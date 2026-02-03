ETV Bharat / technology

टू-व्हीलर क्षेत्रात जोरदार वाढ; हिरो, टीव्हीएस आणि रॉयल एनफील्डची दमदार कामगिरी

जानेवारी 2026 मध्ये भारतीय टू-व्हीलर बाजारात जोरदार वाढ नोंदवली गेली. हिरो मोटोकॉर्प, टीव्हीएस मोटर आणि रॉयल एनफील्डनं अनुक्रमे 26%, 29% आणि 14% वाढ नोंदवलीय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 3, 2026 at 10:04 AM IST

मुंबई : भारतीय टू-व्हीलर बाजार हा जगातील सर्वात मोठा बाजार आहे. बजाज ऑटो, टीव्हीएस मोटर, हिरो मोटोकॉर्प आणि रॉयल एनफील्ड या प्रमुख कंपन्या दुचाकी उत्पादन क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. नवीन वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात म्हणजे जानेवारी 2026 मध्ये या कंपन्यांनी आपली मासिक विक्री (January 2026 Two Wheeler Sales) आकडेवारी जाहीर केली आहे. एकूणच क्षेत्रात सकारात्मक वाढ दिसून येत असून, ग्राहकांचा विश्वास आणि मागणी वाढल्याचं चित्र आहे. वर्षाच्या सुरुवातीलाचं दुचाकी मागणीच्या वाढीमुळं अर्थव्यवस्थेत भर पडणार आहे.

हिरो मोटोकॉर्प
देशातील सर्वात मोठी टू-व्हीलर उत्पादक कंपनी हिरो मोटोकॉर्पनं (Hero MotoCorp) जानेवारी 2026 मध्ये दमदार कामगिरी केलीय. कंपनीनं एकूण 5,57,81 युनिट्सचं डिस्पॅच केलंय, जी मागील वर्ष जानेवारी 2025 च्या 4,42,873 युनिट्सच्या तुलनेत 26 टक्के अधिक आहे. याच महिन्यात व्हीएआरएस पोर्टलवर 4,91,986 वाहनांची नोंदणी झालीय. हिरोचा जागतिक व्यवसायही वेगानं वाढतोय. आंतरराष्ट्रीय बाजारात जानेवारी 2026 मध्ये कंपनीची विक्री 24 टक्क्यांनी वाढून 37,663 युनिट्सवर पोहोचलीय. मागच्या वर्षी याच कालावधीत कंपनीन फक्त 30,495 युनिट्सची विक्री केली होती. स्प्लेंडर, ग्लॅमर, पैशन प्रो सारख्या commuter सेगमेंटमधील मॉडेल्समुळं हिरोला ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागात ग्राहकांची मोठी मागणी आहे.

टीव्हीएस मोटर
टीव्हीएस कंपनीनंही जानेवारी 2026 मध्ये चांगली कामगिरी केलीय. कंपनीची एकूण विक्री मागील वर्षाच्या तुलनेत 29 टक्क्यांनी वाढून 5.12 लाख युनिट्सवर पोहोचली. यापैकी टू-व्हीलर विक्री 28 टक्क्यांनी वाढून 4.94 लाख युनिट्स झाली, तर थ्री-व्हीलर विक्री 7 टक्क्यांनी वाढून 17,571 युनिट्स पोहचलीय. टीव्हीएसची जुपिटर, अपाचे, एनटॉर्क आणि आयक्यूब सारखी मॉडेल्स तरुण आणि शहरी ग्राहकांमध्ये अधिक लोकप्रिय आहेत. इलेक्ट्रिक व्हेईकल सेगमेंटमध्येही कंपनीची आयक्यूब मजबूत स्थितीत आहे, ज्यामुळं कंपनीच्या विक्रीला आणखी फायद्या झाल्याचं दिसून येतं.

रॉयल एनफील्ड
मिड-साइज मोटरसायकल्समध्ये आघाडीवर असलेल्या रॉयल एनफील्डनं (Royal Enfield) जानेवारी 2026 मध्ये 14 टक्के वाढ नोंदवली. कंपनीची एकूण विक्री 1,04,322 युनिट्स झाली. देशांतर्गत विक्री 16 टक्क्यांनी वाढून 93,781 युनिट्स झाली. क्लासिक 350, हिमालयन, मेटिओर आणि हंटर सारख्या मॉडेल्समुळं रॉयल एनफील्डची premium आणि लाइफस्टाइल सेगमेंटमध्ये मजबूत पकड आहे.

जानेवारी 2026 मधील वाढ नवीन मॉडेल्स, आकर्षक ऑफर्स, आणि ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेच्या सुधारणेचं प्रतिबिंब आहे. टू-व्हीलर क्षेत्रातील ही सकारात्मक सुरुवात 2026 साठी फादेशीर असेल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

