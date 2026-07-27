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Jeep Meridian 85th Anniversary Edition भारतात लॉंच; केवळ 85 युनिट्स उपलब्ध

जीपनं भारतात 'मेरिडियन 85 वर्धापन दिन आवृत्ती' लॉंच केलीय. तीची किंमत 36.05 लाख रुपये असून, तीचे केवळ 85 युनिट्स उपलब्ध आहे.

Jeep Meridian 85th Anniversary Edition
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition (Jeep)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 27, 2026 at 10:09 AM IST

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मुंबई: जीप ब्रँडनं आपल्या 85 व्या वर्धापन दिनानिमित्त भारतात 'मेरिडियन 85 वर्धापन दिन आवृत्ती' लॉंच केली. 36.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमत असलेली ही विशेष आवृत्ती केवळ 85 युनिट्सपुरती मर्यादित आहे. ही आवृत्ती स्टँडर्ड 'मेरिडियन लिमिटेड (O)' ट्रिमवर आधारित असून, यात काही विशिष्ट कॉस्मेटिक बदल, विशेष बॅजिंग आणि नवीन 'CARA AI' व्हॉइस असिस्टंटचा समावेश करण्यात आला आहे. इंजिन किंवा कामगिरीमध्ये कोणतेही बदल केलेले नसले तरी, ही आवृत्ती उत्साही कार संग्राहकांना (कलेक्टर्सना) नक्कीच आकर्षित करेल.

Jeep Meridian 85th Anniversary Edition
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition (Jeep)
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition (Jeep)

विशेष वैशिष्ट्ये आणि डिझाइन: बाह्यतः, जीप मेरिडियन 85 व्या वर्धापन दिन आवृत्तीवर विशेष '85 व्या वर्धापन दिनाचं बॅजिंग' पाहायला मिळतं. यात स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये न आढळणारे खास स्टायलिंग घटक आणि ॲक्सेसरीजचा समावेश आहे. जरी एकूण डिझाइन आणि बॉडी स्ट्रक्चरमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. सर्वात महत्त्वपूर्ण नवीन भर म्हणजे 'CARA' जीपचा नवीन AI-आधारित व्हॉइस असिस्टंट; ज्याद्वारे व्हॉइस कमांड्सच्या (आवाजाद्वारे दिलेल्या सूचनांच्या) मदतीनं वाहनाची विविध कार्ये नियंत्रित करता येतात. कॅबिनच्या आत, विशेष ॲनिव्हर्सरी सीट अपहोल्स्ट्री, ॲनिव्हर्सरी ब्रँडिंग, 10.1-इंच टचस्क्रीन, पॅनोरामिक सनरूफ आणि व्हेंटिलेटेड सीट्स यांसारखी प्रीमियम वैशिष्ट्ये कायम ठेवण्यात आली आहेत.

Jeep Meridian 85th Anniversary Edition
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition (Jeep)
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition (Jeep)

किंमत : स्टँडर्ड 'मेरिडियन लिमिटेड (O)' ची किंमत साधारणपणे 33-34 लाख रुपये आहे. त्या तुलनेत 'ॲनिव्हर्सरी एडिशन'ची किंमत सुमारे 2-3 लाख रुपयांनी जास्त आहे. ही अतिरिक्त किंमत प्रामुख्यानं 'CARA AI' प्रणाली, विशेष बॅजिंग आणि 'एक्सक्लुझिव्हिटी' (दुर्मिळता/खासपणा) यांमुळं आहे. इंजिन, पॉवर आउटपुट किंवा एकूण डिझाइनमध्ये कोणतेही बदल नाहीत. या आवृत्तीमध्ये 2.0 लिटरचे डिझेल इंजिन जैसे-थे ठेवण्यात आलं आहे, म्हणजेच पॉवर आणि कामगिरीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. परिणामी, ज्यांना मेरिडियन आवडते आणि ज्यांना एखादी दुर्मिळ 'कलेक्टर आयटम' (संग्राहकासाठी खास वस्तू) हवी आहे, त्यांच्यासाठी ही आवृत्ती आदर्श आहे. तथापि, जर तुम्ही मेरिडियन खरेदी करण्याबाबत अजूनही द्विधा मनस्थितीत असाल, तर स्टँडर्ड व्हेरिएंट हा अधिक व्यावहारिक पर्याय ठरेल.

Jeep Meridian 85th Anniversary Edition
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition (Jeep)

उपलब्धता : देशभरात केवळ 85 युनिट्स उपलब्ध असल्यानं, ही कार अत्यंत मर्यादित संख्येनं विकली जाईल. जीपचे चाहते, ब्रँडशी एकनिष्ठ असलेले ग्राहक आणि 'लिमिटेड-एडिशन' (मर्यादित आवृत्ती) व विशिष्ट क्रमांक असलेली गाडी शोधणाऱ्यांसाठी ही एक खास संधी आहे. मर्यादित उपलब्धतेमुळं, यासाठी त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही आधीच 'मेरिडियन'चा (Meridian) विचार करत असाल आणि तुम्हाला 'एक्सक्लुझिव्हिटी' (विशिष्टता) महत्त्वाची वाटत असेल, तर या आवृत्तीसाठी मोजावी लागणारी अधिक किंमत सार्थ ठरते; अन्यथा, स्टँडर्ड मॉडेलची निवड करणे अधिक योग्य ठरेल.

Jeep Meridian 85th Anniversary Edition
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition (Jeep)
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition (Jeep)

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TAGGED:

JEEP MERIDIAN ANNIVERSARY EDITION
JEEP MERIDIAN 85TH
मेरिडियन 85 वर्धापन दिन आवृत्ती
JEEP MERIDIAN
MERIDIAN 85TH ANNIVERSARY EDITION

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