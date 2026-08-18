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भारतात जीपचा 85 वा वर्धापन दिन सोहळा: खास 'कम्पास ॲनिव्हर्सरी एडिशन' सादर (केवळ 85 युनिट्सची मर्यादित उपलब्धता)

आपल्या 85 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, जीपनं भारतात 'कम्पास ॲनिव्हर्सरी एडिशन' (Compass Anniversary Edition) लॉंच केली.

Special Compass Anniversary Edition
कम्पास ॲनिव्हर्सरी एडिशन (Jeep)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 11:20 AM IST

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मुंबई: जीपनं आपल्या 85 व्या वर्धापन दिनानिमित्त 'कम्पास 85th ॲनिव्हर्सरी एडिशन' (Compass Anniversary Edition) ही विशेष मर्यादित आवृत्ती (limited-edition) भारतात लॉंच केली आहे. देशभरात केवळ 85 युनिट्स उपलब्ध असल्यानं, ही कार वाहन प्रीमियम एसयूव्ही (SUV) प्रेमींसाठी मोठं आकर्षण ठरलं आहे. यात वर्धापन दिनासाठी खास तयार केलेली बाह्य आणि अंतर्गत डिझाइन वैशिष्ट्ये आहेत. याव्यतिरिक्त, यात 'AXS पर्सनलायझेशन पॅकेज'चा समावेश आहे, ज्यामध्ये 'स्कायलाउंज' (Skylounge) सनरूफ लाइटिंग, डिजिटल इनसाइड रिअर-व्ह्यू मिरर (IRVM) आणि पुढील, मागील डॅशकॅम्स (dashcams) यांसारख्या सुविधा मिळतात. या कारची किंमत 26.70 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते.

खास डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये: 'कम्पास 85th ॲनिव्हर्सरी एडिशन'मध्ये (Compass Anniversary Edition) अनेक बदल करण्यात आले आहेत. बाह्य भागामध्ये ग्लॉस-ब्लॅक 18-इंच अलॉय व्हील्स आणि वर्धापन दिनाशी संबंधित खास तपशील (detailing) पाहायला मिळतात. आतील भागात (कॅबिनमध्ये), 'मायना गोल्ड' (Mynah Gold) हायलाइट्स आणि वर्धापन दिनाशी संबंधित घटकांसह 'ऑल-ब्लॅक' थीम देण्यात आली आहे. ग्राहक '85th ॲनिव्हर्सरी AXS पॅकेजेस'द्वारे कार अधिक वैयक्तिकृत (customize) करू शकतात; या पॅकेजेसमध्ये ॲम्बियंट लाइटिंग, स्कायलाउंज सनरूफ इल्युमिनेशन, डिजिटल IRVM आणि पुढील, मागील डॅशकॅम्सचा समावेश आहे.

85 वर्षांचा गौरवशाली वारसा: जीप आपल्या जागतिक एसयूव्ही वारशाची 85 वर्षे साजरी करत आहे. 1941 मध्ये प्रतिष्ठित 'विलीज' (Willys) मॉडेलपासून सुरू झालेल्या प्रवासात, एसयूव्ही श्रेणीला आकार देण्यात या ब्रँडनं महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. भारतात, जीपनं कम्पास, मेरिडियन, रँग्लर आणि ग्रँड चेरोकी यांसारख्या मॉडेल्सद्वारे प्रीमियम एसयूव्ही श्रेणीला एका नव्या उंचीवर नेलं आहे.

'डक डक जीप' (Duck Duck Jeep): आपल्या 85 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, जीप (Jeep) जागतिक स्तरावर लोकप्रिय असलेली 'डक डक जीप' मोहीम भारतात आणत आहे. ही मोहीम वाहनमालकांना साध्या पण आकर्षक उपक्रमांद्वारे 'जीप'चे इतर चाहत्यांशी जोडते. याव्यतिरिक्त, विक्री, विक्री-पश्चात सेवा आणि अधिकृत उत्पादनांवर (मर्चेंडाइज) विशेष वर्धापनदिन लाभ उपलब्ध आहेत.

"भारतातील जीपच्या प्रवासात 'जीप कंपास'नं नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे; या गाडीनं ब्रँडची प्रसिद्ध क्षमता, डिझाइन आणि अस्सलपणा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला आहे. जागतिक स्तरावर आम्ही 85 वर्षे साजरी करत असताना, 'कंपास 85th ॲनिव्हर्सरी एडिशन' या प्रतिष्ठित मॉडेलला एक नवी ओळख देते आहेत. वर्धापन दिनासाठी खास तयार केलेली शैली (स्टायलिंग), निवडक ॲक्सेसरीज आणि प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञान असलेली ही विशेष आवृत्ती अशा ग्राहकांसाठी बनवली आहे." - कुमार प्रियेश, स्टेलंटिस इंडियाचे बिझनेस हेड आणि डायरेक्टर

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TAGGED:

जीपचा 85 वा वर्धापन दिन
JEEP 85TH ANNIVERSARY
COMPASS ANNIVERSARY EDITION
कम्पास ॲनिव्हर्सरी एडिशन
JEEP 85TH ANNIVERSARY CELEBRATION

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