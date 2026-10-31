रिलायन्स जिओनं भारतात सुरू केलं फक्त कॉलिंगचे प्रीपेड प्लॅन्स, सुरुवातीची किंमत 147
ट्रायच्या आदेशानंतर जिओनं डेटाशिवाय फक्त कॉलिंग आणि SMS सुविधा देणारे नवीन 'व्हॉईस-ओनली' प्रीपेड प्लॅन्स सुरू केले असून, याची सुरुवात अवघ्या 147 रुपयांपासून होते.
Published : October 31, 2026 at 1:13 PM IST
मुंबई : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (TRAI) आदेशानंतर एअरटेल पाठोपाठ आता रिलायन्स जिओनंही ग्राहकांसाठी खास 'व्हॉईस-ओनली' (फक्त कॉलिंग) प्रीपेड प्लॅन्स बाजारात लॉंच केले आहेत. ग्राहकांना प्लॅन निवडीचे अधिक स्वातंत्र्य मिळावं या उद्देशानं हे प्लॅन्स सादर करण्यात आले आहेत.
जिओचे कॉलिंग प्लॅन्स आणि त्यांचे फायदे : जिओनं आपल्या ग्राहकांसाठी वेगवेगळ्या व्हॅलिडिटी (वैधता) असलेले अनेक प्लॅन्स सादर केले आहेत, जेणेकरून ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार पर्याय निवडता येईल. या प्लॅन्सची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे..
147 चा प्लॅन: 22 दिवसांची वैधता, अमर्याद कॉलिंग आणि एकूण 300 SMS.
177 चा प्लॅन: 28 दिवसांची वैधता, अमर्याद कॉलिंग आणि एकूण 300 SMS.
196 चा प्लॅन: 30 दिवसांची वैधता, अमर्याद कॉलिंग आणि एकूण 300 SMS.
197 चा प्लॅन: संपूर्ण कॅलेंडर महिना वैधता, अमर्याद कॉलिंग आणि एकूण 300 SMS.
448 चा प्लॅन: 84 दिवसांची वैधता, अमर्याद कॉलिंग, 1000SMS सोबत जिओ टीव्ही आणि जिओ एआय क्लाउडचे सबस्क्रिप्शन.
1,748 चा प्लॅन: 336 दिवसांची वैधता, अमर्याद कॉलिंग, 3600 SMS सोबत जिओ टीव्ही आणि जिओ एआय क्लाउडचे सबस्क्रिप्शन.
या सर्व प्लॅन्सचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये ग्राहकांना कोणताही मोबाईल डेटा (इंटरनेट) दिला जाणार नाही. हे प्लॅन्स नेहमीच्या डेटा-बंडल प्लॅन्सपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहेत.
ट्रायचे नियम आणि ग्राहकांना होणारा फायदा : 'ट्राय'ने (TRAI) टेलिकॉम कंपन्यांना 21 ऑक्टोबरपर्यंतचे निर्देश दिले होते, ज्यानुसार ग्राहकांना डेटाशिवाय कमी किमतीत फक्त कॉलिंग आणि SMS चे प्लॅन्स उपलब्ध करून देणे बंधनकारक होते. जिओनं या नियमांचे पालन करत हे पाऊल उचललं आहे. हे प्लॅन्स प्रामुख्याने फीचर फोन (साधे फोन) वापरणारे नागरिक, दुय्यम (सेकंडरी) सिम कार्ड वापरणारे आणि घरात किंवा ऑफिसमध्ये फक्त वाय-फाय (Wi-Fi) वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहेत. पूर्वी अशा ग्राहकांना इंटरनेट वापरायचं नसतानाही महागडे डेटा प्लॅन्स रिचार्ज करावे लागायचे. मात्र, आता या नवीन प्लॅन्समुळं ग्राहकांचे पैसे वाचणार असून त्यांना फक्त आवश्यक असलेल्या सेवेसाठीच पैसे द्यावे लागतील.
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