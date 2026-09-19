itel A300C भारतात फक्त 10,999 ला लॉंच! 6000mAh बॅटरी, 90Hz डिस्प्ले आणि मिलिटरी-ग्रेड मजबुत फोन
itel कंपनीनं भारतात A300C स्मार्टफोन फक्त 10,999 रुपयांना लॉंच केला. यात 6000mAh बॅटरी, 90Hz डिस्प्ले आणि मिलिटरी-ग्रेड मजबुती आहे.
Published : September 19, 2026 at 2:48 PM IST
मुंबई : itel कंपनीनं बजेट स्मार्टफोन प्रेमींसाठी भारतात नवीन A300C 4जी स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा फोन “Built for Real Life” या संकल्पनेसह सादर करण्यात आला आहे. रोजच्या वापरासाठी मजबूत, दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि व्यावहारिक फीचर्स यामुळे तो कमी किमतीत खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.
किंमत आणि उपलब्धता : itel A300C ची किंमत भारतात 10,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. कंपनीनं फोनला “Built for Real Life” या विचारसरणीनुसार तयार केलं आहे. या किमतीत मिळणाऱ्या वैशिष्ट्यांमुळे तो बजेट सेगमेंटमधील स्पर्धकांपेक्षा वेगळा ठरतो. खरेदीनंतर सुरुवातीच्या 100 दिवसांसाठी मोफत स्क्रीन रिप्लेसमेंट ऑफरही देण्यात आली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षा मिळते.
मोठी बॅटरी आणि चार्जिंग सपोर्ट : फोनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 6000mAh ची प्रचंड बॅटरी. यासोबत 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे आणि चार्जिंगसाठी USB Type-C पोर्ट देण्यात आला आहे. मोठी बॅटरी असूनही कंपनीनं फोनला स्लिम आणि हलकं डिझाइन देण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून तो रोजच्या वापरात जास्त जड वाटू नये. दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि वेगवान चार्जिंगमुळं युजर्सना दिवसभर अडचण येणार नाही.
डिस्प्ले आणि डिझाइन : itel A300C मध्ये 6.56 इंचचा HD+ डिस्प्ले आहे जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करतो. यामुळं स्क्रोलिंग आणि व्हिडिओ प्लेबॅक अधिक स्मूथ होते. मोठ्या स्क्रीनसहही फोन हलका ठेवण्यात आला आहे. रोजच्या वापरात आरामदायी अनुभव देण्यासाठी डिझाइनवर भर देण्यात आला आहे.
परफॉर्मन्स आणि सॉफ्टवेअर : परफॉर्मन्ससाठी Unisoc T7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला आहे. फोन Android 16 Go Edition वर चालतो. कंपनीच्या दाव्यानुसार 12GB पर्यंत इफेक्टिव रॅम सपोर्ट आहे. यामुळं मल्टिटास्किंग आणि बेसिक अॅप्स सहज चालू शकतात. बजेट फोन असूनही कामगिरी समाधानकारक ठेवण्याचा प्रयत्न दिसतो.
मिलिटरी-ग्रेड मजबुती आणि ऑफर : फोनची MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड ड्युरेबिलिटी टेस्टिंग चाचणी झाली आहे. यासोबत खरेदीनंतर पहिल्या 100 दिवसांसाठी Free Screen Replacement ऑफर देण्यात आली आहे, ज्यामुळं स्क्रीन खराब झाल्यास अतिरिक्त खर्च टाळता येतो.
कॅमेरा, साउंड आणि अतिरिक्त फीचर्स : फोटोग्राफीसाठी 8MP मुख्य रियर कॅमेरा आहे, तर सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी 5MP फ्रंट कॅमेरा आहे. DTS-enhanced साउंड इफेक्ट्समुळं ऑडिओ अनुभव चांगला मिळतो. सुरक्षिततेसाठी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि फेस अनलॉक पर्याय आहेत. आणखी एक उपयुक्त फीचर म्हणजे IR Remote Sensor. याद्वारे IR रिमोट सपोर्ट करणाऱ्या टीव्ही, एसी किंवा इतर होम अप्लायन्सेसना फोनमधून कंट्रोल करता येते.
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