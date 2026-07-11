इटेल कंपनी भारतात लाँच करणार टफ स्मार्टफोन: Zeno 100 Pro आणि Zeno 100 Lite
इटेल भारतात Zeno 100 Pro आणि Zeno 100 Lite स्मार्टफोन लाँच करणार आहे. दोन्ही फोन मजबूत टिकाऊपणासह येणार आहे.
Published : July 11, 2026 at 12:36 PM IST
मुंबई : इटेल (Itel), ट्रान्सियन होल्डिंग्जची उपकंपनी, भारतीय स्मार्टफोन बाजारात आपली उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी तयार आहे. कंपनी लवकरच दोन नवीन स्मार्टफोन Zeno 100 Pro आणि Zeno 100 Lite लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. या दोन्ही मॉडेल्समध्ये टिकाऊपणा (Durability) यावर विशेष भर दिला आहे. प्रो मॉडेलमध्ये हीट आणि ड्रॉप रेझिस्टन्ससह MIL-STD 810H प्रमाणपत्र आहे, तर लाइट व्हेरिएंटमध्ये मिलिटरी-ग्रेड संरक्षण आहे. 16 जुलै रोजी Zeno 100 Pro भारतात उपलब्ध होणार असल्याची माहिती Amazon वरील लँडिंग पेजवरून समोर आली आहे.
Zeno 100 Pro: इटेल Zeno 100 Pro चं वर्णन कंपनीनं “Built Tough” असं केलं आहे. हा फोन खडतर परिस्थितीतही सहज काम करू शकतो. MIL-STD 810H मिलिटरी-ग्रेड ड्युरेबिलिटी प्रमाणपत्र मिळालेला हा फोन ड्रॉप, हीट आणि इतर बाह्य धक्क्यांपासून संरक्षित राहील. रोजच्या जीवनात जास्त फिरणाऱ्या, कामाच्या ठिकाणी कठीण परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या युजर्ससाठी हा फोन आदर्श ठरेल. फोनमध्ये Point and Tap Control Connectivity नावाची खास वैशिष्ट्ये आहेत. यामुळं फोनमध्ये IR Blaster असण्याची शक्यता आहे. याद्वारे टीव्ही, एसी, सेटटॉप बॉक्स सारख्या IR सपोर्टेड उपकरणांना फोनने नियंत्रित करता येईल. याशिवाय, ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप दिसत आहे. कॅमेऱ्यांच्या नेमक्या स्पेसिफिकेशन्सबाबत अद्याप माहिती उपलब्ध नाही, मात्र लाँचच्या जवळ अधिक तपशील समोर येणार आहेत.
Zeno 100 Lite: Zeno 100 Lite फोनची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये आधीच जाहीर झाली आहेत. यात 6.6 इंच HD+ डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेटसह देण्यात आला आहे. यामुळं स्क्रोलिंग आणि व्हिडिओ पाहणे अधिक स्मूथ होईल. DTS बॅक केलेले स्पीकर्स चांगला ऑडिओ अनुभव देतील. फोनमध्ये 5,000mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी दीर्घकाळ वापरासाठी पुरेशी ठरेल. Zeno 100 Lite ला देखील MIL-STD मिलिटरी-ग्रेड ड्युरेबिलिटी प्रमाणपत्र मिळालं आहे. यामुळं हा फोन देखील मजबूत आणि टिकाऊ आहे. प्रो मॉडेलप्रमाणे याची “coming soon” घोषणा करण्यात आली आहे. दोन्ही फोन एकत्र लाँच होण्याची शक्यता आहे.
कीमत आणि इतर स्पेसिफिकेशन्स : सध्या दोन्ही फोनची किंमत, प्रोसेसर (चिपसेट), कॅमेरा डिटेल्स आणि सॉफ्टवेअर वैशिष्ट्ये अद्याप गुप्त आहेत. लाँचच्या जवळ कंपनी अधिक माहिती जाहीर करेल, अशी अपेक्षा आहे. इटेलचा हा नवा प्रयत्न बजेट सेगमेंटमध्ये मजबूत स्पर्धा निर्माण करेल.
भारतीय बाजारातील महत्व : ट्रान्सियन होल्डिंग्ज अंतर्गत इटेल कंपनी बजेट आणि मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये आधीपासून सक्रिय आहे. नवीन Zeno 100 सीरीजद्वारे कंपनी टिकाऊपणा, आधुनिक वैशिष्ट्ये आणि परवडणारी किंमत यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेषत: ग्रामीण आणि छोट्या शहरांतील ग्राहकांसाठी हे फोन उपयुक्त ठरतील, जिथे फोनची टिकाऊपणा ही मोठी गरज असते. या दोन्ही फोनमध्ये दिलेली मिलिटरी-ग्रेड संरक्षण, चांगला डिस्प्ले आणि बॅटरी यामुळं ते विद्यार्थी, कामगार आणि सामान्य वापरकर्त्यांसाठी आकर्षक पर्याय ठरतील. 16 जुलैला Zeno 100 Pro च्या लाँचनंतर पूर्ण माहिती उपलब्ध होईल.
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