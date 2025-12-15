जिओ हॅपी न्यू इयर 2026 प्रीपेड प्लॅन्सची घोषणा: गुगल जेमिनी प्रो एआयसह आकर्षक ऑफर्स
जिओ हॅपी न्यू इयर 2026 ऑफर अंतर्गत तीन नवे प्रीपेड प्लॅन्स जाहीर झाले. यात अनलिमिटेड 5G, ओटीटी, 18 महिने मोफत गुगल जेमिनी प्रो एआय मिळेल.
मुंबई : रिलायन्स जिओनं भारतातील प्रीपेड ग्राहकांसाठी 'हॅपी न्यू इयर 2026' ऑफर (Jio Happy New Year 2026 prepaid plans) अंतर्गत तीन नवे रिचार्ज प्लॅन्स जाहीर केले आहेत. हे प्लॅन्स अनलिमिटेड 5G डेटा, ओटीटी सबस्क्रिप्शन्स आणि गुगल जेमिनी प्रो एआय (Google Gemini Pro AI) सर्व्हिससह येत आहेत. मुख्य म्हणजे 500 चा मासिक प्लॅन 2 दिवसांच्या वैधतेसह दररोज 2 जीबी डेटा देतो, तर 3,599 चा वार्षिक प्लॅन 365 दिवसांसाठी दररोज 2.5 जीबी डेटा आणि 103 चा फ्लेक्सी अॅड-ऑन प्लॅन 5 जीबी डेटा देतो. हे प्लॅन्स जिओच्या वेबसाइट, मायजिओ अॅप आणि ऑफलाइन स्टोअर्सवर उपलब्ध आहेत. गुगल जेमिनी प्रोची 18 महिन्यांची सबस्क्रिप्शन (किंमत 35,100) निवडक प्लॅन्समध्ये मोफत मिळतं, जे फक्त 18 वर्षांवरील ग्राहकांसाठी आहे.
1. Hero Recharge
- ₹3599
- Unlimited 5G
- 2.5GB per day
- Free Google Gemini Pro for 18 months
- Unlimited voice calls
- 100 free SMS per day
- 365 days validity
2. Super Celebration plan (monthly)
- ₹500
- Unlimited… pic.twitter.com/b7CJLQLnC9
कनेक्टिव्हिटी सोबत मनोरंजन
जिओच्या या नव्या ऑफर्समुळं ग्राहकांना कनेक्टिव्हिटी सोबत मनोरंजन आणि अॅडव्हान्स्ड एआय टूल्स मिळणार आहेत. 500 चा 'सुपर सेलिब्रेशन' मासिक प्लॅन 28 दिवस वैधतेसह दररोज 2 जीबी हाय-स्पीड डेटा (त्यानंतर अनलिमिटेड 5G), अनलिमिटेड व्हॉइस कॉलिंग आणि दररोज 100 एसएमएस देतो. यासोबत ओटीटी, यूट्यूब प्रीमियम, जिओहॉटस्टार, अॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओ मोबाइल एडिशन, सोनी लिव्ह, Zee5, लायन्सगेट प्ले, डिस्कव्हरी+, सन नेक्स्ट, कांचा लंका, प्लॅनेट मराठी, चौपाल, होईचोई, फॅनकोड आदी प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश आहे. शिवाय 18 महिन्यांची गुगल जेमिनी प्रो सबस्क्रिप्शन मोफत मिळतं, जी प्रोडक्टिव्हिटी आणि अॅडव्हान्स्ड एआय फीचर्स देतं.
हीरो अॅन्युअल रिचार्ज' प्लॅन
वार्षिक 'हीरो अॅन्युअल रिचार्ज' प्लॅन 3,599 मध्ये 365 दिवस वैधता देतो. यात दररोज 2.5 जीबी हाय-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड 5जी, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि 100 एसएमएस प्रतिदिन मिळतात. जिओटीव्ही, जिओएआयक्लाउड सारख्या सर्व्हिसेससोबत 18 महिन्यांची गुगल जेमिनी प्रो सबस्क्रिप्शन मोफत आहे. हा प्लॅन दीर्घकाळासाठी मूल्यवान आहे, विशेषतः ज्यांना जास्त डेटा आणि एआय टूल्स हवे आहेत त्यांच्यासाठी.
फ्लेक्सी पॅक अॅड-ऑन प्लॅन
कमी बजेटच्या ग्राहकांसाठी 103 चा 'फ्लेक्सी पॅक' अॅड-ऑन प्लॅन आहे, जो 28 दिवस वैधतेसह एकूण 5 जीबी डेटा देतो. यात ग्राहक आपल्या आवडीप्रमाणे एक ओटीटी संच निवडू शकतो: हिंदी (जिओसिनेमा, सोनीलिव्ह, झी5), इंटरनॅशनल (जिओसिनेमा, फॅनकोड, लायन्सगेट, डिस्कव्हरी+) किंवा रिजनल (जिओसिनेमा, सन नेक्स्ट, कांचा लंका, होईचोई). हा प्लॅन अतिरिक्त डेटा आणि विशिष्ट मनोरंजनासाठी उत्तम आहे. जिओनं गुगलसोबतच्या भागीदारीमुळं जेमिनी प्रो एआयला महत्त्व दिलं आहे, जे ग्राहकांना उत्पादकता वाढवणारे टूल्स देते. हे प्लॅन्स डिसेंबर 2025 मध्ये लॉंच झाले असून, नववर्षाच्या स्वागतासाठी विशेष आहेत. यात ग्राहकांना मनोरंजन, डेटा आणि एआयचा उत्तम संयोजन मिळेल.
