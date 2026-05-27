जियो ओटीटी पास भारतात लॉंच: 15 ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स, 1000+ लाइव्ह टीव्ही चॅनेल्स आणि 30 जीबी डेटासह फक्त 200रुपयात!

रिलायन्स जियोनं 200 रुपयात जियो ओटीटी पास लॉंच केला. 15 ओटीटी, 1000+ टीव्ही चॅनेल्स आणि 30 जीबी डेटासह 28 दिवसांचा मनोरंजन प्लॅन सादर झाला आहे.

Jio OTT Pass Launched in India
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 27, 2026 at 5:22 PM IST

मुंबई : रिलायन्स जियोनं भारतीय बाजारात एक नवी योजना सादर केली आहे. जियो ओटीटी पास नावाच्या या 28 दिवसांच्या प्लॅनमुळं ग्राहकांना एकाच पॅकेजमध्ये प्रीमियम ओटीटी मनोरंजन, लाइव्ह टीव्ही आणि मोबाइल डेटा मिळणार आहे. कंपनीनं जाहीर केल्यानुसार, या प्लॅनची एकूण किंमत सुमारे 1,500 रुपयांच्या सेवांच्या बरोबरीची आहे, मात्र ग्राहकांना फक्त 200 रुपयांत हे सर्व उपलब्ध होईल.

जियो ओटीटी पासची किंमत आणि उपलब्धता : जियो ओटीटी पासची किंमत फक्त 200 रुपये आहे आणि त्याची वैधता 28 दिवसांची आहे. हा प्लॅन आता संपूर्ण भारतातील सर्व टेलिकॉम सर्कल्समध्ये उपलब्ध झाला आहे. ग्राहक MyJio अॅप, Jio.com वेबसाइट, जियो रिटेल स्टोर्स किंवा थर्ड-पार्टी रिचार्ज प्लॅटफॉर्म्सद्वारे सहज रिचार्ज करू शकतात.

काय आहे अट: या अॅड-ऑन प्लॅनचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकाकडे सक्रिय जियो बेस प्लॅन असणे आवश्यक आहे. प्लॅनमध्ये व्हॉइस कॉलिंगची सुविधा समाविष्ट नाही.

जियो ओटीटी पासचे फायदे : या प्लॅनमध्ये 15 प्रीमियम ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश आहे. यामध्ये JioHotstar Mobile + Hollywood आणि Prime Video Mobile Edition यांचा थेट समावेश आहे. शिवाय JioTV द्वारे आणखी 12 स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स उपलब्ध आहेत. यात Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, FanCode, Kanccha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, TimesPlay आणि Tarang Plus यांचा समावेश आहे.

YouTube Premium : चा सबस्क्रिप्शन हा या प्लॅनचा एक प्रमुख आकर्षण आहे. यामुळं जाहिरातीविरहित व्हिडिओ, बॅकग्राउंड प्लेबॅक आणि ऑफलाइन डाउनलोडची सुविधा मिळेल. ओटीटी व्यतिरिक्त, 1,000 पेक्षा जास्त लाइव्ह टीव्ही चॅनेल्स JioTV द्वारे उपलब्ध आहेत. यात 150 हून अधिक पेड चॅनेल्स समाविष्ट आहेत. मनोरंजन, चित्रपट, क्रीडा, प्रादेशिक, बाल मनोरंजन आणि इन्फोटेनमेंट यासारख्या विविध श्रेणींमध्ये JioStar, Sony Entertainment Television, Sun TV Network, Warner Bros. Discovery आणि ETV सारख्या प्रमुख ब्रॉडकास्टर्सचे चॅनेल्स उपलब्ध आहेत.

कनेक्टिव्हिटी फायदे: प्लॅनमध्ये 30 जीबी हाय-स्पीड 4G/5G डेटा दिला जातो. याशिवाय पात्र ग्राहकांना अनलिमिटेड 5G डेटाचा लाभही मिळेल, जो बेस प्लॅन सक्रिय असलेल्या कालावधीत (कमाल 28 दिवस) वैध राहील.

ग्राहकांसाठी खास : जियो ओटीटी पास हा मनोरंजन आणि कनेक्टिव्हिटीचा एकत्रित अनुभव देणारा प्लॅन आहे. विशेषतः तरुण आणि कुटुंबांसाठी उपयुक्त ठरणारा हा प्लॅन बाजारातील इतर सेवांच्या तुलनेत अत्यंत किफायतशीर आहे. कंपनीनं सांगितलं की, या प्लॅनमुळं ग्राहकांना स्वतंत्र सबस्क्रिप्शन्स घेण्याची गरज राहणार नाही आणि एकाच ठिकाणी सर्व मनोरंजन मिळेल.

