Jeep Wrangler Whitecap Mojito लिमिटेड एडिशन भारतात लाँच...
जीपनं भारतात 'रँग्लर व्हाईटकॅप मोजितो लिमिटेड एडिशन' (Wrangler Whitecap Mojito Limited Edition) लाँच केली. या आवृत्तीच्या केवळ 25 युनिट्स उपलब्ध होत्या.
Published : October 15, 2026 at 10:05 AM IST
मुंबई: जीपनं भारतात 'रँग्लर व्हाईटकॅप मोजिटो' लिमिटेड एडिशन सादर केली आहे. 73.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किमतीची ही विशेष आवृत्ती, 'रँग्लर रुबिकॉन' (Wrangler Rubicon) पेक्षा 1.25 लाख रुपयांनी महाग आहे. कंपनीनं भारतीय बाजारपेठेसाठी केवळ 25 युनिट्स उपलब्ध करून दिले होते आणि ते सर्व आधीच विकले आहेत. जागतिक स्तरावर जीपनं या 'व्हाईटकॅप' एडिशनची एकूण 250 युनिट्स तयार केली होती, ज्यापैकी एक छोटा आणि विशेष हिस्सा भारतासाठी देण्यात आला होता. अधिकृत जीप डीलरशिपच्या माध्यमातून ऑक्टोबर 2026 च्या अखेरीस या गाड्यांची डिलिव्हरी दिली जाईल.
'जीप रँग्लर व्हाईटकॅप मोजिटो'चं आकर्षक डिझाइन: 'व्हाईटकॅप मोजिटो' त्याच्या उठावदार हिरव्या 'मोजिटो' रंगाच्या बाह्य लूकमुळं आणि पांढऱ्या छतामुळं (roof) वेगळी ठरते. याच्या ग्रिलभोवती पांढरी बॉर्डर आहे, तर बाजूच्या भागावर '1941' असे डिकल्स (decals) आहेत. मागील दरवाजावर (boot lid) पांढऱ्या रंगाचे '4-व्हील ड्राइव्ह' स्टिकर आहे आणि फेंडर्स गाडीच्या रंगाचेच आहेत. इंटिरिअरमध्ये, स्टँडर्ड 'रुबिकॉन'च्या तुलनेत यात दोन अतिरिक्त वैशिष्ट्ये दिली आहेत: एक इन-बिल्ट डॅशकॅम आणि मजबूत ग्रॅब हँडल्स. बाकीचे इंटिरिअर 'रुबिकॉन'सारखेच आहे. यात 12.3-इंचाची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 12-वे पॉवर-ॲडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, सबवूफरसह 9-स्पीकरची 'अल्पाइन' (Alpine) साऊंड सिस्टम, 7-इंचाचा ड्रायव्हर डिस्प्ले, सहा एअरबॅग्ज आणि ADAS (ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम) सारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत.
यांत्रिक क्षमता आणि ऑफ-रोड क्षमता: तांत्रिकदृष्ट्या, 'व्हाईटकॅप' ही 'रुबिकॉन' मॉडेलसारखीच आहे. यात 2.0-लिटर, चार-सिलेंडर, डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे, जे 272 hp पॉवर आणि 400Nm टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन 8-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन आणि स्टँडर्ड 4x4(4x4) सिस्टमशी जोडलेले आहे. 'रुबिकॉन' (Rubicon) वर आधारित असल्यानं, या आवृत्तीमध्ये ऑफ-रोडिंगसाठी आवश्यक असणारी सर्व वैशिष्ट्ये कायम ठेवण्यात आली आहेत. यात हेवी-ड्युटी 'डाना' (Dana) ॲक्सल्स, इन-बिल्ट ऑफ-रोड कॅमेरा, मजबूत सस्पेंशन सेटअप, रॉक रेल्स, 17-इंच चाकांवर बसवलेले 255-सेक्शनचे ऑफ-रोड टायर आणि अधिक ग्राऊंड क्लिअरन्स देणारे फ्रंट फेंडर फ्लेअर्स देण्यात आले आहेत. ही एसयूव्ही खडकाळ आणि आव्हानात्मक भूप्रदेशांवरून सहज प्रवास करू शकते.
आणखी एक विशेष आवृत्ती: 'रँग्लर 1941 विलीज एडिशन' (Wrangler 1941 Willys Edition): 'व्हाइटकॅप' (Whitecap) आवृत्तीव्यतिरिक्त, कंपनीनं 'रँग्लर 1941 विलीज एडिशन' नावाची आणखी एक विशेष आवृत्ती सादर केली होती. भारतीय बाजारपेठेसाठी केवळ 30 युनिट्स उपलब्ध करून देण्यात आले होते, ज्यांची किंमत 73.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी होती. यातील मुख्य वैशिष्ट्यांमध्ये बोनेटवर असलेले '1941' असे डिकल्स आणि खास '41 ग्रीन' (41 Green) रंगाची योजना यांचा समावेश होता. या दोन्ही विशेष आवृत्त्या जीप प्रेमींना अत्यंत आकर्षित करणाऱ्या ठरल्या आहेत.
भारतीय बाजारपेठेतील महत्त्व : जीप रँग्लर 'व्हाइटकॅप' मोजिटो (Mojito) लिमिटेड एडिशननं भारतातील ऑफ-रोड वाहन प्रेमींमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण केली आहे. मर्यादित उत्पादन आणि आकर्षक डिझाइनमुळं, उपलब्ध असलेली सर्व वाहने काही क्षणांतच विकली गेली. ही एसयूव्ही आधुनिक सुविधा आणि पारंपरिक ऑफ-रोड क्षमतेचा एक उत्तम मेळ आहे. 'मोजिटो' ग्रीन रंगाची बॉडी आणि पांढऱ्या छतामुळं, ही गाडी रस्त्यावर सहजपणे ओळखता येते. तिचं शक्तिशाली इंजिन आणि ४x४ (4x4) सिस्टीम तिला शहरात चालवण्यासाठी आणि ऑफ-रोड साहसांसाठी, अशा दोन्ही गोष्टींसाठी योग्य बनवते. भारतीय ग्राहक अशा मर्यादित आवृत्त्यांकडे विशेष आकर्षित होतात, कारण त्या एक वेगळेपण आणि दुर्मिळतेची भावना देतात. या आवृत्तीद्वारे, जीपनं आपला समृद्ध ऑफ-रोड वारसा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाप्रती असलेली आपली बांधिलकी, दोन्ही गोष्टी जगासमोर मांडल्या आहेत. वाहनांची डिलिव्हरी सुरू झाल्यामुळं, आता मालक आपल्या नवीन गाड्यांमधून ऑफ-रोड साहसांचा आनंद घेऊ शकतील. या आवृत्तीमुळं भारतीय बाजारपेठेत जीपचे स्थान अधिक बळकट झालं आहे.
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