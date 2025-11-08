ETV Bharat / technology

3आय अ‍ॅटलास धूमकेतूच्या छायाचित्रामुळं उडाली खळबळ; 210,000 किलोमीटर प्रति तास वेगानं प्रवास

धूमकेतू 3I ATLAS सध्या चर्चेचा विषय आहे. मात्र, नासानं याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाहीय.

Comet 3I Atlas
3आय अ‍ॅटलास धूमकेतू (संभाव्य प्रतिमा) (JP X Account)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 8, 2025 at 10:13 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद : सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका धक्कादायक प्रतिमेनं अवकाशप्रेमी आणि शास्त्रज्ञांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे. ही प्रतिमा तिसऱ्या अंतरतारकीय धूमकेतू 3आय अ‍ॅटलासची असल्याचा दावा केला जात असून, ती स्पेक्ट्रम विश्लेषण आणि इमेजिंग डेटावर आधारित आहे. नासा आणि युरोपियन स्पेस एजन्सी (ईएसए) यांनी या धूमकेतूला अंतरतारकीय वस्तू म्हणून वर्गीकृत केलं असलं तरी ही प्रतिमा अद्याप अधिकृतपणे सत्यापित झालेली नाही. तरीही, ही प्रतिमा 2025 मधील या रहस्यमयी अवकाशीय अभ्यागताबद्दलची जागतिक रुची पुन्हा जागवत आहे. धूमकेतूची शोध, उत्पत्ती, गती, पृथ्वीवरून दृश्यमानता आणि वैज्ञानिक महत्त्व याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

जेपी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचं ट्विटर) वरील एका पोस्टनं जगभरातील अवकाशप्रेमींमध्ये खळबळ उडवली आहे. एका वापरकर्त्यानं शेअर केलेल्या प्रतिमेत 3आय/अ‍ॅटलास धूमकेतूची 'सर्वात वास्तववादी' दृश्यमानता दाखवली असल्याचा दावा केला आहे. ही प्रतिमा स्पेक्ट्रम डेटा आणि इमेजरी विश्लेषणावर आधारित असल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, अवकाश प्राधिकरणांनी याची अधिकृत पुष्टी केलेली नसली तरी ही प्रतिमा धूमकेतूच्या रहस्यमय स्वरूपाबद्दलची जिज्ञासा वाढवत आहे. 2025 मध्ये नासा आणि ईएसए यांनी या धूमकेतूला तिसरा अंतरतारकीय अभ्यागत म्हणून ओळखलं असून, तो आपल्या सौरव्यवस्थेच्या सीमेबाहेरून आलेला आहे. या धूमकेतूची शोधकथा, उत्पत्ती आणि वैज्ञानिक महत्त्व याबाबत चर्चांना उधाण आलं आहे.

3आय/अ‍ॅटलास धूमकेतूचा शोध
3आय/अ‍ॅटलास धूमकेतूचा शोध 1 जुलै 2025 रोजी नासाच्या अ‍ॅस्टेरॉइड टेरेश्ट्रियल-इम्पॅक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम (अ‍ॅटलास) दूरदृष्ययंत्राद्वारे लागला. हा शोध चिलीमधील रियो हर्टाडो येथील अ‍ॅटलास दूरदृष्ययंत्रानं साधला गेला. नासाच्या सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज (सीएनईओएस) नुसार, या धूमकेतूची कक्षा सौरव्यवस्थेच्या सीमेबाहेरून येते, ज्यामुळं तो अंतरतारकीय वस्तू म्हणून वर्गीकृत झाला. नासानं जाहीर केलं की, 3आय/अ‍ॅटलास हा तिसरा अंतरतारकीय अभ्यागत आहे. यापूर्वी 2017 मध्ये 1आय/औमुआमुआ आणि 2019 मध्ये 2आय/बोरिसोव हे दोन धूमकेतू शोधले होते. नावातील 'आय' हे 'इंटरस्टेलर' (अंतरतारकीय) चे संकेत देतं, तर '3' हे शोध क्रम दर्शवतं. अ‍ॅटलास ही नासाची स्वयंचलित प्रणाली अशी आहे जी धूमकेतू आणि क्षुद्रग्रहांचं निरीक्षण करतं, आणि या शोधानं अवकाश शास्त्रजगतात नवीन अध्याय सुरू झाला.

