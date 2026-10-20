मंगळाचा रहस्यमय चंद्र 'फोबोस'वरून नमुने परत आण्यासाठी जपानची ऐतिहासिक MMX मोहिमेचे यशस्वी प्रक्षेपण
जपाननं आज तानेगाशिमा येथून H3 रॉकेटच्या साहाय्यानं मंगळाचा चंद्र 'फोबोस' (Phobos) येथून नमुने परत आणण्यासाठी आपली ऐतिहासिक 'मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन' (MMX) मोहीम यशस्वीपणे सुरू केलीय.
Published : October 20, 2026 at 10:23 AM IST
मुंबई: जपानची मंगळावरील अत्यंत महत्त्वाची मोहीम अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. ही मोहीम मंगळाचा रहस्यमय चंद्र फोबोस आणि डेमोस यांच्या दिशेनं झेपावली आहे. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट फोबोसवरून नमुनं गोळा करून ते पृथ्वीवर परत आणणे हे आहे; अशी कामगिरी इतिहासात यापूर्वी कधीही झालेली नाही. 'मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन' (MMX) मोहीम तानेगाशिमा अंतराळ केंद्रावरून H3 रॉकेटद्वारे प्रक्षेपित करण्यात आली. हे प्रक्षेपण 20 ऑक्टोबर रोजी स्थानिक वेळेनुसार पहाटे 4:41 वाजता (UTC वेळेनुसार 19:41 वाजता) योशिनोबू लाँच कॉम्प्लेक्सच्या 'पॅड-2' वरून पार पडलं.
ऑगस्ट 2027 मध्ये मंगळाच्या कक्षेत प्रवेश: जपानची अंतराळ संस्था 'जाक्सा' (JAXA) द्वारे राबवली जाणारी ही मोहीम मंगळाच्या कक्षेत प्रवेश करून फोबोस आणि डेमोस या दोन्ही चंद्रांचा अभ्यास करेल. जर ही मोहीम यशस्वी झाली, तर MMX हे फोबोसवर उतरणारे आणि तिथून नमुनं घेऊन परत येणारं पहिलं अंतराळयान ठरेल. या नमुन्यांमुळं या चंद्रांच्या उत्पत्तीबाबतची अनेक जुनी रहस्ये उलगडण्यास मदत होईल आणि सूर्यमालेच्या सुरुवातीच्या इतिहासाविषयी महत्त्वाची माहिती मिळेल. जपानच्या H3 रॉकेटचं हे दहावे उड्डाण होतं. रॉकेटनं पॅसिफिक महासागरावरून यशस्वी मार्गक्रमण केलं आणि प्रक्षेपणानंतर सुमारे 71 मिनिटांनी MMX अंतराळयानाला अवकाशात मुक्त केलं. आता हे अंतराळयान स्वतःच्या ऊर्जेवर मंगळाच्या दिशेनं प्रवास करत आहे. हा प्रवास सुमारे दहा महिन्यांचा असेल आणि ऑगस्ट 2027 मध्ये हे यान मंगळापर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.
फोबोसवर दोनदा उतरून नमुनं गोळा करणार: MMX मोहीम प्रामुख्यानं फोबोसचा अभ्यास करेल, ज्याची रुंदी 22 किलोमीटर इतकी आहे. फ्रान्स आणि जर्मनीच्या संयुक्त प्रयत्नातून विकसित केलेलं 'आयडीफिक्स' (IDEFIX) रोव्हर, 2028च्या उत्तरार्धात किंवा 2029 च्या सुरुवातीच्या काळात फोबोसच्या पृष्ठभागावर उतरणार आहे. योग्य लँडिंग स्थळं निश्चित केल्यानंतर, 'एमएमएक्स' (MMX) अंतराळयान फोबोसवर दोनदा उतरेल आणि नमुने गोळा करेल. हे नमुने एका 'रिटर्न कॅप्सूल'मध्ये (परतीचे कॅप्सूल) साठवले जातील. त्यानंतर, नोव्हेंबर 2030 मध्ये पृथ्वीच्या दिशेनं रवाना होण्यापूर्वी, हे अंतराळयान डेमोसच्या जवळून (फ्लायबाय) जाईल. नमुनं असलेले हे कॅप्सूल 2031 मध्ये ऑस्ट्रेलियात उतरवण्याचे नियोजन आहे.
🚀 Japan’s @JAXA_en has successfully launched the Martian Moons eXploration (#MMX) mission aboard an H3 rocket! The journey to Phobos & Deimos is underway, with samples from Phobos set to return to Earth in 2031, landing in South Australia. 🇯🇵🇦🇺— 🇯🇵Embassy of Japan in Australia🇦🇺 (@JPEmbassyAU) October 20, 2026
फोबोस आणि डेमोसच्या उत्पत्तीचं रहस्य: शास्त्रज्ञांना आशा आहे की, या नमुन्यांमुळं या उपग्रहांच्या उत्पत्तीबाबत अनेक दशकांपासून सुरू असलेला वाद मिटेल. एका सिद्धांतानुसार, पृथ्वीचा चंद्र ज्या प्रकारे एका प्रचंड आघातानंतर (इम्पॅक्ट) निर्माण झाला, तशाच प्रकारे फोबोस आणि डेमोसची निर्मिती झाली असावी. दुसऱ्या सिद्धांतानुसार, हे उपग्रह सूर्यमालेच्या सुरुवातीच्या काळातील प्राचीन लघुग्रह असावेत, जे मंगळाच्या गुरुत्वाकर्षणामुळं त्याच्या कक्षेत ओढले गेले असावेत. फोबोस आणि डेमोस दोन्ही अनियमित आकाराचे (बटाट्यासारखे दिसणारे) असून त्यांचे पृष्ठभाग खडबडीत आहेत. गोळा केलेल्या नमुन्यांची रचना आणि खनिजशास्त्राचे (मिनरॉलॉजी) विश्लेषण करून, तसंच त्यांची तुलना मंगळावरील खडक किंवा ज्ञात लघुग्रहांशी करून, संशोधक त्यांचा खरा इतिहास शोधून काढण्याचा प्रयत्न करतील.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य: जपानची अंतराळ संस्था 'जाक्सा' (JAXA) ची ही एक आंतरराष्ट्रीय मोहीम आहे. यात नासा (NASA), युरोपियन स्पेस एजन्सी (ESA) आणि इतर अंतराळ संस्थांचा सहभाग आहे. यामध्ये नासाच्या 'मेगेन' (MEGANE) उपकरणाचा, नमुनं गोळा करणाऱ्या 'न्यूमॅटिक सॅम्पलर'चा आणि 'डीप स्पेस नेटवर्क'चा वापर केला जाणार आहे. नासानं यात सुमारे 87 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली असून, पृथ्वीवर परत आणल्या जाणाऱ्या 10 ग्रॅम नमुन्यांपैकी किमान 15 टक्के नमुने नासाला संशोधनासाठी दिले जातील. यापूर्वी, 2011 मध्ये रशियाची 'फोबोस-ग्रंट' (Phobos-Grunt) मोहीम अयशस्वी झाली होती. आता, जपान या ऐतिहासिक कामगिरीसाठी सज्ज आहे.
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