं. 2023 मध्ये लाँच झालेल्या मूळ JioTag ची ही सुधारित आवृत्ती आहे. याची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे क्रॉस-प्लॅटफॉर्म सपोर्ट, ब्लूटूथ लो एनर्जी (BLE) कनेक्टिव्हिटी आणि कम्युनिटी-आधारित लोकेशन ट्रॅकिंग. यात असलेला मोठा आवाज करणारा बझर, वापरकर्त्याला स्वतः बदलता येण्याजोगी बॅटरी आणि IP64 रेटिंग याला अधिक उपयुक्त बनवतात.

किंमत, रंग आणि उपलब्धता: भारतात JioTag 2 ची किंमत 1,249 आहे. हा ट्रॅकर काळा, हिरवा आणि लाल अशा तीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. सध्या तो Amazon India वर खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.

वैशिष्ट्ये आणि तांत्रिक तपशील: हा ट्रॅकर चाव्या, बॅग, पाकीट आणि सामान यांसारख्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंना जोडता येतो. अँड्रॉइड फोनवर 'Google Find My Device' नेटवर्कद्वारे आणि आयफोन किंवा आयपॅडवर 'Apple Find My' ॲपद्वारे याचं व्यवस्थापन करता येतं. हा ट्रॅकर ब्लूटूथ लो एनर्जी तंत्रज्ञानाचा वापर करून जवळच्या स्मार्टफोनशी जोडला जातो. ब्लूटूथच्या रेंजमध्ये असताना, 120-डेसिबलचा मोठा बझर वाजवून वस्तूचा शोध घेता येतो. जर ट्रॅकर रेंजच्या बाहेर गेला, तर जवळची अँड्रॉइड आणि iOS उपकरणे त्याचं लोकेशन निनावीपणे (anonymously) अपडेट करतात. 'Lost Mode' (हरवल्याची स्थिती) हे वैशिष्ट्य हरवलेल्या वस्तू शोधणं अधिक सोपं करतं.

या ट्रॅकरसाठी सेल्युलर कनेक्टिव्हिटी, सिम कार्ड किंवा नियमित डेटा प्लॅनची ​​आवश्यकता नसते. कम्युनिटी नेटवर्कद्वारे तो जवळपास रिअल-टाइम लोकेशन अपडेट्स देतो आणि देशांतर्गत तसंच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करतो. याची बदलता येण्याजोगी बॅटरी वर्षभर चालते आणि बॉक्समध्ये एक अतिरिक्त बॅटरीही दिली जाते; यासाठी चार्जिंगची गरज नाही. IP64 रेटिंगमुळं तो धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित राहतो. पॉलीकार्बोनेट बॉडी आणि माउंटिंग होलमुळं तो जोडणे सोपं जातं. याचं माप 101 x 62x 17 मिमी असून वजन 30 ग्रॅम आहे.

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