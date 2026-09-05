आनंद महिंद्रा यांच्या हस्ते जावा 42 बॉबर ऑल स्टार्स एडिशन लाँच
जावा येझदीनं 'ग्लोबल चेस लीग 2026 ' मध्ये 'ऑल स्टार्स 42 बॉबर' सादर केलीय; आनंद महिंद्रा यांच्या हस्ते हे अनावरण पार पडलं.
Published : September 5, 2026 at 1:11 PM IST
मुंबई: क्लासिक लेजेंड्सच्या (Classic Legends) अंतर्गत असलेल्या जावा येझदी मोटरसायकल्सनं 'जावा ऑल स्टार्स 42 बॉबर' सादर केली आहे. 'जावा 42 एफजे ऑल स्टार्स' (Jawa 42 FJ All Stars) नंतर 'ऑल स्टार्स' मालिकेतील हे दुसरे मॉडेल आहे. महिंद्रा समूहाचे अध्यक्ष आनंद महिंद्रा यांनी 'ग्लोबल चेस लीग 2026' मध्ये या बॉबरचं अनावरण केलं. याची किंमत 2.09 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू होते. स्टँडर्ड जावा 42 बॉबरची तांत्रिक रचना (मेकॅनिकल कॉन्फिगरेशन) तशीच कायम ठेवण्यात आली असली, तरी या बाईकच्या स्टायलिंग आणि रंगसंगतीमध्ये (कलर स्कीम) बदल करण्यात आले आहेत.
Strike Two: Jawa All Stars 42 Bobber.— Jawa Motorcycles (@jawamotorcycles) September 4, 2026
The mark has found its next icon. Mr. Anand Mahindra unveiled India’s Most Loved Bobber at Global Chess League in its All Stars expression.
Unmistakable silhouette.
Unmistakable character.
Presenting the Jawa All Stars 42 Bobber.… pic.twitter.com/ExeRaWXWBp
'ऑल स्टार्स' मालिकेतील दुसरा तारा: आता 'जावा 42 एफजे ऑल स्टार्स'सोबत 42 बॉबरचाही या मालिकेत समावेश झाला आहे. 'एफजे' (FJ) आवृत्तीमध्ये रंगांचे सहा पर्याय उपलब्ध होते आणि तिची किंमत 2,01,942 ते 2,15,942 रुपयांच्या दरम्यान होती; त्यात 334 सीसीचे इंजिन आणि मूळ तांत्रिक रचना कायम ठेवून रंग, ग्राफिक्स आणि तपशीलांवर (डिटेलिंग) भर देण्यात आला होता. 'ऑल स्टार्स 42 बॉबर'मध्येही याच दृष्टिकोनाचा अवलंब करण्यात आला आहे. स्टँडर्ड 42 बॉबरवर आधारित असलेल्या या बाईकमध्ये नवीन रंगांचे पर्याय, चेकरबोर्ड ग्राफिक्स आणि 'ऑल स्टार्स' बॅजिंग देण्यात आले आहे. कंपनीच्या मते, ही मालिका व्यक्तिमत्त्व, दृष्टिकोन (ॲटिट्यूड) आणि धैर्य या मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करते आणि स्वतंत्र शैलीला महत्त्व देणाऱ्या रायडर्ससाठी ती खास आहे.
बुद्धिबळ आणि मोटरसायकल संस्कृतीचा संगम: 'ग्लोबल चेस लीग'मधील अनावरणामुळं या आवृत्तीच्या डिझाइनचा संबंध बुद्धिबळाच्या खेळाशी जोडला गेला आहे. ज्याप्रमाणे बुद्धिबळात सामायिक नियमांच्या चौकटीत राहून स्वतंत्र विचारांना महत्त्व दिलं जातं, त्याचप्रमाणे या बाईकचं डिझाइन वैशिष्ट्यपूर्ण शैली आणि सामायिक मूल्यांचा संगम दर्शवते.
सहा आकर्षक रंगांचे पर्याय: जावा 42 बॉबर 'ऑल स्टार्स' आवृत्ती संपूर्ण भारतातील जावा येझदी डीलरशिप्सवर उपलब्ध असेल. ती सहा रंगसंगतींमध्ये उपलब्ध आहे: ब्लॅक मिरर, शॅडो ब्लॅक, सिल्व्हर नाइट, जॅस्पर रेड, मिस्टिक कॉपर आणि 'सिल्व्हर नाइट'चा आणखी एक प्रकार ज्यामध्ये चेकरबोर्ड थीम फिनिश देण्यात आलं आहे. 'शॅडो ब्लॅक' (Shadow Black) व्हेरिएंट त्याच्या मॅट-ब्लॅक फिनिश आणि 'फ्लोटिंग सीट'च्या रचनेमुळं अधिक संयमित आणि आकर्षक लूक प्रदान करते.
व्हेरिएंटनुसार किंमती:
ऑल स्टार्स मिस्टिक कॉपर – 2,08,942
ऑल स्टार्स जेस्पर रेड – 2,15,942
ऑल स्टार्स सिल्व्हर नाइट – 2,15,942
ऑल स्टार्स शॅडो ब्लॅक – 2,17,942
ऑल स्टार्स ब्लॅक मिरर – 2,19,942
तांत्रिक वैशिष्ट्ये: या विशेष आवृत्तीमध्ये स्टँडर्ड '42 बॉबर'चेच 334 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, DOHC इंजिन कायम ठेवण्यात आलं आहे. हे इंजिन 7,500 आरपीएमवर 29 एचपी (HP) पॉवर आणि 5,500 आरपीएमवर 30.01 एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण करते; याला सिक्स-स्पीड गिअरबॉक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक फ्युएल इंजेक्शनची जोड देण्यात आली आहे. यात डबल-क्रॅडल फ्रेम, 35 मिमी टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स आणि सात-स्तरीय प्रीलोड ॲडजस्टमेंटसह गॅस-चार्ज्ड रिअर मोनोशॉक सस्पेन्शन देण्यात आलं आहे. याची 'कँटिलिव्हर सिंगल-सीट' रचना तशीच कायम ठेवण्यात आली आहे. ब्रेकिंगसाठी यात 280 मिमी फ्रंट डिस्क आणि 240 मिमी रिअर डिस्कचा वापर केला असून, त्याला ड्युअल-चॅनेल एबीएसची (ABS) जोड देण्यात आली आहे. याचं पुढचं टायर 100/90-18 आणि मागचे टायर 140/70R17 आकाराचे आहे. या बाईकची सीटची उंची 740 मिमी, ग्राउंड क्लिअरन्स 145 मिमी, इंधन टाकीची क्षमता 12.5 लिटर आणि वजन (कर्ब वेट) 177 किलो इतके आहे. ही नवीन आवृत्ती जावाच्या (Jawa) क्लासिक लूकचा आधुनिक शैलीशी मेळ घालते आणि वेगळेपण जपणार्या भारतीय बाईक प्रेमींना नक्कीच आकर्षित करेल.
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