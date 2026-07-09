55 मध्ये 1000 हून अधिक टीव्ही चॅनेल्सचा आनंद, JioTV Pro Pack लाँच
रिलायन्स जिओनं 55 Rs.चा JioTV Pro Pack लाँच केला. यामुळं 1000+ लाईव्ह टीव्ही चॅनेल्स जिओटीव्ही अॅपवर उपलब्ध होणार आहेत.
Published : July 9, 2026 at 10:52 AM IST
मुंबई: रिलायन्स जिओनं भारतीय ग्राहकांसाठी एक परवडणारी मनोरंजन योजना आणली आहे. जिओटीव्ही प्रो पॅक नावाच्या या नवीन 55 Rs.च्या रिचार्ज प्लॅनमुळं ग्राहकांना जिओटीव्ही अॅपवर 1000 हून अधिक लाईव्ह टीव्ही चॅनेल्स उपलब्ध होणार आहेत. ही योजना प्रीपेड आणि पोस्टपेड दोन्ही प्रकारच्या जिओ ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे.
जिओटीव्ही प्रो पॅकची वैशिष्ट्ये : या नवीन पॅकची वैधता 30 दिवस आहे. यामध्ये व्हॉइस कॉलिंग, एसएमएस किंवा मोबाइल डेटा यासारखे कोणतेही फायदे समाविष्ट नाहीत. फक्त मनोरंजनासाठी ही योजना विशेषतः तयार करण्यात आली आहे. जिओनं सांगितल्याप्रमाणे, या पॅकमध्ये 150 हून अधिक प्रीमियम चॅनेल्सचा समावेश आहे. स्टार प्लस एचडी, कलर्स एचडी, सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजन एचडी, डिस्कव्हरी, अॅनिमल प्लॅनेट सारखी लोकप्रिय चॅनेल्स यात उपलब्ध असतील. जिओस्टार, सोनी एंटरटेनमेंट, सन टीव्ही नेटवर्क, वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरी आणि ईटीव्ही सारख्या प्रमुख ब्रॉडकास्टर्सची चॅनेल्स या पॅकमध्ये समाविष्ट आहेत. मात्र, जिओस्टार आणि सोनी यांच्या लाईव्ह स्पोर्ट्स चॅनेल्स यात उपलब्ध नसतील.
ग्राहकांना या पॅकसाठी वेगळीअॅक्टिव्हेशन करण्याची गरज नाही. 55 Rs.रिचार्ज केल्यानंतर जिओटीव्ही अॅप उघडून जिओ मोबाईल नंबरनं लॉगिन केल्यास लगेच स्ट्रीमिंग सुरू करता येईल. ही सुविधा केवळ एका मोबाईल डिव्हाइसवर उपलब्ध आहे. ग्राहक हा पॅक वारंवार रिचार्ज करू शकतात आणि पूर्वीचा सबस्क्रिप्शन संपल्यानंतर नवीन आपोआप सक्रिय होईल. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीनं हा रिचार्ज करता येईल. 16 हून अधिक भाषांमधील विविध चॅनेल्स उपलब्ध असल्यानं विविध भाषिक प्रेक्षकांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल.
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