उत्पत्ती आणि अंतरतारकीय प्रवास
नासा शास्त्रज्ञांच्या मते, 3आय/अ‍ॅटलासची हायपरबोलिक कक्षा त्याच्या अंतरतारकीय उत्पत्तीची खात्री करतं. ही कक्षा सूर्याभोवती वळणारी नसून, तो सौरव्यवस्थेतून कायमचा निघून जाईल. ईएसएनं अशा धूमकेतूंचं वर्णन 'बाहेरील' म्हणजे 'आउटसायडर्स' असं केलं आहे. ते दुरुस्तारांमधून येत असल्यानं, त्यांच्यात दुसऱ्या तारकाव्यवस्थांतील भौतिक पुरावे असू शकतात. आपल्या सौरव्यवस्थेतील सर्व ग्रह, चंद्र आणि धूमकेतू एकाच निहारिकेतून (नेब्युला) तयार झाले, पण 3आय/अ‍ॅटलाससारखी वस्तू त्यापलीकडून येतात. जॅक्साच्या प्रतिमेनुसार, या धूमकेतूची रचना कार्बन डायऑक्साइड आणि बर्फ यांसारख्या थंड तारकाव्यवस्थांमध्ये तयार झालेल्या पदार्थांवर आधारित असू शकते. हा धूमकेतू सुमारे 210,000 किलोमीटर प्रति तास वेगानं प्रवास करतो, ज्यामुळं सूर्याची गुरुत्वाकर्षण ओढ त्याला पकडू शकत नाही. त्याचा सूर्यापासूनचा सर्वात जवळचा बिंदू 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी पार झाला असून, आता तो सौरव्यवस्थेच्या बाहेरील भागाकडं निघाला आहे.

गती आणि पृथ्वीवरून दृश्यमानता
3आय/अ‍ॅटलासच्या प्रचंड गतीमुळं तो सौरव्यवस्थेच्या प्रभावापासून मुक्त राहतो. नासानुसार, त्याचा पृथ्वीपासून सर्वात जवळचा अंतर सुमारे 1.8 खगोलीय एकके (लगभग 270 दशलक्ष किलोमीटर) आहे. ऑक्टोबरनंतर तो सकाळच्या आकाशात दिसू लागला आहे. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीपासून तो पूर्व धुर्वांकित क्षितिजाजवळ दिसेल. उघड्या डोळ्यांना तो दिसणार नाही, पण मध्यम आकाराच्या दूरदृष्ययंत्राद्वारे तो स्पष्ट दिसेल. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2025 दरम्यान सकाळच्या वेळी पूर्व आकाशाकडं वळून पाहणे उत्तम. हा धूमकेतू सकाळच्या आकाशात कमी उंचीवर दिसेल. त्यासाठी प्रदूषणमुक्त आणि अंधारमय वातावरणात निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. अवकाशप्रेमींसाठी ही एक दुर्मीळ संधी आहे, कारण असं अभ्यागत शतकानुशतके एकदा येतात.

वैज्ञानिक महत्त्व
3आय/अ‍ॅटलाससारख्या अंतरतारकीय वस्तूंचा अभ्यास अवकाश शास्त्रासाठी क्रांतिकारी आहे. शास्त्रज्ञांचा विश्वास आहे की, या धूमकेतूची रचना दुसऱ्या तारकाव्यवस्थांतील ग्रह आणि धूमकेतूंच्या निर्मितीबद्दल माहिती देईल. त्यात कार्बन डायऑक्साइड, बर्फ आणि इतर पदार्थ असल्यानं, तो थंड अवकाशीय वातावरणातील रासायनिक प्रक्रिया समजण्यास मदत करेल. नासानं स्पष्ट केलं की, हा धूमकेतू पृथ्वीसाठी कोणताही धोका नाही आणि तो नेहमीच सुरक्षित अंतरावर राहील. जॅक्साच्या प्रतिमेनं या अभ्यासाला नवीन गती मिळाली असून, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढलं आहे. ईएसए आणि नासा यांच्या संयुक्त निरीक्षणांमुळं धूमकेतूच्या स्पेक्ट्रम डेटाची सखोल माहिती मिळत आहे. हा अभ्यागत आपल्या सौरव्यवस्थेच्या उत्पत्तीशी तुलना करण्यासाठी एक आदर्श नमुना आहे. भविष्यात अशा वस्तूंचा अभ्यास अवकाश मोहिमांसाठी मार्गदर्शक ठरेल.

निरीक्षणासाठी टिप्स
अवकाशप्रेमींसाठी 3आय/अ‍ॅटलास निरीक्षणाची ही एकच संधी आहे. मध्यम किंवा मोठ्या आकाराच्या दूरदृष्ययंत्राचा वापर करा आणि अंधारमय, प्रदूषणमुक्त ठिकाण निवडा. सूर्योदयापूर्वी पूर्व दिशेला आकाशाकडं पहा. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यातील सकाळी 4 ते 5 वाजताच्या सुमारास त्याला पाहण्याची उत्तम वेळ आहे. स्थानिक वेधशाळा किंवा आकाश निरीक्षण क्लबमध्ये सामील होऊन उपकरणे आणि डेटा शेअर करा. अ‍ॅप्स आणि स्टार चार्ट्सचा वापर करून धूमकेतूचं स्थान शोधा. सुरक्षित निरीक्षणासाठी डोळ्यांना संरक्षण द्या आणि हवामानाचा अंदाज घ्या.या धूमकेतूनं अवकाश शास्त्राच्या सीमा विस्तारल्या असून, जॅक्साच्या प्रतिमेनं चर्चा सुरू झाल्या आहे.

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

