स्लाइडिंग सेकंड-रो सीट्ससह 2026 जीप मेरिडियन लॉंच
जीप इंडियानं 2026 मेरिडियनचं अपडेटेड व्हर्जन 2026 जीप मेरिडियन लाँच केलंय.
Published : January 21, 2026 at 5:19 PM IST
मुंबई : भारतीय SUV बाजारात मजबूत डिझाइन, टिकाऊ बांधणी आणि प्रीमियम अनुभवाची चर्चा होते, तेव्हा जीपचं नाव आपोआप समोर येतं. आता जीप इंडियानं 2026 जीप मेरिडियनचं अपडेटेड व्हर्जन भारतात लाँच केलं आहे. ही लोकप्रिय तीन-रांगीची SUV आता परिवारांसाठी अधिक व्यावहारिक बनली आहे. लांबच्या प्रवासात आराम आणि जागा दोन्ही हवी असणाऱ्या कुटुंबीयांसाठी ती खूप उपयुक्त ठरेल. तिची एक्स-शोरूम किंमत 30.01 लाखांपासून सुरू होते, ज्यामुळं ती थेट टोयोटा फॉर्च्युनर आणि स्कोडा कोडियाकसारख्या बलवान प्रतिस्पर्ध्यांशी स्पार्धा करतेय.
स्लायडिंग सीट्स
2026 मेरिडियनमधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे लिमिटेड आणि ओव्हरलँड व्हेरिएंट्समध्ये मिळणाऱ्या स्लायडिंग दुसऱ्या रांगेतील सीट्स. आता दुसऱ्या रांगेतील सीट्स 140 मिमीपर्यंत पुढं-मागं सरकवता येतात. याचा थेट फायदा असा की दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या रांगेतील प्रवाशांना गरजेप्रमाणे जास्त लेग रूम मिळू शकतो आणि बूट स्पेस वाढवता येतो. आजच्या कुटुंबांच्या गरजा पाहता हा बदल छोटा वाटला तरी दैनंदिन वापरात तो खूप मोठा फरक आणतो. मुलांसोबत प्रवास असो वा जास्त सामान घेऊन जाणे असो, ही सुविधा प्रत्येक परिस्थितीत कामी येते. 40:60 स्प्लिट दुसऱ्या रांगेत छोटा भाग 310 मिमी आणि मोठा भाग 290 मिमीपर्यंत सरकतो. शिवाय सीट्स 33 अंशांपर्यंत पुढे टिल्ट होतात, ज्यामुळं तिसऱ्या रांगेत जाणं सोपं होतं. दुसऱ्या रांगेतील प्रवाशांना आता 23 अंशांचा टॉर्सो अँगल आणि अतिरिक्त 12 अंश रिक्लाइन मिळतं. यामुळं लांब पल्ल्याच्या प्रवासात पाठ आणि कंबरेला उत्तम सपोर्ट मिळतो.
डिझाइन
बाह्य डिझाइनमध्ये कोणताही बदल नाही. सात-स्लॉट ग्रिल, आकर्षक एलईडी लायटिंग आणि रस्त्यावर दमदार उपस्थिती यामुळं ती गर्दीत वेगळी दिसते. आतल्या केबिनमध्ये प्रीमियम फील येते. सॉफ्ट-टच मटेरियल, उत्तम फिनिश आणि सॉलिड फिट-अँड-फिनिश यामुळं ही SUV दीर्घकाळ टिकणारी वाटते.
फीचर्स
पॅनोरॅमिक सनरूफमुळं केबिन छान दिसतेय. ड्युअल-झोन ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, व्हेंटिलेटेड आणि इलेक्ट्रिकली अॅडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, लेदर अपहोल्स्ट्री यामुळं तिला खरी प्रीमियम SUVची ओळख मिळते. तंत्रज्ञानात 10.25 इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि 10.1 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आहे. जीपच्या Uconnect प्लॅटफॉर्मद्वारे 30 पेक्षा जास्त कनेक्टेड फीचर्स मिळतात, ज्यात रिमोट फंक्शन्स आणि रिअल-टाइम व्हेईकल डायग्नोस्टिक्सचा समावेश आहे.
सेफ्टी
जीप मेरिडियन नेहमीच सुरक्षेसाठी प्रसिद्ध आहे. 2026 मॉडेलमध्येही 70 हून अधिक अॅक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह सेफ्टी फीचर्स आहेत. काही व्हेरिएंट्समध्ये ADAS (अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम) मिळते, ज्यामुळं हायवे ड्रायव्हिंग अधिक सुरक्षित होते.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स
इंजिनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 2.0 लिटर टर्बोचार्ज्ड डिझेल इंजिन 170 एचपी पॉवर आणि 350 एनएम टॉर्क देतं. काही व्हेरिएंट्समध्ये जीपचे सेलेक्ट-टेरेन 4×4 सिस्टम आहे, जे विविध रस्त्यांवर उत्तम ग्रिप आणि कंट्रोल देतं. ARAI प्रमाणे मायलेज 16.25 किमी/लिटरपर्यंत आहे.
किंमत आणि स्पर्धा
2026 जीप मेरिडियनची किंमत 30.01 लाखांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू होते, तर संपूर्ण मेरिडियन रेंजची सुरुवातीची किंमत 23.33 लाख कायम आहे. स्लायडिंग सीट्स असलेली व्हेरिएंट्स जीप डीलरशिप्सवर उपलब्ध आहेत आणि बुकिंग्सही सुरू झाली आहे.
हे वाचलंत का :