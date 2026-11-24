'जेन्सेन इफेक्ट'नं जागतिक बाजार सावरला; एनव्हिडियाच्या मूल्यात एका दिवसात 1 ट्रिलियन डॉलरची विक्रमी वाढ
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट हस्तक्षेप केल्यानंतर, जेन्सेन हुआंग यांची एनव्हिडियाच्या सीईओपदी पुन्हा नियुक्ती झालीय. या निर्णयामुळं कंपनीच्या शेअर्सच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे.
Published : November 24, 2026 at 10:00 AM IST
मुंबई: एनव्हिडियाचे (Nvidia) सह-संस्थापक जेन्सेन हुआंग यांनी पुन्हा एकदा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर अवघ्या 24 तासांत जागतिक शेअर बाजारांत मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या या पुनरागमनाच्या बातमीमुळं अमेरिका आणि आशियातील शेअर बाजारांना मोठी चालना मिळाली असून, केवळ एका दिवसात एनव्हिडियाच्या बाजार मूल्यात 952 अब्ज डॉलर्सची (सुमारे 1 ट्रिलियन डॉलर्स) ऐतिहासिक वाढ झाली आहे. मात्र, कंपनीच्या संचालक मंडळानं हुआंग यांना 'क्लिन चिट' दिली असली, तरी अमेरिकन काँग्रेसनं या निर्णयावर तीव्र संताप व्यक्त केला असून, आता ते हुआंग यांना कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत.
NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director. Read the release: https://t.co/x4bnjiSVil— NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 23, 2026
एनव्हिडियाच्या शेअर्समध्ये ऐतिहासिक तेजी : गेल्या आठवड्यात हुआंग यांच्या राजीनाम्यामुळं तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली होती. मात्र, सोमवारी (23 नोव्हेंबर) त्यांच्या पुनर्नियुक्तीची घोषणा होताच, एनव्हिडियाच्या (Nvidia) शेअर्समध्ये 31.5% ची जोरदार वाढ झाली 2003 नंतरची कंपनीची ही सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. याचा सकारात्मक परिणाम आज (मंगळवारी) आशियाई बाजारांवर दिसून आला; जपानचा निक्केई (Nikkei) निर्देशांक 3.9% नी, तर दक्षिण कोरियाचा कोस्पी (KOSPI) निर्देशांक 6.5% नी वधारला. सॅमसंग आणि एसके हायनिक्स (SK Hynix) सारख्या चिप उत्पादक कंपन्यांच्या शेअर्समध्येही मोठी तेजी पाहायला मिळाली.
हुआंग यांचं पुनरागमन : राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी शेअर बाजार हा त्यांच्या आर्थिक यशाचा एक महत्त्वाचा निदर्शक राहिला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील तेजीचं श्रेय ते अनेकदा स्वतः घेतात. मात्र, जेव्हा चिप उत्पादक दिग्गज कंपनी 'एनव्हिडिया' वादात सापडली आणि त्याचे सीईओ जेन्सेन हुआंग यांना राजीनामा द्यावा लागला, तेव्हा जागतिक शेअर बाजारात मोठी घसरण दिसून आली. बाजार स्थिर करण्यासाठी, ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमधून आपल्या अधिकारांचा वापर करत हुआंग यांचं पुनरागमन घडवून आणलं.
President Donald J. Trump on the process of Jensen Huang being reinstated as Nvidia CEO: “I was talking to a lot of people, and I was talking to a lot of people that you interview all the time. But I was also dealing with a Vice President, JD Vance who’s great.” https://t.co/N4CmJ4TwEn— Vice President JD Vance (@VP) November 23, 2026
ट्रम्प यांनीची एनव्हिडियामध्ये लाखो डॉलर्सची गुंतवणूक: ट्रम्प यांचे प्रयत्न यशस्वी ठरले आणि सोमवारी हुआंग पुन्हा एकदा सीईओ बनले. या निर्णयामुळं एनव्हिडियाच्या शेअर्समध्ये 30 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली, ज्यामुळं कंपनीच्या बाजारमूल्यात सुमारे 1 ट्रिलियन डॉलर्सची भर पडली. या सकारात्मक लाटेचा परिणाम वॉल स्ट्रीटवरही दिसून आला आणि 'एस अँड पी 500' (S&P 500) निर्देशांकात 4.7 टक्क्यांची वाढ झाली. स्वतः ट्रम्प यांनीही एनव्हिडियामध्ये लाखो डॉलर्सची गुंतवणूक केली असल्यानं, त्यांनाही या तेजीचा थेट फायदा झाला आहे.
“The NVIDIA Board of Directors has made the correct and proper decision to return Jensen Huang to the position of CEO… Congratulations to Jensen, the NVIDIA Board, to the People of the United States — and, indeed, the World!” - President DONALD J. TRUMP https://t.co/bKAxuMr9aA— The White House (@WhiteHouse) November 23, 2026
एआय (AI) आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील संबंध: सोशल मीडियावर ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं की, अमेरिकन अर्थव्यवस्था आणि एनव्हिडियाच्या निरंतर यशासाठी हुआंग अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. असा अंदाज आहे की, 2025 ते 2023 या काळात एआय क्षेत्रात 10.3 ट्रिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक होईल. महागाई आणि रोजगाराच्या संथ वाढीच्या काळात, एआय हे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे मुख्य इंजिन बनलं आहे. याच कारणामुळं ट्रम्प यांनी जेन्सेन हुआंग यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी दीर्घकालीन आर्थिक हिताला प्राधान्य दिलं आणि चिनी गुप्तचर यंत्रणेशी संबंधित एका महिलेसोबतच्या कथित प्रेमसंबंधांच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष केलं.
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राजकीय विरोध : ट्रम्प यांच्या या भूमिकेवर रिपब्लिकन पक्षासह अनेक खासदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हुआंग यांच्या पुनरागमनामुळं राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती काही खासदारांनी व्यक्त केली आहे. 'ह्युमन्स फर्स्ट' संस्थेच्या अध्यक्षा एमी क्रेमर यांनी टीका करताना म्हटलं की, राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा वॉल स्ट्रीटच्या श्रीमंत गुंतवणूकदारांचे खिसे भरण्याला प्राधान्य दिलं जात आहे.
'टू बिग टू फेल': अर्थतज्ज्ञांनीही सरकारच्या या हस्तक्षेपाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. 'कॅटो इन्स्टिट्यूट'चे स्कॉट लिन्सिकोम यांच्या मते, गुंतवणूक ही राजकीय पाठबळावर नव्हे, तर व्यावसायिक गुणवत्तेवर व्हायला हवी. कोलंबिया बिझनेस स्कूलचे प्राध्यापक शिवराम राजगोपाल यांनी एनव्हिडियाचे वर्णन 'सरकार-प्रभावित उद्योग' असं केलं असून, "कंपनी इतकी मोठी झाली आहे की तिला बुडू देता येणार नाही, जेन्सन हुआंग इतके महत्त्वाचे आहेत की त्यांना काढून टाकता येणार नाही," अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचं म्हटलं आहे.
फेडरल रिझर्व्हकडून एक कडक इशारा: फेडरल रिझर्व्हच्या अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की, केवळ एआय (AI) गुंतवणुकीवर अवलंबून राहणे हे व्यापक अमेरिकन अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा धोका आहे. फेडरल रिझर्व्हच्या एका अलीकडील अहवालात असं म्हटले आहे की, एआय कंपन्यांची गुंतागुंतीची आर्थिक रचना आणि या गुंतवणुकीतून अपेक्षित परतावा न मिळाल्यास होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीची शक्यता सध्याच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी सर्वात मोठा धोका आहे.
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