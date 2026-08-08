जिओचा मोठा धमका! 3 महिन्यांसाठी फक्त 550 आणि पूर्ण वर्षासाठी 2,000 मध्ये ओटीटी-पास
जिओनं ओटीटी (OTT) पास लॉंच केले आहेत. यात वापरकर्ते हाय-स्पीड डेटा, अमर्यादित 5G आणि 15 प्रीमियम ॲप्सचा लाभ (Jio OTT subscription plans ) घेऊ शकतात.
Published : August 8, 2026 at 3:31 PM IST
नवी दिल्ली: जिओनं आपल्या ग्राहकांसाठी ओटीटी-पासची मोठी योजना जाहीर (Jio OTT subscription plans ) केलीय. आता दीर्घकालीन पास उपलब्ध झाले असून 84 दिवसांचा पास फक्त 550 आणि 365 दिवसांचा वार्षिक पास 2,000 मध्ये मिळेल. यापूर्वीचा 200 चा 28 दिवसांचा पास कायम आहे. या सर्व पासेसमध्ये हाय-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड 5G, 15प्रीमियम ओटीटी अॅप्स आणि जियोटीव्हीवरील 1,000 हून अधिक लाइव्ह टीव्ही चॅनेल्सचा समावेश आहे. हा पॅकेजमध्ये दर महिन्याला 1,500 पेक्षा जास्त किमतीच्या मनोरंजनाचा लाभ घेता येतो, असा कंपनीचा दावा आहे.
जिओ ओटीटी पास: जियोनं आपल्या ग्राहकांना दीर्घकालीन ओटीटी-पास पर्याय (Jio OTT) उपलब्ध करून दिले आहेत. यापूर्वी फक्त 28 दिवसांचा 200 चा पास उपलब्ध (Jio OTT Pass 200 ) होता. आता 84 दिवसांचा (सुमारे 3 महिने) पास 550 आणि पूर्ण वर्षाचा (365 दिवस) पास 2,000 मध्ये मिळेल. हे नवीन पास 7 ऑगस्टपासून मायजियो अॅप, जियो वेबसाइट आणि अधिकृत रिटेल आउटलेट्समधून उपलब्ध आहेत. ज्यांच्याकडे एक वर्षाच्या वैधतेचा सक्रिय बेस प्लॅन आहे, हे पास फक्त त्या ग्राहकांना उपलब्ध आहेत. फक्त व्हॉइस कॉलिंगसाठी असलेले प्लॅन यासाठी पात्र नाहीत. यामुळं नियमित जियो वापरकर्त्यांनाच हा लाभ मिळेल.
पैशाची होणार बचत : खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीनं ही ऑफर आकर्षक आहे. पूर्वी 84 दिवसांसाठी तीन वेळा 200 चा पास घेतला तर 600 रुपये खर्च येत असे. आता थेट 550 मध्ये त्याच कालावधीचा प्लॅन मिळतो, म्हणजे यात 50 रुपयांची बचत होते. वार्षिक पासासाठी पूर्वी 12 वेळा 200 म्हणजे 2,400 रुपये मोजावे लागत असे, आता फक्त तो प्लॅन 2,000 मध्ये मिळतो. यामुळं 400 रुपयांची बचत होते.
डेटा मर्यादाही वाढली : डेटा मर्यादाही कालावधीनुसार वाढवण्यात आली आहे. 200 च्या 28 दिवसांच्या पासाला 30 जीबी हाय-स्पीड डेटा, 550 च्या 84 दिवसांच्या पासाला 90 जीबी आणि 2,000 च्या वार्षिक पासाला 365 जीबी डेटा मिळतो. यासोबत अनलिमिटेड 5G डेटाचाही समावेश आहे.
ओटीटीला विशेष फायदा : ओटीटी कंटेंटबाबत या प्लॅनचा विशेष फायदा होणार आहे. यात यूट्यूब प्रीमियम, जियोहॉटस्टार मोबाइल + हॉलीवूड आणि अॅमेझॉन प्राइम यांचा समावेश आहे. 550 आणि 2,000च्या पासेसमध्ये अॅमेझॉन प्राइम लाइट मेंबरशिप मिळते, तर वार्षिक पासाला अॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओ मोबाइल एडिशनचा अतिरिक्त लाभ आहे. याशिवाय सोनिलिव्ह, झी5, लायन्सगेट प्ले, डिस्कव्हरी+, सन एनएक्सटी, फॅनकोड, होईचोई, चौपाल, प्लॅनेट मराठी, कांच्छा लंका, टाइम्सप्ले आणि तरंग प्लस सारख्या 15 प्रीमियम अॅप्सचा समावेश आहे.
लाइव्ह टीव्ही चॅनेल्स : जियोटीव्हीवर 1,000 हून अधिक लाइव्ह टीव्ही चॅनेल्स पाहता येतील. यात स्टार प्लस एचडी, कलर्स एचडी, एसईटी एचडी, सन टीव्ही एचडी, डिस्कव्हरी, कार्टून नेटवर्क यांसारख्या लोकप्रिय चॅनेल्सचा समावेश आहे. चित्रपट, वेब सिरीज, लाइव्ह स्पोर्ट्स आणि टीव्ही कार्यक्रम एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील. जियोच्या मते, हे संपूर्ण पॅकेज ग्राहकांना दर महिन्याला 1,500 पेक्षा जास्त किमतीच्या मनोरंजनाचा आनंद घेण्याची संधी देतं. दीर्घकालीन पास घेतल्यानं वारंवार रिचार्ज करण्याची गरज कमी राहत नाही. हे नवीन ओटीटी-पास मायजियो अॅप, जियो वेबसाइट आणि अधिकृत रिटेल दुकानांमधून सहज उपलब्ध आहेत. जियोनं या विस्तारित सेवांमुळं ग्राहकांना अधिक मूल्य आणि सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मनोरंजनाच्या विविध पर्यायांसह डेटा आणि 5G सुविधा एकत्रित असल्यानं ही ऑफर अनेक ग्राहकांसाठी आकर्षक ठरू शकतो.
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