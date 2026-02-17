जेईई मेन 2026 च्या जानेवारी सत्राचे निकाल जाहीर, स्कोअरकार्ड कसं डाउनलोड करावं?
Published : February 17, 2026 at 12:53 PM IST
कोटा : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) नं जेईई मेन 2026 सत्र 1 चा निकाल (जानेवारी सत्र) जाहीर केला आहे. एनटीएनं यापूर्वी 16 फेब्रुवारी रोजी निकाल जाहीर करण्याची घोषणा केली होती, त्यामुळं अंतिम उत्तरपत्रिका आज सकाळी जाहीर करण्यात आली. परीक्षेला बसलेले उमेदवार jeemain.nta.nic.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन त्यांचं स्कोअरकार्ड डाउनलोड करू शकतात.
निकाल तपासण्यासाठी काय करावं
जेईई मेन 2026 सत्र 1 चा निकाल तपासण्यासाठी, उमेदवार त्यांचा अर्ज क्रमांक, पासवर्ड आणि जन्मतारीख वापरून त्यांचं स्कोअरकार्ड डाउनलोड करू शकतात. जेईई मेन 2026 सत्र 1 च्या परीक्षेत बारा उमेदवारांनी 100 टक्के गुण मिळवले आहेत. एनटीएनं आज सकाळी जेईई मेन 2026 सत्र 1 साठी अंतिम उत्तरपत्रिका जारी केली आहे.
निकालासह टॉपर लिस्ट जाहीर
जेईई मेन 2026 सत्र 1 परीक्षेला 13 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी हजेरी लावली. जेईई मेन 2026 प्रश्नपत्रिका jeemain.nta.nic.in या संकेतस्थळावरून डाउनलोड करता येईल. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीनं निकालासह टॉपर लिस्ट आणि 100 व्या, पर्सेंटाइलची यादी जाहीर केली आहे.
परीक्षांमध्ये पुरुषांचा सहभाग जास्त
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण 13,55,293 उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 47,817 महिला आणि 8,87,476 पुरुष होते. यावरून स्पष्ट होतं की अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षांमध्ये पुरुषांचा सहभाग जास्त आहे. मात्र. महिला उमेदवारांची संख्या देखील सातत्यानं वाढत आहे. नोंदणीकृत उमेदवारांपैकी 1,304 ,653 उमेदवारांनी परीक्षेला हजेरी लावली. उपस्थितीची टक्केवारी चांगली होती. त्यापैकी 449,568 महिला आणि 855,085 पुरुष होते.
स्कोअरकार्ड कसं डाउनलोड करावं?
- पायरी 1: अधिकृत वेबसाइट - jeemain.nta.nic.in ला भेट द्या.
- पायरी 2: होमपेजवर, “जेईई मेन सेशन 1 निकाल 2026 ” या लिंकवर क्लिक करा.
- पायरी 3: आवश्यक फील्डमध्ये तुमचा अर्ज क्रमांक आणि पासवर्ड किंवा जन्मतारीख प्रविष्ट करा.
- पायरी 4: तुमचा जेईई मेन 2026 निकाल स्क्रीनवर दिसेल.
- पायरी 5: स्कोअरकार्ड डाउनलोड करा आणि भविष्यातील संदर्भासाठी एक प्रत जतन करा.
परीक्षा कधी घेण्यात आली?
जेईई मेन 2026 सत्र 1 ची परीक्षा 21 जानेवारी ते 29 जानेवारी 2026 दरम्यान संगणक-आधारित पद्धतीनं घेण्यात आली. ही परीक्षा दोन शिफ्टमध्ये घेण्यात आली.