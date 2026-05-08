Itel Zeno 200 भारतात लाँच: 5,000mAh बॅटरी, 13-मेगापिक्सेल मागील कॅमेरा; जाणून घ्या, किंमत आणि वैशिष्ट्ये..
Published : May 8, 2026 at 5:23 PM IST
मुंबई : Itel Zeno 200 भारतात लाँच करण्यात आला आहे. हा हँडसेट सध्या देशात केवळ एकाच RAM आणि स्टोरेज पर्यायात, तसंच तीन वेगवेगळ्या रंगांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. या फोनच्या मागील बाजूस 13 मेगापिक्सेलचा सिंगल रिअर कॅमेरा (मागील कॅमेरा) सेटअप देण्यात आला आहे; हा कॅमेरा आणि त्यासोबतचा LED फ्लॅश एका आयताकृती कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये बसवण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, हा हँडसेट 5,000mAh क्षमतेच्या बॅटरीनं सुसज्ज आहे. कंपनीचा दावा आहे की, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ही बॅटरी 30 तासांहून अधिक काळ 'म्युझिक प्लेबॅक' (गाणी ऐकण्याची सुविधा) प्रदान करते. नवीनतम Itel Zeno 200 स्मार्टफोनमध्ये ऑक्टा-कोअर Unisoc चिपसेट वापरण्यात आला आहे.
Itel Zeno 200 किंमत आणि उपलब्धता : भारतात Itel Zeno 200 ची किंमत 10,399 रुपयांपासून सुरू होते. ही किंमत 4GB RAM आणि 128GB अंतर्गत (onboard) स्टोरेज असलेल्या एकमेव व्हेरिएंटसाठी लागू आहे. या टेक कंपनीचा Zeno मालिकेतील हा नवीनतम स्मार्टफोन सध्या Amazon वर खरेदीसाठी उपलब्ध आहे; यावर 549 रुपयांचा 'एक्सचेंज बोनस' देखील दिला जात आहे. Itel Zeno 200 हा स्मार्टफोन 'Comet Orange', 'Meteor Titanium' आणि 'Nightly Blue' या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.
Itel Zeno 200 वैशिष्ट्ये आणि फिचर्स : Itel Zeno 200 हा ड्युअल-सिम (Dual-SIM) आणि ऑक्टा-कोअर प्रोसेसर असलेला स्मार्टफोन आहे, जो Android 15 (Go edition) ऑपरेटिंग सिस्टमसह येतो. या टेक कंपनीनं आपल्या Zeno मालिकेतील या नवीन फोनमध्ये 6.75-इंचाचा HD+ (720 x 1,600 पिक्सेल) IPS LCD टचस्क्रीन डिस्प्ले दिला आहे. या डिस्प्लेमध्ये 120Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट, 240Hz चा टच सॅम्पलिंग रेट, 16.7 दशलक्ष रंगांची क्षमता, 260 ppi पिक्सेल घनता, 590 nits पर्यंतची कमाल ब्राइटनेस (तेजस्विता) आणि 83.5 टक्के NTSC कलर गॅमट यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतात.
Unisoc T7250 ऑक्टा-कोअर चिपसेट : कंपनीचा दावा आहे की, Itel Zeno 200 ला धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP65 रेटिंग देण्यात आली आहे, तसंच याला MIL-STD-810H प्रमाणपत्र देखील प्राप्त झालं आहे. नवीन Itel Zeno 200 मध्ये 12nm प्रक्रियेवर आधारित 'Unisoc T7250' ही ऑक्टा-कोअर चिपसेट वापरण्यात आली आहे. ही SoC (सिस्टम-ऑन-चिप) 1.8GHz चा कमाल क्लॉक स्पीड प्रदान करते, असा दावा करण्यात आला आहे. यात 4GB LPDDR4x रॅम आणि 128GB अंतर्गत (internal) स्टोरेज देखील उपलब्ध आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीनं, नवीन Itel Zeno 200 मध्ये 'फेस अनलॉक' (Face Unlock) सुविधा आणि बाजूला (side-mounted) बसवलेला फिंगरप्रिंट स्कॅनर देखील देण्यात आला आहे.
Itel Zeno 200 कॅमेरा : कॅमेऱ्यांच्या बाबतीत सांगायचं तर, Itel Zeno 200 च्या मागील बाजूस f/1.85 अपर्चर असलेला 13-मेगापिक्सेलचा एकच कॅमेरा देण्यात आला आहे, ज्याला इन्फ्रारेड सेन्सरची जोड देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5-मेगापिक्सेलचा फ्रंट-फेसिंग (पुढील बाजूस असलेला) कॅमेरा देखील आहे. हा हँडसेट 1080p/30 fps पर्यंतच्या रिझोल्यूशनमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यास सक्षम आहे.
5,000mAh क्षमतेची बॅटरी : Itel Zeno 200 मध्ये 5,000mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 15W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ही बॅटरी 46 दिवसांपर्यंतचा 'स्टँडबाय' वेळ, 30 तासांहून अधिक काळ संगीत ऐकण्याचा (music playback) आनंद किंवा 28 तासांहून अधिक काळ 'टॉक टाइम' (बोलण्याचा वेळ) प्रदान करते, असा दावा कंपनीनं केला आहे. कनेक्टिव्हिटीसाठी या हँडसेटमध्ये 4G LTE, ड्युअल-बँड Wi-Fi, ब्लूटूथ, UltraLink आणि USB Type-C पोर्टचा सपोर्ट देण्यात आला आहे. Itel Zeno 200 ची जाडी 8.29mm असून त्याचं वजन सुमारे 185 ग्रॅम आहे.
