इटेलनं लाँच केला 'इटेल एक्वा' फीचर फोन: IP67 रेटिंगसह मजबूत आणि किफायतशीर पर्याय

इटेलनं भारतात IP67 रेटिंगसह 'इटेल एक्वा' फीचर फोन लाँच केला. 1,799 रुपयात मिळणारा हा फोन AI नॉइज कॅन्सलेशन, 1200mAh बॅटरी आणि Type-C चार्जिंगसह उपलब्ध आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 1, 2026 at 7:03 PM IST

मुंबई: भारतीय बाजारात फीचर फोनची मागणी अजूनही मोठी आहे. याच मागणीनुसार इटेल कंपनीनं आपल्या नवीन 'इनो सीरीज' अंतर्गत इटेल एक्वा फीचर फोन लाँच केला आहे. केवळ 1,799 रुपये किंमत असलेला हा फोन IP67 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण देतो. AI नॉइज कॅन्सलेशन, 1200mAh बॅटरी आणि USB Type-C चार्जिंग सारख्या आधुनिक वैशिष्ट्यांसह हा फोन ग्रामीण आणि शहरी भागातील सामान्य उपभोक्त्यांसाठी आदर्श ठरेल.

डिझाईन आणि डिस्प्ले: इटेल एक्वा फोनमध्ये 2.4 इंचाचा डिस्प्ले देण्यात आला आहे. कंपनीनं सांगितल्याप्रमाणे हा डिस्प्ले बाहेरच्या प्रकाशात उत्तम दिसण्यासाठी उच्च ब्राइटनेस देतो. मजबूत बिल्ड क्वालिटीमुळं हा फोन अपघाती पडझड, पाऊस, चिखल आणि खडबडीत वापर सहन करू शकतो. IP67 रेटिंगमुळं धूळ पूर्णपणे रोखली जाते आणि 1 मीटर पाण्यात 30 मिनिटे टिकू शकते.

बॅटरी आणि चार्जिंग:फोनमध्ये 1200mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे. USB Type-C पोर्टमुळं आधुनिक चार्जर वापरता येतात. 'सुपर बॅटरी मोड'मुळं बॅटरी आयुष्य आणखी वाढतं. दीर्घकाळ वापर करणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी ही बॅटरी पुरेशी आहे.

कॅमेरा आणि ऑडिओ:मागील बाजूला VGA कॅमेरा देण्यात आला आहे. AI एन्व्हायर्नमेंटल नॉइज कॅन्सलेशन तंत्रज्ञानामुळं गर्दी, वाहनांचा आवाज किंवा वाऱ्यातही स्पष्ट संभाषण शक्य होतं. वायरलेस FM रेडिओ रेकॉर्डिंग सुविधाही उपलब्ध आहे.

स्मार्ट वैशिष्ट्ये:इटेल एक्वा फोनमध्ये किंग व्हॉइस द्विभाषिक व्हॉइस असिस्टंट आहे. इंग्रजी आणि हिंदीत मेनू, कॉल माहिती आणि सूचना वाचून सांगतं. फोनमध्ये 10 भारतीय भाषांचा सपोर्ट आहे – हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, तेलुगू, तामिळ, गुजराती, पंजाबी, कन्नड आणि मल्याळम. यामुळे विविध राज्यातील वापरकर्त्यांना फोन वापरणे सोयीचं होईल.

स्टोरेज आणि मेमरी:32GB पर्यंत मेमरी कार्ड सपोर्ट मिळतो. 1,000 कॉन्टॅक्ट्स (आयकॉन्ससह), 250 मेसेजेस आणि 60 कॉल लॉग्स साठवता येतात. ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, स्पीड डायल, ऑटोमॅटिक कॉल रेकॉर्डिंग, मेनू वाचन, फोनबुक एंट्री रीडिंग आणि इन्स्टंट रीडिंग सारखी वैशिष्ट्ये आहेत.

किंमत आणि उपलब्धता:भारतात इटेल एक्वाची किंमत 1,799 ठेवण्यात आली आहे. ब्लू, रेड आणि ब्लॅक अशा तीन आकर्षक रंगांमध्ये तो उपलब्ध आहे. हा फोन देशभरातील किरकोळ दुकानांमधून खरेदी करता येईल.

इटेलनं इनो सीरीजद्वारे फीचर फोन बाजारात नवीन क्रांती घडवली आहे. IP67 रेटिंग, Type-C चार्जिंग आणि AI तंत्रज्ञान यामुळं हा फोन केवळ किफायतशीर नाही, तर टिकाऊ आणि वापरायला सोपा आहे. विद्यार्थी, वृद्ध, शेतकरी आणि ज्यांना साधा, मजबूत आणि दीर्घकाळ टिकणारा फोन हवा आहे त्यांच्यासाठी इटेल एक्वा उत्तम पर्याय ठरेल.

