जेम्स वेब टेलिस्कोप : प्राचीन गॅलेक्सी ब्रह्मांडापेक्षा जुन्या?

जेम्स वेब टेलिस्कोपनं विश्वाच्या सुरुवातीच्या काळातील गॅलेक्सींच्या प्रतिमा घेतल्या आहेत. नव्या अभ्यासात या गॅलेक्सी विश्वाएवढ्या किंवा त्याहून जुन्या असल्याचं दिसतंय.

James Webb Telescope, universe
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Canva)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 12, 2026 at 1:09 PM IST

1 Min Read
मुंबई : नासाच्या जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपनं विश्व केवळ काही शेकडो मिलियन वर्षांचं असताना अस्तित्वात असलेल्या गॅलेक्सींच्या अप्रतिम प्रतिमा मिळवल्या आहेत. नव्या अभ्यासात मात्र धक्कादायक निष्कर्ष समोर आला आहे. या प्राचीन गॅलेक्सींचं वय त्या काळातील विश्वाच्या वयाएवढंच किंवा त्याहून अधिक आहे. ब्रुझुअल आणि चार्लोट विकास मॉडेल्स वापरून संशोधकांनी रेडशिफ्ट 7.3 वर असलेल्या 31 गॅलेक्सींचा अभ्यास केला असता त्यांचं सरासरी वय सुमारे 600 मिलियन वर्षे आढळलं. एका गॅलेक्सीचं वय तर विश्वाच्या वयापेक्षा जास्त दिसतं आहे.

अनपेक्षित जुनी गॅलेक्सी
या अभ्यासात z 6–10 (विश्वाचं वय फक्त 500–800मिलियन वर्षे) असलेल्या 31 गॅलेक्सींच्या जेम्स वेब डेटाचं विश्लेषण करण्यात आलं. धूळ आणि सक्रिय ब्लॅक होल्ससारख्या घटकांचाही विचार करूनही संशोधकांना गॅलेक्सीतील ताऱ्यांचं सरासरी वय 600 मिलियन वर्षे आढळलं. JADES-1050323 (z=6.9) ही गॅलेक्सी विश्वापेक्षा सर्वात जुनी आहे. इतर संशोधकांनीही जेम्स वेबच्या प्राचीन गॅलेक्सींमध्ये “तीव्र विसंगती” आढळल्याचं नोंदवले आहे, ज्यात तारे अपेक्षेपेक्षा खूप जुने दिसतातय.

ब्रह्मांडशास्त्रावर परिणाम
हे निष्कर्ष प्राचीन विश्वातील इतर आश्चर्यकारक निरीक्षणांशी जुळतात. उदाहरणार्थ, एका सर्वेक्षणात 12.5 अब्ज प्रकाशवर्षे दूर असलेल्या गॅलेक्सींमध्ये कार्बन आणि ऑक्सिजनसारखे भारी मूलद्रव्ये विपुल प्रमाणात आढळले. बिग बँगनंतर काही अब्ज वर्षांतच मोठ्या, विकसित गॅलेक्सींच्या अस्तित्वाचेही अहवाल आहेत. या विसंगतीमुळं गॅलेक्सींची निर्मिती, विकास मानक मॉडेल्सपेक्षा खूप वेगानं झाल्याचं दिसून आलं. जेम्स वेबच्या नव्या वय अंदाजांची पुष्टी झाल्यास लॅम्ब्डा-सीडीएम मॉडेलमध्ये मूलगामी बदल करावे लागतील.

संपादकांची शिफारस

